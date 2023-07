Lampo Trophy | L’Italia parte forte alla Lampo Trophy: vincono le ragazze e il team centro nord

Sui campi del Tennis Forza e Costanza 1911 di via Signorini è stato necessario trattenere il fiato fino al punto decisivo del match tie-break del doppio, ma dopo cinque ore abbondanti di battaglie l’Italia femminile è riuscita a conquistare il primo successo nell’edizione 2023 della Lampo Trophy, battendo per 2-1 le rivali dell’Austria. Nel successo della nazionale under 12 capitanata da Luca Ronzoni la grande protagonista è stata la bergamasca Greta Carrara: in mattinata ha aperto le danze superando per 6-4 6-3 la rivale Filippa Gosch, mentre in seguito – dopo l’1-1 delle avversarie, merito del successo di Julia Ehrenberger contro Virginia Comi – la lombarda ha spalleggiato la toscana Rachele Saleppico in un doppio al cardiopalmo, conquistato per 6-3 6-7 10/9 contro la coppia Ehrenberger/Gosch. Il punteggio dice che le azzurrine hanno avuto la meglio al fotofinish, ma non racconta che nel tie-break decisivo hanno saputo rimontare da 8-5 e poi cancellare tre match-point consecutivi, quando le rivali si sono portate sul 9-7. Con due punti di fila hanno ristabilito la parità, così è entrata subito in atto la novità della Lampo Trophy formato 2023, che – a differenza della regola tradizionale – non prevede l’obbligo di vincere con due punti di scarto. Vuol dire che le due nazionali si sono giocate tutto in un punto e a vincerlo sono state le azzurre, guadagnando un successo preziosissimo nel Gruppo Blu. Vale già un pezzo di semifinale, che le italiane proveranno a mettere in cassaforte mercoledì, nel duello contro la Slovenia sconfitta per 3-0 dal Canada al debutto. Nel Gruppo Rosso, sui campi dello Spalto San Marco, le prime vittorie sono andate invece a Israele (2-1 alla Corea del Sud) e Gran Bretagna (3-0 alla Svizzera).

Sempre per l’Italia, allo Spalto San Marco ha fatto festa il team centro nord capitanato dal bresciano Massimo Ogna, a segno contro la selezione under 12 della Svizzera. Gli azzurrini hanno risolto la pratica già al termine dei singolari, grazie ai successi di Axel Cremonini (6-3 6-0 a Tomasz Van Zyl) e Alessandro Fronza (6-4 2-6 10/7 contro Maxim Guerber). Mercoledì per gli italiani ci sarà la perdente del duello fra Corea del Sud e Israele, iniziato con grande ritardo sulla tabella di marcia in virtù della durata dell’incontro femminile fra le stesse due nazionali, terminato a metà pomeriggio. La sfida fra l’Italia centro sud di capitan Cristian Vinco e i campioni in carica dell’Austria (al Tennis Forza e Costanza) sarà invece decisa dal doppio, dopo l’1-1 dei singolari che ha visto Edoardo Ghiselli mancare un paio di match-point e arrendersi nel secondo incontro a Jakob Mittermayr. La formazione vincitrice tornerà in campo mercoledì contro il Canada, mentre per la perdente ci sarà la Slovenia.

TORNEO FEMMINILE

GRUPPO BLU (Tennis Forza e Costanza 1911)

Italia b. Austria 2-1

Greta Carrara (Ita) b. Filippa Gosch (Aut) 6-4 6-3, Julia Ehrenberger (Aut) b. Virginia Comi (Ita) 6-3 6-2, Carrara/Saleppico (Ita) b. Ehrenberger/Gosch (Aut) 6-3 6-7 10/9.

Canada b. Slovenia 3-0

Elisabeth Djaborian (Can) b. Hana Pahor Peterlin (Slo) 7-5 6-1, Amy Shen (Can) b. Brina Stamejcic (Slo) 6-2 6-1, Djaborian/Yan (Can) b. Markel/Stamejcic (Slo) 6-3 6-4.

GRUPPO ROSSO (Spalto San Marco)

Israele b. Corea del Sud 2-1

Daniel Baranes (Isr) b. Kim Yungha (Kor) 6-7 6-3 10/9, Lee Yerin (Kor) b. Ofir Manhard (Isr) 2-6 6-3 10/4, Baranes/Blustein (Isr) b. Yungha/Yerin (Kor) 7-6 1-6 10/8.

Gran Bretagna b. Svizzera 3-0

Liv Zingg (Gbr) b. Lara Xenia Gantenbein (Sui) 6-4 7-5, Ingrid Dumitru (Gbr) b. Kim Kriesi (Sui) 6-4 3-6 10/6, Zingg/Dumitru (Gbr) b. Gantenbein/Bretscher (Sui) 6-3 6-3.

TORNEO MASCHILE

GRUPPO BLU (Tennis Forza e Costanza 1911)

Italia centro sud vs Austria 1-1 (in corso)

Valentino Grasselli (Ita) b. Luca Sageder (Aut) 6-3 6-4, Jakob Mittermayr (Aut) b. Edoardo Ghiselli (Ita) 4-6 6-3 10/9. Da completare: Grasselli/Condorelli (Ita) vs Mittermayr/Messenlechner (Aut).

Slovenia b. Canada 2-1

Eric Meolic (Slo) b. Mathew Popa (Can) 6-3 6-2, Mark Pavcic (Slo) b. Deniz Karabulut (Can) 4-6 7-6 10/7, Popa/Shefifali (Can) b. Meolic/Mulej (Slo) 6-4 6-3.

GRUPPO ROSSO (Spalto San Marco)

Corea del Sud vs Israele (in corso)

Da completare: Kim Siyun (Kor) vs Amar Liel (Isr), Jang Junseo (Kor) vs Roi Silberger (Isr), Siyun/Junseo (Kor) vs Silberger/Adar Szekely (Isr).

Italia centro nord b. Svizzera 2-0 (in corso)

Axel Cremonini (Ita) b. Tomasz Van Zyl (Sui) 6-3 6-0, Alessandro Fronza (Ita) b. Maxim Guerber (Sui) 6-4 2-6 10/7. Da completare: Cremonini/Pilotto (Ita) vs Guerber/Guinness (Sui).