ATP 500 Halle: Sinner si ritira contro Bublik sotto di un set e un break

Peggio non poteva andare a Jannik Sinner nei quarti di finale dell’ATP 500 di Halle. L’azzurro infatti si è ritirato contro Alexander Bublik quando il punteggio lo vedeva sotto 7-5 2-0. Alla fine del primo set Jannik è andato negli spogliatoi per ricevere un trattamento all’inguine (o parte alta della coscia sinistra), per un problema accusato nel corso del primo set, probabilmente un recupero di una smorzata che gli ha provocato un allungamento di un muscolo (per quel che ha mimato al suo angolo rientrando in campo dopo il trattamento). Ha continuato per tutto il primo set sembrando in buone condizioni. La speranza è che sia un ritiro solo precauzionale visto che Wimbledon inizia tra 10 giorni. È il quinto ritiro in carriera per l’azzurro (Vienna 2020, Miami, Roland Garros e Sofia 2022, Halle 2023).

Nel corso del primo set aveva giocato discretamente, ma commettendo qualche errore di troppo col diritto, soprattutto nel decisivo turno di servizio sul 5-6, dove ha letteralmente regalato il game (e il set) al kazako con una serie di errori gratuiti. Resta da vedere se l’appoggio o la spinta siano stati influenzati pesantemente dal problema accusato. Jannik era stato bravo a ottenere un contro break sotto 5-3, rispondendo con precisione. Al servizio era stato discreto, ma con numeri ed efficacia nettamente inferiori alla partita di ieri contro Sonego. Per il resto, il match non è di fatto commendabile oltre, attendendo le parole di Sinner sul problema accusato e forse anche il responso di probabili accertamenti in merito. Dopo i primi mesi dell’anno passati con ottima intensità e nessun problema fisico importante, questo stop prima dei Championships proprio non ci voleva, speriamo non sia niente di grave.

Get well soon, @janniksin 😔 Sinner retires in their quarter-final match sending Bublik through to the Halle semi-finals#TWO23 pic.twitter.com/RvhYJ87apw — Tennis TV (@TennisTV) June 23, 2023



La cronaca

Il match inizia con entrambi i giocatori molto solidi nei propri turni di servizio. Sinner serve bene ed è molto più preciso nella spinta col diritto rispetto all’avvio del derby contro Sonego. Commette il primo doppio fallo nel quarto game ma si riscatta subito con una prima potente e via a chiudere col rovescio in avanzamento. 2 pari. Il kazako è praticamente ingiocabile nei suoi turni di battuta, in tre game 8 punti su 8 prime in campo e 5 Ace. L’azzurro è molto rapido a correre avanti e chiudere sulla rete, impatta 3 pari con la quinta volée vincente (su 6 discese a rete). Sul 4-3 Bublik, arrivano i primi problemi per Sinner al servizio. Commette il primo vero gratuito del match, che gli costa lo 0-30 e poi 30-40 con un altro diritto colpito in salto, piuttosto scomposto. È la prima palla break del match, e purtroppo l’azzurro cede il turno di servizio con l’ennesimo diritto lungo del game, stavolta, colpito con buon equilibrio dal centro, ma la palla gli scappa lunga di una spanna. Bublik serve sul 5-3 e commette un paio di leggerezze, un errore e poi un tentativo di smorzata giocato malissimo. 30 pari, piccola chance, ma sulla prima esterna la risposta di Jannik vola via lunghissima. Set Point Bublik. Con uno splendido rovescio cross vincente Sinner lo annulla. Non trova il punto col servizio Sasha, ne approfitta Sinner con una risposta profonda che gli vale la prima palla break del match. Stavolta se la gioca bene, risponde e poi tocca un’ottima smorzata che sorprende Bublik, terminato pure a terra perdendo equilibrio. Contro break, salvando una palla set l’azzurro torna in vita nel parziale sul 4-5. Purtroppo servendo sul 5-6, Sinner incappa in un game disastroso, la prima palla non entra, commette tre errori consecutivi col diritto, concedendo set point. Si butta avanti ma il passante di Bublik è preciso. 7-5 Bublik.

Al cambio di campo è arrivato il trainer per Sinner, dopo un breve consulto i due escono dal campo per un Medical time out. Forse ha sentito una fitta recuperando una delle smorzate di Bublik a metà set, visto dopo che ha eseguito alcuni allungamenti prima di servire, ma non è parso limitato nei movimenti. Rientra in campo e al suo angolo mima con la mano un gesto di allungamento di un muscolo all’inguine. Bublik vince agilmente il primo turno di servizio del secondo set, e prova subito la smorzata per testare la reattività e movimento di Sinner in avanti, che in effetti non è velocissimo nella rincorsa. Rischia poi l’azzurro una smorzata, ma il passante seguente è largo. Errore che gli costa il 30-40, e immediata palla break. Attacca col diritto ma la palla è troppo centrale. Subisce il passante e il break. Sotto 0-2, decide di ritirarsi. I due si abbracciano, speriamo che il ritiro di Jannik sia solo precauzionale in vista di Wimbledon.

Alexander Bublik vs [4] Jannik Sinner