Garanzia Italia a Brescia: batte la Polonia e sarà alla Final Eight di Summer Cup. Promossa anche la Spagna

Migliorarsi era veramente difficile, ma l’Italia ce l’ha fatta. Perché non solo la nazionale under 12 femminile capitanata da Alberto Tirelli ha superato di nuovo la prima fase della Summer Cup by Dunlop, conquistando allo Spalto San Marco Tennis Club di Brescia uno dei due pass per la Final Eight dell’evento di Tennis Europe, in programma ad Ajaccio (in Corsica) dal 10 al 13 agosto. Ma le azzurre sono riuscite addirittura a chiudere il fine settimana bresciano senza perdere nemmeno un incontro, e questa è una prima volta. Perché nelle scorse edizioni (l’evento si gioca a Brescia dal 2017) le ragazze avevano talvolta perso una delle tre sfide del girone, o comunque sempre almeno uno dei vari incontri, mentre quest’anno hanno vinto e convinto in ogni sfida, chiudendo con un solo set perso in quattro giorni. L’ultimo duello, quello decisivo per l’approdo alla fase finale, l’hanno vinto per 3-0 contro la Polonia, avversaria tosta superata già nei singolari grazie alle vittorie di Benedetta Terzoli e di Victoria Lanteri Monaco, capaci di sfoderare due prove maiuscole proprio nel momento più importante della settimana. Entrambe hanno avuto la meglio in due set, ma non è stata comunque una passeggiata: in apertura di giornata la Terzoli si è trovata sotto per 4-2 contro Wiktoria Szychowska, ma poi ha cambiato marcia e vinto tutti i dieci giochi successivi, chiudendo per 6-4 6-0. Victoria Lanteri Monaco, invece, era in svantaggio per 4-1 nel primo set contro Oliwia Kadzielska, sino a lì vincitrice di tre singolari su tre alla Summer Cup. Ma con pazienza la giocatrice della provincia di Imperia ha saputo risalire la corrente, ha beffato la rivale nel dodicesimo gioco del primo set e poi è scappata via dal 3-3 del secondo, fino a chiudere per 7-5 6-3 con le braccia al cielo e raccogliere l’abbraccio delle compagne.

In seguito, per completare l’opera le azzurre hanno vinto anche il doppio, ormai ininfluente e perciò giocato con la formula degli “shots sets”. Un dettaglio regolamentare che non ha cambiato gli equilibri, con la coppia Severi/Terzoli a segno per 1-4 4-0 10/2 contro Szychowska/Kadzielska. Da Brescia l’altro posto per la fase finale della Summer Cup by Dunlop è andato alla nazionale della Spagna, che aveva chiuso al secondo posto il Gruppo B alle spalle dell’Italia e nella giornata conclusiva ha beffato l’Ungheria, prima del Gruppo A. La formazione magiara sembrava favorita, invece a portarsi in vantaggio sono state le iberiche grazie ad Ainara Garcia Jimenez (a segno facilmente su Zita Sziklai). Le ungheresi hanno pareggiato i conti sol successo di Noemi Nogradi, ma il successivo doppio ha dato ragione alla Spagna con la vittoria di Garcia Jimenez/Cortes Medrano, promosse con il punteggio di 6-4 6-2 contro Nogradi/Sziklai. Nella finalina per il 5° posto vittoria della Bosnia ed Erzegovina ai danni della Slovenia, in quella per il 7° posto successo del Portogallo contro l’Irlanda.

TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA

SPAREGGI QUALIFICAZIONE

Italia b. Polonia 3-0

Benedetta Terzoli (Ita) b. Wiktoria Szychowska (Pol) 6-4 6-0, Victoria Lanteri Monaco (Ita) b. Oliwia Kadzielska (Pol) 7-5 6-3, Severi/Terzoli (Ita) b. Szychowska/Kadzielska (Pol) 1-4 4-0 10/2.

Spagna b. Ungheria 2-1

Ainara Garcia Jimenez (Esp) b. Zita Sziklai (Hun) 6-1 6-2, Noemi Nogradi (Hun) b. Paula Cortes Medrano (Esp) 6-4 7-6, Garcia Jimenez/Cortes Medrano (Esp) b. Nogradi/Sziklai (Hun) 6-4 6-2.

FINALE 5°/6° POSTO

Bosnia ed Erzegovina b. Slovenia 2-0

Laura Cuze (Bos) b. Hana Peterlin Pahor (Slo) 4-6 6-3 6-2, Eda-Lara Sacirovic (Bos) b. Brina Milovanovic Stamejcic (Slo) 4-6 7-5 6-2. Doppio non disputato.

FINALE 7°/8° POSTO

Portogallo b. Irlanda 3-0

Francisca Marote (Por) b. Robyn Kennedy (Irl) 6-4 7-6, Noa Freitas (Por) b. Scarlett Foley (Irl) 2-6 6-1 6-1, Esteves/Marote (Por) b. Berdychowska/Kennedy (Irl) 5-3 4-2.