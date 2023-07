Zverev di nuovo sotto accusa in Germania?

Brutte notizie dalla Germania per Alexander Zverev. Secondo quanto riporta il media tedesco RTL, la procura di Berlino ha chiesto un’ordinanza penale a carico di Sasha per lesioni personali alla madre di sua figlia, Brenda Patea. Una portavoce dei tribunali penali di Berlino lo ha confermato in esclusiva a RTL. Al momento si sta esaminando se verrà emessa un’ordinanza sanzionatoria.