Wimbledon: ottimo esordio per Musetti, domina Varillas

Esordio sul velluto per Lorenzo Musetti al primo turno dell’edizione 2023 dei Championships. Sul campo 14, sferzato da un discreto vento, il toscano ha sconfitto il peruviano Juan Pablo Varillas col netto punteggio di 6-3 6-1 7-5 in 2 ore e 2 minuti di partita. È la prima vittoria per Lorenzo nel torneo. Ottima la sua prestazione, ha dominato il campo e gli scambi mostrando una netta superiorità sul rivale, apparso assai meno a suo agio sia negli spostamenti che nel controllare i rimbalzi bassi, soprattutto col diritto, il colpo meno sicuro del suo repertorio. Infatti il sudamericano ha pagato a caro prezzo quell’apertura ampia, al contrario di Lorenzo, assai più rapido nell’aggredire la palla e pronto all’affondo. Molto sicuro invece Musetti negli spostamenti, è davvero migliorato nella sicurezza degli appoggi e nei cambi di direzione. È un aspetto fondamentale nel suo tennis, e si è vista una grande sicurezza nel controllare la palla in scambio col diritto, oltre al suo “solito” eccellente rovescio con il quale ha controllato il gioco e prodotto alcuni vincenti spettacolari, come diversi passanti stretti con palla lenta che hanno mandato sempre k.o. l’avversario. Molto efficace anche il back di rovescio, ma è stato il servizio a brillare e sostenere la prestazione dell’allievo di Tartarini, come dimostra l’80% di punti vinti con la prima e anche l’ottimo 52% con la seconda.

Solo nel terzo set Lorenzo ha dovuto lottare e un po’ soffrire, in due turni di servizio, gli unici nei quali ha concesso palle break. Si è salvato bene nel primo, ha subito il break sul 4-2, per un calo con la prima di servizio e un paio di errori correndo in avanti. È stato solo un attimo, ha subito alzato di nuovo il livello, scrollandosi di dosso la tensione, e strappato nuove palle break, sfruttando quella decisiva poi sul 6-5.

Musetti ha chiuso l’incontro con 32 vincenti e 28 errori. Ha convinto soprattutto per la costanza di rendimento con il servizio e per come abbia mosso con disinvoltura il gioco. Varillas tuttavia era un rivale decisamente alla portata, il classico “buon” primo turno. Nel secondo match, l’azzurro attende il vincente di Isner – Munar, sarà certamente un test più impegnativo.

La cronaca

Musetti scatta velocissimo dai blocchi, serve bene e controlla con sicurezza lo scambio, mettendo a nudo le difficoltà del peruviano col diritto, soprattutto quando deve colpire palle basse e correndo a destra. Il toscana strappa un break nel secondo gioco, che lo manda in vantaggio (3-0). Non concede niente nei proprio game Lorenzo, che in pochi minuti si ritrova a servire sul 5-3 per il primo set. Colpisce un rovescio lungo linea clamoroso, poi commette un paio di errori. Ma sul 30 pari ritrova sicurezza, con un bel vincente di diritto in avanzamento e poi un servizio preciso chiude 6-3 il primo parziale. Divario netto tra i due, nello scambio e anche nei colpi di inizio gioco c’è un abisso.

Musetti scappa subito al comando nel primo game del secondo set: un gran passante di rovescio, poi prende possesso dello scambio e forza sul diritto di Varillas per il 15-40. Sfrutta la prima palla break al termine di un palleggio condotto con grande pazienza, variando col back e colpendo un bel diritto lungo linea per l’affondo definitivo. 1-0 e servizio per l’azzurro. Tutto comodo per “Muso”, controlla lo scambio, è molto sicuro, mentre Varillas in crisi anche servendo sul 1-3. Sul 30 pari subisce un altro meraviglioso passante lungo linea di rovescio di Musetti, e poi niente può su di un back di Lorenzo che letteralmente non salta. 4-1 e doppio break. Varillas subisce il terzo break del set, per il 6-1 che chiude anche il secondo parziale. Ottimo Musetti.

Nel terzo set Varillas, ormai con le spalle al muro, lascia partire a tutta i colpi, mentre Musetti arretra leggermente la posizione in campo e cala nella percentuale di prime. L’azzurro affronta un gioco complicato servendo sull’1 pari, annulla due palle break trovando qualche ace e alla fine porta a casa il turno di servizio (è il game più lungo del match). Sulla spinta delle chance salvate, Lorenzo scappa via nel quarto game alla terza palla break, approfittando di alcuni brutti errori del peruviano col diritto, incluso quello decisivo (lascia cadere troppo la palla). 3-1 Musetti. Sul 4-2, Lorenzo sbaglia un paio di approcci alla rete (troppo corti e centrali), affronta la terza palla break del set ai vantaggi, la cancella con un colpo d’istinto col diritto splendido, indietreggiando e trovando un controllo fenomenale. Purtroppo cede il primo turno di battuta del match commettendo un doppio fallo sulla seconda palla break del gioco. Musetti cerca una reazione immediata, Varillas non mette una prima e l’azzurro attacca col diritto, portandosi 15-40, ma non sfrutta le due occasioni, tra un ottimo attacco del peruviano e un diritto che gli scappa largo, per il 4 pari. Sul 6-5, Musetti in risposta con una sbracciata lungo linea fantastica si porta 30 pari, a due punti dal match. Varillas sente la pressione, commette un doloroso doppio fallo che gli costa il primo match point da difendere sul 30-40. Perfetto Musetti: risposta lungo linea, attacco e volée profonda, chiusa con un’ultima, comoda, volée alta. Game Set Match Musetti. Ottimo esordio, bene al servizio e per l’atteggiamento, eccetto l’unica sbavatura del break subito, quando però la partita era già in controllo.

L. Musetti vs J. Varillas



Slam Wimbledon L. Musetti [14] L. Musetti [14] 6 6 7 J. Varillas J. Varillas 3 1 5 Vincitore: L. Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 J. Varillas 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 6-5 → 7-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Varillas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 J. Varillas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 4-2 → 4-3 J. Varillas 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-1 → 4-1 J. Varillas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 1-1 → 2-1 J. Varillas 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Varillas 0-15 df 0-30 15-30 15-40 5-1 → 6-1 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-1 → 5-1 J. Varillas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Varillas 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 J. Varillas 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 J. Varillas 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 L. Musetti 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 J. Varillas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 J. Varillas 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-0 → 3-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 J. Varillas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0