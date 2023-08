Emma Lanzoni qualificata al Master Internazionale in programma alla Rafa Nadal Academy

Splendido risultato per Emma Lanzoni, giovanissima portacolori del Tennis Club Faenza, che avendo raggiunto la finale del circuito promozionale giovanile Master Kinder Nazionale, si è qualificata al Master Internazionale che si disputerà dal 30 ottobre al 2 novembre nella prestigiosa Rafa Nadal Academy, alle Isole Baleari, in Spagna. Dodici anni compiuti nel maggio scorso, Emma quest’anno si era già messa in luce per la vittoria di qualche torneo nella sua categoria e per aver portato la squadra Under 12 del Tennis Club Faenza alla vittoria del titolo regionale assieme a Gaia Migliorini.

Nata e residente ad Imola, da un paio d’anni Lanzoni si allena quotidianamente sui campi di via Medaglie d’Oro, sotto la guida dei maestri Enrico Casadei, Marco Poggi ed Edoardo Pompei. Attualmente classificata 3.4, ha ottime qualità tennistiche, in partita cerca di imporre il suo gioco aggressivo e sul piano fisico è abbastanza alta rispetto alle altre ragazzine della sua età.