Federer: “Alla celebrazione dei 100 anni del Centrale di Wimbledon non avevo ancora deciso di ritirarmi”

Roger Federer ieri è tornato a Wimbledon, assistendo ad alcuni match nel Royal Box. Il suo ingresso in campo è stato salutato da un’autentica ovazione, con un breve video omaggio all’amatissimo e formidabile campione elvetico, otto volte vincitore in singolare ai Championships.



In una breve intervista rilasciata alla CNN, Roger ha ripercorso alcuni momenti della scorsa estate, quando ha maturato la decisione di appendere la racchetta al chiodo per colpa del ginocchio malandato. Ha raccontato dell’emozione provata quando è stato il più applaudito nel corso della cerimonia per 100 anni del Centre Court, rivelando che in quel preciso momento ancora teneva viva la speranza di poter tornare almeno una volta a giocare sul quel campo. Poco dopo però, arrivò il responso medico e la decisione di smettere.

“All’epoca della celebrazione sapevo che il rischio di dovermi ritirare per colpo di tutti i problemi che stavo affrontando con il ginocchio era reale, ma ricordo di aver detto in campo che speravo di tornare davanti a quel meraviglioso pubblico l’anno prossimo. Lo pensavo davvero, con tutto il mio cuore” afferma Federer.

“Ho pensato a dove mi sarei ritirato, quanto sarebbe stato doloroso, ma che doveva essere una festa e, alla fine, tutto è accaduto ed è stato a mio modo di vedere qualcosa di prezioso”. Roger giocò il suo ultimo match alla Laver Cup lo scorso settembre. “Essere circondato da Rafa, Novak, Murray, Borg, McEnroe, Laver, Edberg, la mia squadra, la mia famiglia… è stato un finale bellissimo e sono contento che sia stato così, perché avevo molta paura di quel momento, il momento in cui avrei abbandonato il gioco che mi ha dato tutto. Adesso mi sento bene. L’anno scorso è stato molto duro, perché stavo ancora provando a giocare di nuovo, ma ho sofferto molto al ginocchio” conclude lo svizzero.

Ultima battuta per la sua fondazione, che quest’anno ha iniziato un progetto molto importante per i ragazzi del Lesotho: “Questo viaggio è stato davvero speciale, ancora più speciale di quelli che di solito faccio con la mia Fondazione, perché sono potuti venire i miei quattro figli, oltre a mia moglie e mia madre. Ci siamo trovati benissimo. Siamo rimasti per tre o quattro giorni e abbiamo viaggiato in tutto il Lesotho, un paese in cui non ero mai stato e ultimo paese ad entrare a far parte della rete della nostra Fondazione, che dal 2020 si occupa di sostenere le prime fasi dell’istruzione dei ragazzi più poveri”.