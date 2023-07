San Benedetto Tennis Cup, c’è anche Richard Gasquet, ex numero 7 al mondo. Molta attesa per il pesarese Luca Nardi

Il grande tennis torna a San Benedetto del Tronto con l’edizione 2023 della San benedetto Tennis Cup, sui campi del Circolo Tennis Maggioni dal 9 al 19 Luglio. Tante le novità in programma a cominciare dall’aumento del Montepremi a 118mila Euro più ospitalità, il più ricco nella lunga storia del Torneo sambenedettese che porterà in dote al vincitore anche 100 punti ATP, dato che ora il torneo è un Challenger 100. L’entry list è letteralmente da brividi: l’ex numero 7 al mondo Richard Gasquet col suo rovescio leggendario ingolosisce i palati fini degli appassionati che ogni anno riempiono gli spalti del Maggioni; il top 100 Ramos Vinolas, specialista della terra rossa sarà, insieme agli argentini Diaz Acosta e Tirante, saranno tra i sicuri protagonisti della kermesse rivierasca. Tra gli azzurri grande attesa per il pesarese Luca Nardi e per Raul Brancaccio che ha vinto nel 2022. Un’altra novità importante sarà il debutto in un torneo su terra rossa del sistema Hawk-Eye, che aiuterà l’arbitro di sedia. Diciotto le telecamere dedicate, con la possibilità di vedere i replay sul maxischermo. Il presidente del Maggioni e la Crionet che organizza il torneo hanno davvero fatto le cose in grand quest’anno.

Nel tabellone principale Gasquet, testa di serie numero 1, attende un qualificato, e si prospetta la sfida al secondo turno proprio con Luca Nardi se quest’ultimo supererà all’esordio Marc Polmans, tennista australiano molto ostico e che si trova bene sulla terra italica. Caruso ha pescato il lituano Berankis non avvezzo a questa superficie mentre Pellegrino trova un qualificato ed eventualmente nel secondo turno il temibile Diaz Acosta dato in grande forma. Interessante la sfida tra un Maestrelli in ottima condizione contro il suscettibile Benoit Paire, capace di grandissime giocate ma anche di momenti di pura follia sportiva. Esame di laurea al primo turno per Luciano Darderi, che se la vedrà contro Alessandro Giannessi, giocatore solidissimo se sta bene e sempre complesso da battere. Derby Ferrari-Cobolli, che qualificherà un outsider di sicura prospettiva per il torneo.

Domenica cominciano le quali con degli accoppiamenti interessantissimi: finalmente riesco a vedere dal vivo lo spagnolo Daniel Rincon, di base all’accademia di Rafa Nadal, che negli Slam Juniores ha fatto percepire grandi qualità ed è il favorito del primo slot. Nel secondo gruppo Alexander Weis e Luca Potenza si affronteranno nel primo turno di quali e chi vince potrebbe trovare Federico Arnaboldi. Francesco Forti e Marcello Serafini che oggi si sono allenati insieme qui a San Benedetto del Tronto, sono i favoriti del loro raggruppamento. Nel quarto Slot occhio a Gabriele Piraino, che sta crescendo davvero tanto e che mi è sembrato carico e determinato nell’allenamento odierno: se Piraino dovesse superare Rottoli, troverebbe uno tra Popko e Zormann, il brasiliano che qualche anno fa si era ritirato a causa di una brutta depressione. Possibilità per Riccardo Balzerani anche se ha un cliente assai difficile come lo spagnolo Sanchez Jover. Ultimo slot con chance per Julian Ocleppo che ha un primo turno con la Wild Card locale Massacri, ed eventualmente incrocerebbe la racchetta con il vincente della sfida Lopez Montagud-Federico Zeballos.





Alessandro Zijno

Md

(1/WC) Gasquet, Richard vs Qualifier

Polmans, Marc vs Nardi, Luca

(WC) Ferrari, Gianmarco vs Cobolli, Flavio

(Alt) Casanova, Hernan vs (6) Brancaccio, Raul

(4) Tirante, Thiago Agustin vs (WC) Buldorini, Peter

Qualifier vs Riedi, Leandro

Geerts, Michael vs Gigante, Matteo

Kuzmanov, Dimitar vs (5) Barrios Vera, Tomas

(7) Tabilo, Alejandro vs Olivieri, Genaro Alberto

(Alt) Caruso, Salvatore vs Berankis, Ricardas

Pellegrino, Andrea vs Qualifier

Coppejans, Kimmer vs (3) Diaz Acosta, Facundo

(8) Paire, Benoit vs Maestrelli, Francesco

Qualifier vs Qualifier

(Alt) Giannessi, Alessandro vs Darderi, Luciano

Qualifier vs (2) Ramos-Vinolas, Albert