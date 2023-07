Wimbledon: Fantastico Berrettini! Doma un ottimo Zverev in tre set, è negli ottavi vs. Alcaraz

La qualità che fa la differenza tra gli ottimi giocatori e i Campioni? Giocare al massimo i punti importanti. Beh… Matteo Berrettini stasera contro Alexander Zverev al terzo turno di Wimbledon è stato un Killer sportivo, glaciale, perfetto. Bellissimo. È semplicemente tornato Matteo Berrettini, fortissimo sotto pressione, mai una scelta sbagliata, preciso e “cattivo” nel trovare la giocata difensiva e l’affondo, punendo le minime sbavature del forte rivale, pure in un’ottima serata. Matteo sconfigge Sasha col punteggio di 6-3 7-6(4) 7-6(5), si regala di nuovo gli ottavi a Wimbledon e una super sfida contro Carlos Alcaraz, n.1 del mondo. Si è regato, e ci ha regalato, grandissime emozioni. Ora sì, lo possiamo davvero urlare: Bentornato Campione!

C’è soddisfazione e un pizzico di incredulità nel rivivere mentalmente, a caldo, la clamorosa partita di Matteo. Incredulità, sì. Inutile girarci intorno: si faccia avanti chi domenica scorsa credeva possibile rivedere sull’erba sacra dei Championships un Berrettini così tosto, continuo e forte dopo la razza di disavventure subite. Dalle lacrime di sconforto di Stoccarda a quelle quasi versate dopo la stretta di mano stasera, di gioia. Lui ci credeva, tanto. Ha lavorato, tantissimo. Alla faccia di tutte le maldicenze e palate di fango che ha ricevuto da più parti, anche dal suo stesso ambiente – e sono quelle che sicuramente gli hanno fatto più male. Mai sottovalutare il cuore di un campione, la forza di chi in carriera si è rialzato mille volte da infortuni che avrebbero stroncato chiunque. La Forza Del Pensiero.

Dobbiamo solo applaudire Matteo per come sia riuscito a restare focalizzato, staccare la spinta da un contesto a dir poco negativo intorno a lui e lavorare, incanalando la frustrazione accumulata negli ultimi mesi tutt’altro che positivi in una furia agonistica totale. E ora sì, può liberare anche due lacrime di gioia. Così in campo, dopo il match point trasformato con un Ace esterno fantastico: “È incredibile, non pensavo che potesse succedere. C’è qualcosa nell’aria qua. Lo scorso anno ho mancato il torneo, ero qua col Covid. Questo torneo ha cambiato la mia carriera, qua è cambiato tutto, è tutto per me essere qua. Ho giocato cinque giorni di fila…? Ho passato giorni a piangere a letto, adesso è niente tutto questo rispetto a quel che ho passato. Alcaraz? Che posso dire… c’ho giocato due anni fa, nel frattempo ha vinto così tanto. Penso che mi godrò ogni minuto. Devo chiedere al mio coach se domani gioco o meno, devo riposare e recuperare”.

L’analisi tecnica nella vittoria è molto semplice: si è giocato con grandissima qualità e intensità, da parte di entrambi, come dicono chiaramente in numeri. La differenza è venuta in pochissimi punti e fasi decisive, meglio gestite da Berrettini, con testa e fisico. Zverev non ama l’erba, mai ha fatto grandissimi risultati a Wimbledon, ma è in grande crescita di condizione e ha servito in modo incredibile: ha chiuso con l’81% di prime in campo vincendo l’82% dei punti e 65% sulle seconde. Quando riesci a battere un giocatore che ha servito così bene, avendo numeri addirittura inferiori con la batutta (Matteo ha chiuso con il 69% di prime in campo, vincendo il 49% dei punti sulle seconde ma 86 sulle prime) significa che non hai sbagliato letteralmente NIENTE a livello di scelte nelle palle importanti. Zverev è incappato in un brutto turno di servizio nel primo set, dove ha pagato l’aggressività in risposta di Matteo, e poi ha subito proprio le scelte tattiche ineccepibili dell’azzurro, lucido nel fare la cosa giusta e nel farla alla perfezione. I veri errori gratuiti del romano si contano sulle dita di una mano, e sono stati praticamente tutti commessi in momenti non chiave. Al contrario, il servizio, il diritto e pure il rovescio l’hanno assistito per tutto il match.

