Prima vittoria in carriera nel circuito maggiore per Leo Borg

Leo Borg ha cercato per anni un punto di svolta nella sua carriera da professionista e lo ha finalmente trovato al torneo ATP 250 di Bastad 2023, giustificando appieno l’invito ricevuto per il main draw. Il figlio della leggenda del tennis Björn Borg, oggi 20enne, sta dando quest’anno segnali di crescita, classificandosi tra i primi 450 giocatori del mondo e comparendo sempre più spesso nelle fasi finali dei tornei ITF.

Leo sulla terra di casa in Svezia è riuscito a sconfiggere il connazionale Elias Ymer, attualmente 166º nella classifica mondiale, è la sua prima vittoria sul circuito maggiore. Il figlio del miglior tennista svedese della storia è in attesa ora del vincitore del match tra Coria e Baez.

Da anni si parla della scalata di Leo nel mondo del tennis professionistico, visto l’enorme peso del cognome imgombrante che si porta appresso. Questa vittoria potrebbe rappresentare per il giovane Borg un passo importante, per confermare a se stesso la capacità per competere con i migliori.