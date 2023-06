La nuova generazione di tennisti si fa strada nel mondo della moda: Carlos Alcaraz firma con Louis Vuitton e Jannik Sinner con Gucci

La nuova generazione di grandi tennisti inizia a fare i primi passi nella grande vetrina mediatica. Non vogliono limitarsi, tutt’altro, puntando a contratti con marchi di lusso.

Carlos Alcaraz ha appena siglato un accordo con il noto marchio di moda Louis Vuitton, un’annuncio che è stato reso noto oggi. L’accordo rafforza la reputazione dell’atleta come un emergente talento globale, sottolineando il fatto che la prossima generazione di stelle del tennis non è solo interessata a primeggiare nel loro sport, ma anche a entrare nel mondo dello spettacolo e della moda.

Parallelamente, è stato rivelato il recente annuncio di Jannik Sinner con nientemeno che Gucci. L’annuncio, che presenta un cortometraggio piuttosto audace, offre al giovane tennista italiano l’opportunità di esprimere la sua identità e la sua ambizione in un contesto diverso dal solito.

“Mi hanno chiamato un robot, una macchina, un superuomo… Jannik Sinner è aggressivo, potente, ambizioso. Sono il tipo di giocatore a cui piace questo sport. Se potessi avere un superpotere, sarebbe quello di giocare a tennis per sempre”, ha dichiarato Sinner nel video. Queste parole rivelano la determinazione e la passione di Sinner per il tennis, così come il suo desiderio di far parte del mondo della moda e del lusso.

Questi due accordi segnano un punto di svolta nel modo in cui i giovani tennisti si stanno posizionando nel mercato globale. Non si accontentano più solo di essere riconosciuti come atleti eccezionali, ma stanno cercando attivamente di espandere la loro presenza e la loro influenza in altri settori, compreso quello della moda di lusso.

Con la combinazione di talento sul campo e ambizione fuori, sia Alcaraz che Sinner stanno dimostrando che la nuova generazione di tennisti non solo può dominare il campo, ma anche fare la differenza nel mondo della moda e del lusso. Questo potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per il tennis, in cui i giocatori sono tanto star sul campo quanto fuori.