Circuito ATP-WTA: Eliminato Cecchinato a Eastbourne. Fuori anche la Paolini. Out Sara Errani al secondo turno in Germania

Inizia con una delusione la stagione sull’erba 2023 per Marco Cecchinato. L’atleta siciliano è stato eliminato al primo turno dell’ATP 250 di Eastbourne, torneo che funge da preludio al terzo slam stagionale, Wimbledon. Il verdetto del campo è stato nettamente a favore del suo avversario, lo statunitense Mackenzie McDonald, che ha dimostrato una maggiore dimestichezza su questa superficie.

Cecchinato, al suo esordio sull’erba in questa stagione, non è riuscito a tener testa a McDonald, subendo una sconfitta per 6-3, 6-3. Purtroppo, non è riuscito a creare problemi al servizio del tennista americano, non ottenendo nemmeno una palla break nel corso dell’incontro e vincendo solo un punto sulla prima di servizio del suo avversario.

Altrettanto problematico è stato il servizio di Cecchinato, che è stato brekkato ben tre volte nel corso del match, segno evidente della superiorità esercitata da McDonald, più a suo agio sul campo in erba.

L’esperienza di Eastbourne si conclude quindi in modo rapido e deludente per l’allievo di Sartori, che ora si prepara a fare le valigie per Wimbledon.

ATP Eastbourne Marco Cecchinato Marco Cecchinato 3 3 Mackenzie McDonald Mackenzie McDonald 6 6 Vincitore: McDonald Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. McDonald 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-5 → 3-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 M. McDonald 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 2-4 → 2-5 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-4 → 2-4 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 df 1-2 → 1-3 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. McDonald A-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 M. McDonald 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0

L’avventura di Sara Errani al “Bad Homburg Open” (WTA 250 – montepremi 259.303 dollari), in scena sui prati di Assia, in Germania, si conclude al secondo turno.

Dopo una convincente vittoria all’esordio sulla belga Zanevska, 92ª WTA, la tennista 36enne di Massa Lombarda, attualmente 80ª nel ranking mondiale, è stata sconfitta con il punteggio di 6-2, 7-5 dalla russa Varvara Gracheva, 43ª WTA e ottava testa di serie del torneo. L’incontro, durato poco più di un’ora e mezza, ha visto Sara – accompagnata dal coach Pablo Lozano e dalla presenza di Roberta Vinci – non sfruttare per due volte un break di vantaggio nel secondo set.

Il match segnava il primo confronto tra la romagnola e la 22enne moscovita, attualmente in procinto di acquisire la cittadinanza francese. Nel primo set, Errani è riuscita a salvare una palla break nel secondo gioco e due nel quarto, ma nel sesto ha ceduto la battuta a zero (4-2). Nonostante un doppio fallo, la russa ha confermato il vantaggio (5-2) e poi ha chiuso il set 6-2.

Nel secondo parziale, Errani è tornata a vincere un game, strappando per la prima volta nel match la battuta alla sua avversaria (1-0), e ha confermato il break (2-0). Tuttavia, Gracheva è riuscita a riagganciarla (2-2). Nonostante Errani sia riuscita a prendere un secondo break di vantaggio nel nono gioco (5-4), non è stata efficace quando si è trattato di servire per portare la partita al terzo set (5-5). Nel dodicesimo game, Errani ha mancato due occasioni per andare al tie-break e ha poi mandato in rete un rovescio sul match-point per Gracheva (7-5).

WTA Bad Homburg Sara Errani • Sara Errani 0 2 5 0 Varvara Gracheva [8] Varvara Gracheva [8] 0 6 7 0 Vincitore: Gracheva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sara Errani 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Sara Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Varvara Gracheva 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Sara Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Varvara Gracheva 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 Sara Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Varvara Gracheva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Sara Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Varvara Gracheva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Sara Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Sara Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Varvara Gracheva 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Sara Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Varvara Gracheva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Sara Errani 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Sara Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Sara Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Il WTA 500 di Eastbourne 2023 si conclude prematuramente per Jasmine Paolini, eliminata al primo turno dalla talentuosa Ons Jabeur. Nonostante l’italiana avesse superato brillantemente il tabellone di qualificazione, non è riuscita a mantenere il passo con l’abile finalista della scorsa edizione di Wimbledon.

Paolini è partita bene contro l’avversaria, ma con il passare dei minuti la maggiore qualità di Jabeur ha preso il sopravvento. La tennista tunisina, quarta testa di serie del torneo, si è imposta con un convincente 6-3, 6-2 in solamente un’ora di gioco.

Ora, per Jabeur, il prossimo ostacolo sarà la vincente del match tra l’italiana Camila Giorgi e la britannica Heather Watson.