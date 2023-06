Lorenzo Musetti, Protagonista Al Boodles Tennis Challenge (Video)

Tra sorrisi e colpi mozzafiato, il Boodles Tennis Challenge offre un mix unico di intensità ed intrattenimento. I protagonisti sul campo forniscono al pubblico un’esperienza di tennis indimenticabile, regalando prestazioni impressionanti che fanno parte della tradizione del torneo. Oggi, al centro della scena c’è Lorenzo Musetti, che ha dato spettacolo per oltre un’ora sui prati di Stoke Park, nel Buckinghamshire. Questa esibizione segna il ritorno dell’evento dopo due anni di assenza dal calendario tennistico.

“Questo è il modo migliore per prepararsi a un torneo come Wimbledon,” ha dichiarato il nativo di Carrara dopo la sua vittoria per 76(1) 64 su Roberto Bautista Agut. Nonostante il punteggio in questi casi sia secondario, come sottolinea Musetti stesso, (“una vittoria però regala sempre un sorriso in più”), la performance dell’italiano ha dimostrato che si è ormai abituato ai campi in erba.

All’inizio del mese, il 21enne toscano si era recato a Stoccarda alla ricerca della sua prima vittoria su questa superficie. Non solo ha raggiunto questo obiettivo, ma ha anche avanzato fino ai quarti di finale in Germania, replicando il risultato al Queen’s prima di cedere a Holger Rune. Anche nel match non ufficiale al Boodles, il giocatore del 2002 ha mostrato un tennis vario ed efficace, superando i momenti di difficoltà con un servizio potente e colpendo con soluzioni di rara bellezza come la volée di puro polso dipinta nel primo punto del tie-break e i passanti esaltanti con il suo rovescio ad una mano.

“La mia speranza è di mantenere lo stesso livello di gioco nelle prossime settimane su erba,” ha confermato Musetti, prima di ringraziare il variopinto pubblico inglese del “The Boodles”. Dal 2002, anno della sua inaugurazione come Boodle and Dunthorne Champions Challenge, l’esibizione si è affermata come una tappa non competitiva molto apprezzata dai protagonisti del circuito maggiore.

Nonostante negli ultimi anni il torneo non abbia avuto una vera e propria finale e quindi non un vincitore ufficiale (2015-2019), la sua importanza non è diminuita. Dopo essere stato cancellato per tre anni di fila, prima a causa della pandemia da Covid-19 e poi per l’ammodernamento dell’impianto, il Boodles Challenge è tornato quest’anno per scandire l’estate britannica. Offre ai top player come Musetti l’opportunità di affinare la loro preparazione per Wimbledon, il tutto in un’atmosfera rilassata e senza pressioni.