Infatti in questo successo, per una volta, non è stata nemmeno la prima di servizio ad esser così decisiva quanto la forza mentale, un diritto che non l’ha tradito mai e con il quale ha stroncato la resistenza di un ottimo Sasha da fondo campo, e pure il rovescio. Già, proprio il rovescio, colpo che anche nei momenti migliori abbiamo spesso criticato. Per assurdo, il rovescio di Matteo oggi (e in tutto il torneo) è di un livello superiore al 2021. Non sbaglia quasi mai quando lo spinge, lo controlla con ottima profondità sia lungo linea – eccellenti i passanti – che nello scambio, senza finire quasi mai corto. Soprattutto ha brillato col back, sia per attaccare con l’approccio classico che con palle davvero velenose, senza peso, che hanno mandato spesso in bambola l’avversario essendo una situazione che non ama gestire con quell’apertura troppo ampia. Una meraviglia vederlo arrivare sulla palla così reattivo e scaricare tonnellate di potenza e rabbia trovando precisione. Una furia.

Un Berrettini deluxe, fantastico, al limite della perfezione. Quanto è bello rivederlo giocare così, su questi prati così affascinanti. Quanto è bello scrivere di nuovo della bellezza e sostanza del tennis di Matteo Berrettini. C’è Alcaraz lunedì. Grandissima sfida, ma ora è solo il tempo di festeggiare. Per Carlito, ci sarà tempo. Grazie Mattè

Marco Mazzoni

La cronaca

Matteo scatta al servizio. Qualche ottimo colpo, qualche incertezza. Un doppio fallo sul 30 pari gli costa un’immediata palla break. La cancella col servizio. Pochi scambi, ma già si intuisce come Sasha sia un bel “muro” in difesa, Matteo è costretto a colpire più palle a tutta per sfornare il rivale. 12 punti per chiudere il primo game, 1-0 Berrettini. Ben diverso il primo turno di battuta del tedesco: prime potenti, un rovescio dei suoi, velocissimo e profondo, a zero muove lo score, 1-1. Il parziale avanza sui turni di battuta, più rapidi quelli di Zverev, bravo a trovare un colpo praticamente definitivo dopo il servizio grazie ad un servizio molto consistente, ma anche le percentuali di Berrettini crescono e tutto il suo tennis scorre più sicuro. L’equilibrio si rompe sul 4-3 Berrettini. Matteo vince un bello scambio da fondo, per il 15-30, poi niente prima palla per Sasha, che forza malamente un diritto dal centro in corridoio. 15-40 e due palle break! Ancora niente prima… Berrettini trova una discreta risposta, ancora sul diritto del tedesco, che sparacchia malamente in rete, troppa fretta. BREAK Berrettini, solido nell’approfittare degli errori – gravi – di Zverev. Serve avanti 5-3. Stecca un diritto Matteo uscendo dal servizio, 15-30. Per fortuna ritrova il servizio, ottimo slice esterno che sorprende il rivale, Set Point sul 40-30! Eccellente attacco col diritto dal centro, 6-3 Berrettini. L’azzurro ha vinto 19 punti su 21 prime palle in campo. 33 minuti di un ottimo Matteo.

Secondo set, Zverev to serve. E come serve Sasha… Nel terzo game ne infila tre di fila, per il 2-1. Ma anche Matteo si difende assai, ottimo turno di battuta vinto a zero, impreziosito da una smorzata perfetta, anche perché il tedesco staziona discretamente dietro. 2 pari. Fantastico il tocco col diritto dell’azzurro nel sesto game, degno davvero della mano “fatata” del suo coach Santopadre. Un bel livello da parte di entrambi al servizio, in risposta adesso sono quasi nulli. Splendido il ritmo di Berrettini alla battuta, è molto efficace il suo slice da destra, nonostante la formidabile “apertura alare” del rivale. Pazzesco il punto vinto da Matteo sul 4-3 15 pari, è letteralmente caduto a terra ma è riuscito a ritrovare equilibrio, difendersi e quindi sparare un diritto passante millimetrico. Che punto! È il segnale di come il romano sia tornato assolutamente lucido e reattivo, come nei giorni migliori, nessuna “pesantezza”, nessuna incertezza. 4 pari. Il livello di gioco è massimo, anche Zverev fa un vero miracolo rigiocando vincente un rovescio in contro balzo su di una bordata micidiale di Berrettini. Poi un gran passante lungo linea di rovescio di Matteo, 30 pari, è il primo game lottato del parziale. Arriva un improvviso scroscio d’acqua, a interrompere un momento del match di altissimo profilo. Peccato perché Berrettini era davvero “in palla”. Si chiude il tetto, ma l’erba si è bagnata, e si riprende dopo tre quarti d’ora. Zverev non ha affatto perso sicurezza al servizio, due bordate e via, 5-4. Altrettanto scintillante il diritto di Matteo, turbo per velocità, 5 pari. Si entra nel rush finale. Resta perfetto il tedesco, lo segue l’italiano. Tiebreak. BRAVO! Si scambia finalmente nel quarto punto, comanda Zverev dopo il servizio ma Berrettini trova un diritto difensivo profondissimo che sorprende il tedesco, arretra e Matteo lo infila col l’inside out. 3-1 Berrettini. Ace di Matteo per il 4-2 e poi 5-2. Resta in scia Sasha, 4-5. Servizio a T e via botta col diritto imprendibile dal centro, 6-4. Due Set Point!!! ACEEEEE, a centro, nuvola di gesso, Fantastico! 7 punti a 4, due set a zero Berrettini. Un Killer nei punti importanti. E con 69% di prime in campo e 90% di punti.

