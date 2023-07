Finale amarissima per Giulio Zeppieri a Karlsruhe

Finale amarissima al Challenger di Karlsruhe, in Germania, per Giulio Zeppieri (n.125 nel ranking ATP). Un infortunio ha infatti fermato l’ascesa dell’azzurro, costretto a ritirarsi durante la finale contro il cileno Alejdandro Tabilo, numero 145 ATP.

Il torneo di Karlsruhe, montepremi di 73.000 euro e giocato sulla terra battuta, stava proseguendo nel migliore dei modi per Zeppieri: il laziale infatti stava conducendo il match, forte del 6-2 con quale aveva vinto il primo set.

Tuttavia, il destino ha riservato a Zeppieri un colpo di scena inaspettato e dolorosissimo. Durante il primo game del secondo set, l’atleta italiano ha subito un infortunio alla caviglia a seguito di una storta in campo. Rincorrendo una palla a sinistra, il piede si è bloccato nella terra, con una brutta storta alla caviglia. Nonostante il tentativo di resistere, il dolore ha avuto la meglio, costringendo Zeppieri al ritiro.

Karlsruhe Ch F: (tw // nasty fall) ZEPPIERI NOT THE FALL 😭😭 this caused an impromptu MTO to start the 2nd set, but glad Tabilo came around & checked on Zeppieri.

