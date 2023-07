Giulio Zeppieri rassicura tutti: “Stop di solo due settimane”

Giulio Zeppieri è stato costretto a ritirarsi dal torneo challenger di Karlsruhe a causa di un infortunio alla caviglia. Durante il secondo set della finale, Zeppieri ha subito una distorsione alla caviglia sinistra che lo ha costretto ad abbandonare la competizione.

Il giovane talento italiano ha rivelato la notizia del suo infortunio attraverso i social media, dichiarando: “Ciao a tutti. Durante il secondo set della finale del @tennisopenkarlsruhe ho subito una distorsione alla caviglia sinistra che mi ha costretto al ritiro.”

Fortunatamente, nonostante il momento di paura e la delusione del ritiro, gli esami strumentali hanno escluso problemi gravi. Zeppieri ha rassicurato i suoi fan dicendo che l’infortunio non è così grave come sembrava inizialmente e che sarà fermo solo per circa due settimane.

“Fortunatamente gli esami strumentali hanno escluso problemi gravi: starò fermo circa due settimane.” ha dichiarato Zeppieri.

Le dichiarazioni del tennista italiano mostrano la sua gratitudine per il sostegno ricevuto, ringraziando i fan per i messaggi di incoraggiamento: “Grazie di cuore per i messaggi di questi giorni, mi hanno aiutato tanto nei momenti più duri.”

Nonostante l’infortunio, Zeppieri rimane positivo e determinato a tornare in campo il più presto possibile, concludendo il suo messaggio con un incoraggiante “A presto!”.