Partenza con il botto agli Internazionali di Tennis di Verona. Fognini ha sfidato Galovic nella partita inaugurale, imponendosi per 7-5, 6 – 4.

Il Presidente Zaia: le mie congratulazioni per le importanti sinergie profuse sul territorio e di comune accordo con i suoi stakeholders.

Fari puntati sul Circolo Tennis Scaligero di Verona: per nove giorni sarà teatro del grande tennis internazionale. Il Circolo di Viale Colombo ospiterà infatti per il secondo anno consecutivo il CHALLENGER ATP Tour 100. Con una nota il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia che non potrà essere presente per concomitanti impegni istituzionali ha fatto sapere:

“Vogliate tuttavia ricevere, con la presente, le mie congratulazioni per le importanti sinergie profuse sul territorio e di comune accordo con i suoi stakeholders. Il lavoro di squadra messo in campo contribuisce non solo ad accendere ulteriori riflettori su Verona, a pieno beneficio della promozione turistica della Città scaligera, ma concorre anche ad arricchire il calendario sportivo regionale. L’ATP Challenger Tour è il secondo livello più alto del tennis maschile professionistico e permette agli atleti emergenti di scalare le classifiche di categoria. Confido, pertanto, che questa prestigiosa manifestazione saprà inserire perfettamente il Veneto nel panorama tennistico mondiale e, non da ultimo, donerà agli spettatori uno spettacolo emozionante.

Formulando, per Vostro cortese tramite, il mio “in bocca al lupo” ai singoli partecipanti, concludo porgendo il mio cordiale saluto a tutti i presenti, che auspico possano accorrere numerosi”.

IL MATCH della serata: FABIO FOGNINI vs VIKTOR GALOVIC.

Unico italiano a vincere un master 1000 a Montecarlo nel 2019 e ad entrare a 32 anni nella top 10 del ranking ATP. Fognini ha deliziato il numeroso pubblico presente con giocate di grande classe accompagnate spesso da alcuni commenti scherzosi tra lui, Galovic e il giudice arbitro.

Per la cronaca il match è stato vinto da Fabio Fognini per 7 – 5, 6 – 4.