Alexander Zverev loda Berrettini prima del terzo turno di Wimbledon: “Uno dei migliori al mondo su erba”

Alexander Zverev si appresta ad affrontare questo sabato l’italiano Matteo Berrettini nel terzo turno di Wimbledon. Nell’anticipare questa sfida, il tennista tedesco non ha tralasciato di elogiare il suo avversario, descrivendolo come uno dei migliori giocatori al mondo su erba. “È uno dei migliori giocatori che abbiamo nel mondo del tennis su erba. Negli ultimi anni è arrivato in finale a Wimbledon, ha conquistato per due volte la vittoria al Queen’s Club: è straordinario su questa superficie. Ha ritrovato la sua forma in questo torneo, proprio sulla sua superficie prediletta, che invece è quella che io apprezzo meno. Credo che sarà un match molto complesso”, ha affermato il tennista tedesco.