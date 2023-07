Da Umago: Giornata negativa per i colori italiani. Arnaldi e Sonego battuti in semifinale. Nel doppio Bolelli-Vavassori cedono in finale 15-13 al supertiebreak mancando tre palle match (Video)

Matteo Arnaldi ha lottato ma si è fermato in semifinale nel torneo ATP 250 di Umago. IL più esperto Alexei Popyrin è riuscito a superarlo con un punteggio di 67 75 63, negandogli la possibilità di competere per il suo primo titolo ATP.

La partita ha visto momenti di grande tennis da entrambe le parti. Arnaldi ha brillato, nonostante un piccolo contrattempo con la lente a contatto, ha dimostrato una grande tenacia, soprattutto nel recupero di due break e nel vincere un tie-break infinito nel primo set che ha durato ben un’ora e 24 minuti.

Il secondo set ha visto Arnaldi resistere, salvando quattro palle break. Tuttavia, nonostante le sue difese, Popyrin ha piazzato il break decisivo nel dodicesimo gioco che lo ha portato al terzo set. Qui, l’energia di Arnaldi ha iniziato a vacillare, e nonostante abbia tenuto abbastanza bene, non è riuscito a contrastare l’impeto di Popyrin, che ha brekkato l’azzurro nel quarto game e chiuso poi il match con facilità per 6 a 3.

Per Arnaldi, si tratta di un’opportunità mancata di entrare nella storia come il 38esimo italiano finalista di un torneo ATP.

ATP Umag Matteo Arnaldi [7] Matteo Arnaldi [7] 7 5 3 Alexei Popyrin Alexei Popyrin 6 7 6 Vincitore: Popyrin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-5 → 3-5 A. Popyrin 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-40 5-6 → 5-7 A. Popyrin 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Arnaldi 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Popyrin 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Popyrin 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Popyrin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 ace 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 A. Popyrin 15-40 15-0 ace 30-0 40-0 6-5 → 6-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-4 → 5-4 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 M. Arnaldi 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 3-2 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Popyrin 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A df 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

La seconda semifinale ha visto un ritorno alla grandezza di Stanislas Wawrinka. Il veterano svizzero ha superato l’italiano Lorenzo Sonego in due set per 63 64. Una partita molto equilibrata, Wawrinka ha dimostrato una volta di più il suo talento, specialmente nei momenti cruciali ed è riuscito a chiudere il match e a raggiungere la finale.

Per Wawrinka, questo sarà il suo ritorno in finale a Umago, 17 anni dopo il suo primo titolo ATP ottenuto proprio in questo torneo nel 2006. Ricorderemo tutti quella finale contro Novak Djokovic, che dovette ritirarsi all’inizio del tie-break del primo set.

ATP Umag Stan Wawrinka [6] Stan Wawrinka [6] 6 6 Lorenzo Sonego [2] Lorenzo Sonego [2] 3 4 Vincitore: Wawrinka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 2-3 → 3-3 L. Sonego 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Sonego 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-A 40-40 ace A-40 5-3 → 6-3 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 L. Sonego 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-15 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Wawrinka 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Sonego 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Si è consumato l’ennesimo dispiacere per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Dopo la delusione ad Halle, il tandem italiano cede ancora, questa volta sul suolo croato, nell’ambito dell’ATP 250 di Umag. Ad avere la meglio sono stati lo sloveno Blaz Rola e il croato Nino Serdarusic che hanno portato a casa la vittoria in tre combattuti set col punteggio di 46 76 15-13.

Umag aveva in passato sorriso al tennis italiano: proprio qui Simone Bolelli aveva già trionfato nel 2011 e nel 2022, facendo coppia con Fabio Fognini. Ma questa volta la Croazia ha interrotto la tradizione positiva, frustrando le aspirazioni dei due azzurri giunti alla finale.

il super tie-break del terzo set è iniziato In un clima di palpabile tensione, il servizio è diventato una vero e proprio tallone d’achille per gli italiani, che hanno perso 4 dei loro primi 5 turni di battuta. Sotto per 3-6, Bolelli e Vavassori hanno tentato di rimontare, raggiungendo i loro avversari e superandoli per 9-8. Ma il destino era già scritto e, nonostante numerose opportunità fallite da entrambe le parti (tre i match point mancati dagli azzurri), Rola e Serdarusic hanno avuto la meglio, conquistando il titolo.

ATP Umag Simone Bolelli / Andrea Vavassori [1] Simone Bolelli / Andrea Vavassori [1] 6 6 13 Blaz Rola / Nino Serdarusic Blaz Rola / Nino Serdarusic 4 7 15 Vincitore: Rola / Serdarusic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 13-15 S. Bolelli / Vavassori 0-1 S. Bolelli / Vavassori 1-0 2-0 2-1 2-2 2-3 3-3 3-4 3-5 3-6 4-6 4-7 4-8 5-8 6-8 7-8 8-8 9-9 9-10 10-10 11-10 11-11 12-11 12-12 12-13 13-13 13-14 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 S. Bolelli / Vavassori 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 B. Rola / Serdarusic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 B. Rola / Serdarusic 15-15 15-30 30-30 40-40 4-4 → 4-5 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 B. Rola / Serdarusic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 df 3-2 → 3-3 B. Rola / Serdarusic 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 B. Rola / Serdarusic 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 1-1 → 2-1 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Rola / Serdarusic 15-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 B. Rola / Serdarusic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 S. Bolelli / Vavassori 0-15 df 0-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 B. Rola / Serdarusic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 B. Rola / Serdarusic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 3-1 → 3-2 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 B. Rola / Serdarusic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 B. Rola / Serdarusic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1





Federico Di Miele