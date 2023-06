Il lob incredibile di Korda (video)

Sebastian Korda è sbarcato su erba fiducioso di poter giocare finalmente il suo miglior tennis, recuperato dai problemi al polso che l’hanno costretto a mesi di stop e un rientro non così brillante negli ultimi appuntamenti su terra battuta.

Il suo tennis geometrico e di grande precisione negli impatti pare ideale per l’erba dei nostri tempi. Intanto il figlio di Petr ha regalato al pubblico uno dei colpi più belli dell’anno affrontando Daniel Evans al Queen’s (ha vinto poi il match in due set). Un lob giocato da sotto le gambe, tanto bello quanto forse un po’ fortunato. Ma che mano Sebi!

Oh no he didn’t… 😱

Sebastian Korda hits a tweener lob at Queens! @QueensTennis pic.twitter.com/EzyDRSBy4M

— Tennis TV (@TennisTV) June 19, 2023