Brooksby fermato dall’ITIA per aver saltato 3 controlli. Farà ricorso a tribunale indipendente

Brutte notizie dagli States su Jenson Brooksby. Il giovane tennista, attualmente ai box per recuperare da un intervento chirurgico al polso sinistro subito lo scorso marzo, ha ricevuto una sospensione dall’ITIA per aver saltato negli ultimi 12 mesi tre controlli antidoping. L’ha comunicato lo stesso Brooksby attraverso un post social nel quale spiega la sua versione dei fatti e annunciando il ricorso ad un tribunale indipendente.

“Ciao a tutti, volevo solo condividere questo con voi. Questo è stato il momento più duro della mia carriera. Non vedo l’ora di poter andare a un tribunale indipendente per avere l’opportunità di presentare le prove. Rispetto i protocolli stabiliti dall’ITIA per proteggere l’integrità di questo fantastico sport”, scrive nel posto Jenson.

“Il 5 di luglio ho dovuto accettare una sospensione preventiva per l’accusa di aver saltato tre controlli antidoping negli ultimi 12 mesi. La sospensione preventiva non è la dimostrazione che io abbia fatto qualcosa di proibito. Al contrario, respingo quest’accusa e sto aspettando un’udienza con un tribunale indipendente. I protocolli dei programmi anti doping sono posti in essere per proteggere l’integrità dello sport e io rispetto e supporto questi protocolli. Non sono mai risultato positivo, non ho mai assunto alcun tipo di sostanza proibita. Sono stato sottoposto a test numerose volte, incluso 3 test dopo il mio intervento dello scorso marzo. Uno dei test saltati risale al 4 giugno 2022, mentre ero al torneo di Hertongenbosch, in Olanda, due giorni dell’inizio del torneo. Nel momento in cui tentarono di effettuare il test, mi trovato nell’hotel ufficiale del torneo dove avevo dichiarato che sarei stato, non vedo l’ora di poter spiegare cosa accadde al tribunale indipendente. Quest’anno è stato molto difficile e non vedo l’ora di poter tornare in campo”.