Terzo set, Berrettini inizia alla battuta, un paio di errori ma il servizio sul 40-30 gli porta un punto fondamentale a scattare 1-0 nello score, e con due set di vantaggio. Può fare corsa di testa, rischiare in risposta, mentre Zverev non può permettersi alcuna sbavatura. Purtroppo invece sbaglia un diritto e poi un approccio in back nel terzo game, scivola 0-30, situazione per lui inedita nel match. Si difende bene l’azzurro, tra servizio e poi un gran back sul diritto di Sasha, che soffre terribilmente la palla bassa e senza peso. Con un “smorza” delicatissima dopo una bordata col diritto, siamo 2-1. Si avanza on serve, con il tedesco molto salito al servizio, difficile per Matteo incidere in risposta (due punti vinti in risposta nei primi tre game). Due errori dell’azzurro nel settimo game, inizia con una volée mal toccata in rete, e poi un diritto in spinta. Il terzo errore gli costa il 40 pari, è un momento critico, Zverev è “caldissimo”. Gran prima a centro, sorprende il rivale che si aspettava lo slice. Ace esterno, come si è “cavato dal buco”, bravissimo, 4-3. Ottavo game, inizia male Sasha, che avverte la tensione dello score, col fardello di due set pure… Non gestisce il passante potente di Matteo, poi sbaglia col diritto. 0-30. Ancora il diritto, è OUT! 0-40!!! Tre palle break, tre chance per andare a servire per il match! Seconda di servizio… ma è preciso nello scambio Zverev, mentre Matteo poteva forse far meglio col diritto nell’ultimo colpo. Vola via anche la 2a PB, rischia il rovescio lungo linea dopo due slice Matteo, ma la palla si ferma sul nastro. 30-40. Seconda palla… peccato, la risposta dell’azzurro è lunga. Che passante! Un rovescio lungo linea splendido di Berrettini punisce l’attacco di Zverev, inutile il tuffo disperato. Quarta palla break del game! Rischia attacco Zverev, il passante era difficile e non passa la rete. Si salva il tedesco, 4 pari, con le spalle al muro è sopravvissuto al momento più difficile. Il match è ufficialmente entrato in bagarre, qualche errore in più, il servizio è meno dominante. Ai vantaggi Matteo è bravissimo a rischiare un back d’attacco che quasi non rimbalza, colpo fantastico. Ancor più il diritto violentissimo che gli vale il 5-4. Anche il terzo set si decide al Tiebreak. Matteo ferma il gioco e chiama la verifica… ma la palla è sulla riga. 1-0 Zverev, e mini break. Si incarta col diritto Sasha, sempre su palla con zero peso, che proprio gestisce male. 1 pari. UUU, che errore di volo! Arriva tardi sul net, affonda la volée di rovescio il tedesco, 2-1 e servizio Berrettini. Doppio fallo, seconda troppo rischiosa per il romano, 2 pari. Ecco finalmente la prima palla, e il primo punto del TB vinto da chi serve, 3-2 Matteo. Si gira 3 pari. Lungo scambio, la palla di Zverev è lunga! 4-3 e servizio per l’azzurro. Servizio a T e diritto dal centro, una mazzata di “The Hammer”, 5-3, primo allungo del decider. -2… Servizio esterno, 6-3, TRE MATCH POINT!!! Chiude con un ACE esterno al terzo! Pochi giorni fa non era nemmeo certo che riuscisse a giocare. Eccome se ha giocato, è stato un martello micidiciale! BRAVISSIMO! Next, Alcaraz. What a Match!

Slam Wimbledon A. Zverev [19] A. Zverev [19] None 3 6 6 M. Berrettini • M. Berrettini None 6 7 7 Vincitore: M. Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Berrettini None-None 6-7 M. Berrettini None-None 0-1 1-1 2-1 2-2 df 3-2 3-3 4-3 5-3 6-3 6-4 ace 6-5 6-6 → 6-7 A. Zverev 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-6 → 6-6 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 A. Zverev 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Zverev 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* ace 2-4* ace 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* ace 6-6 → 6-7 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Zverev 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 3-4 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1