ATP 250 Maiorca: Il Tabellone di Quali. Nessuna presenza italiana

ATP 250 Maiorca – Tabellone Qualificazione – erba

(1) Rinderknech, Arthur vs (Alt) Molleker, Rudolf

Rincon, Daniel vs (5) Shelbayh, Abdullah

(2) Koepfer, Dominik vs (WC) Vesely, Jiri

Masur, Daniel vs (7) Michelsen, Alex

(3) Safiullin, Roman vs Moro Canas, Alejandro

McCabe, James vs (8) Geerts, Michael

(4) Kotov, Pavel vs (WC) Verdasco, Fernando

Diez, Steven vs (6) Tu, Li

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Pavel Kotov vs [WC] Fernando Verdasco

2. [1] Arthur Rinderknech vs [Alt] Rudolf Molleker

3. Daniel Rincon vs [5] Abdullah Shelbayh

Grandstand – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Roman Safiullin vs Alejandro Moro Canas

2. [2] Dominik Koepfer vs [WC] Jiri Vesely (non prima ore: 13:00)

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Steven Diez vs [6] Li Tu

2. James McCabe vs [8] Michael Geerts

3. Daniel Masur vs [7] Alex Michelsen