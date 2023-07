Wimbledon: Carlos Alcaraz si salva contro Jarry. Lo spagnolo approda agli ottavi di finale

Lontano da una prestazione di alto livello, Carlos Alcaraz ha trovato un modo per uscire dalla trappola preparata da Nicolas Jarry nel terzo turno di Wimbledon. Il numero uno del mondo ha impiegato quasi quattro ore per sconfiggere il cileno e, in effetti, non era lontano dal dover disputare una quinto set in vista degli ottavi di finale del All England Club. Un dato certo è che Alcaraz ha già eguagliato il suo risultato dello scorso anno, quando fu eliminato in questa fase da Jannik Sinner.

Conosciuto come “Carlitos”, Alcaraz ha resistito al 28° del ranking ATP, vincendo per 6-3, 6-7(6), 6-3 7-5. Merita una menzione particolare il fatto che si è trovato in svantaggio 4-1 nel quarto set. La quinta partita sembrava ormai una realtà, ma Alcaraz ha ritrovato un tennis più in linea con le aspettative e ha riportato in equilibrio il punteggio. Poco dopo, ha spezzato la resistenza di Jarry e ha chiuso il match, ma non senza prima dover salvare un break point in quell’ultimo gioco!

Jarry ha messo Alcaraz in difficoltà con un tennis puramente offensivo e servendo a un alto livello, mentre lo spagnolo sembrava a tratti incatenato. Nonostante ciò, Alcaraz ha messo a segno 41 punti vincenti e 30 errori non forzati, riuscendo così a ripetere l’accesso agli ottavi di finale a Wimbledon, dove ora aspetterà uno tra Alexander Zverev e Matteo Berrettini.

Nonostante non sia stata una delle sue esibizioni più brillanti, Alcaraz ha dimostrato la sua capacità di resistere e di ritrovare la sua forma migliore nei momenti più difficili del match. Questa vittoria riflette la sua posizione come numero uno del mondo, mostrando la sua determinazione a migliorare il suo record a Wimbledon rispetto all’anno scorso.