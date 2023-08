Masters 1000 Toronto: Il Tabellone di Qualificazione. Matteo Arnaldi alla caccia del Md

Masters 1000 Toronto – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Vukic, Aleksandar vs (WC) Martin, Dan

(WC) Draxl, Liam vs (8) Schwartzman, Diego

(2) Arnaldi, Matteo vs Kovacevic, Aleksandar

Ivashka, Ilya vs (11) Watanuki, Yosuke

(3) Giron, Marcos vs Chappell, Nick

(Alt) Sasikumar, Mukund vs (10) Albot, Radu

(4) O’Connell, Christopher vs (PR) Kwiatkowski, Thai-Son

Janvier, Maxime vs (12) Garin, Cristian

(5) Purcell, Max vs (PR) Polansky, Peter

(WC) Schnur, Brayden vs (9) Cressy, Maxime

(6) Moutet, Corentin vs (WC) Boulais, Justin

Sweeny, Dane vs (14) Daniel, Taro

(7) Kokkinakis, Thanasi vs Gojo, Borna

Duckworth, James vs (13) Lestienne, Constant

1. [WC] Liam Draxlvs [8] Diego Schwartzman2. [6] Corentin Moutetvs [WC] Justin Boulais3. [WC] Brayden Schnurvs [9] Maxime Cressy4. [5] Max Purcellvs [PR] Peter Polansky

Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Aleksandar Vukic vs [WC] Dan Martin

2. [4] Christopher O’Connell vs [PR] Thai-Son Kwiatkowski

3. Maxime Janvier vs [12] Cristian Garin (non prima ore: 20:00)

4. Ilya Ivashka vs [11] Yosuke Watanuki

Court 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Thanasi Kokkinakis vs Borna Gojo

2. [Alt] Mukund Sasikumar vs [10] Radu Albot

3. Dane Sweeny vs [14] Taro Daniel (non prima ore: 21:00)

Court 3 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. James Duckworth vs [13] Constant Lestienne

2. [3] Marcos Giron vs Nick Chappell (non prima ore: 20:00)

3. [2] Matteo Arnaldi vs Aleksandar Kovacevic