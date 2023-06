Esordio amaro per Andrea Vavassori: sconfitta contro Roberto Bautista Agut ad Halle

Andrea Vavassori, numero 128 nel ranking ATP, ha avuto un debutto amaro, dopo essere stato ripescato come lucky loser a seguito del ritiro del tedesco Daniel Altmaier nel torneo ATP 500 di Halle. Vavassori, un giocatore 28enne originario del Piemonte, ha subito una sconfitta 6-3, 6-4, in un match durato un’ora e quattordici minuti, contro il giocatore spagnolo Roberto Bautista Agut, attuale numero 23 del ranking ATP ed 8 del seeding.

Bautista Agut, nativo di Castellon de la Plana, è stato in giornata di grazia al servizio, concedendo solo sei punti durante l’intero match. Il primo set ha visto un match equilibrato fino all’ottavo game, quando tre risposte micidiali consecutive hanno regalato a Bautista Agut il break. Alla prima occasione concessa da “Wave”, il soprannome di Vavassori, il 35enne spagnolo ha colto l’occasione, portandosi avanti 5-3. Poco dopo, Bautista Agut ha incamerato per 6-3 il primo set grazie a una risposta di diritto lunga di Vavassori.

Il secondo set ha visto Andrea annullare due palle-break consecutive nel quinto gioco con un po’ di fortuna, e poi salire 3-2 con due ace consecutivi. Nonostante le difficoltà nel settimo game, l’azzurro è riuscito ad annullare un’altra palla-break con una seconda di servizio, mantenendo il vantaggio per 4-3.

Tuttavia, nel nono gioco, Bautista Agut si è procurato altre due opportunità di break. Questa volta, la sua risposta di diritto sulla prima di servizio di Vavassori non ha lasciato scampo all’italiano, portando il punteggio a 5-4 in favore dello spagnolo.

Poco dopo, grazie a un solido servizio, Bautista Agut ha chiuso il match con un punteggio di 6-4, con un parziale finale di sei punti a zero.