Torneo Avvenire 2023 | Per l’Italia un trionfo a metà. Titoli a Mecarelli e alla 13enne Thamm

Il Torneo Avvenire riparte da dove aveva lasciato, ossia dalla vittoria di un giocatore italiano. Michele Mecarelli, classe 2007 di Jesi, mette il suo nome nell’albo d’oro dell’evento Under 16 ‘Super Category’ del circuito Tennis Europe, superando in finale al Club Ambrosiano il favorito numero 1, l’ungherese Kolos Kincses, al termine di una partita durissima chiusa dopo due ore e 27 minuti. Un match che il ragazzo dell’Est, coetaneo dell’azzurro, avrebbe potuto fare suo in due parziali, avendo avuto a disposizione tre match-point nel secondo set. Invece da quel momento è cambiato tutto: Mecarelli ha continuato a crederci, ha recuperato il break di svantaggio approfittando di alcuni errori del rivale e ha continuato la serie positiva, prendendo lo slancio per approdare al terzo. Nel set decisivo, in piena lotta nel corso del secondo game, Kincses ha avvertito dei forti crampi alle gambe che lo hanno costretto a fermarsi e a sdraiarsi a terra per il troppo dolore. L’intervento medico ha permesso al numero 1 di riprendere, ma certo non con la mobilità che aveva mostrato in precedenza. Mecarelli, da parte sua, è stato bravo a restare concentrato, facendo in pieno il proprio dovere fino al termine, chiudendo col punteggio di 4-6 7-5 6-1. Numero 168 del ranking di Tennis Europe all’inizio dell’evento, il marchigiano – allievo del maestro Luca Quintiliani e seguito a Milano da Matteo Baldini – succede nell’albo d’oro a Gabriele Piraino, che vinse nel 2019, prima del lungo stop dovuto alla pandemia. “Ringrazio tutti – ha detto il vincitore – per questo momento straordinario che sto vivendo, dall’organizzazione al mio team. Ho temuto che ormai la partita fosse scivolata via, invece sono riuscito a reagire e a recuperare”.

Tra le ragazze, al termine di una sfida di alto livello e giocata su ottimi ritmi, il titolo è andato a una delle più giovani in gara. La tedesca Mariella Thamm, solamente 13 anni, aveva già conquistato un titolo nel circuito Itf Under 18, e per questo non temeva la concorrenza nell’Under 16 milanese. La giocatrice di Düsseldorf ha superato in due set (in un’ora e 14 minuti) l’azzurra Ilary Pistola, senz’altro provata dalle fatiche della semifinale, e comunque generosa nel tentare fino all’ultimo di fermare la corsa dell’avversaria. Malgrado la giovane età, Mariella Thamm è già dotata di un fisico importante, ma soprattutto vanta un tennis completo e robusto, con delle ottime accelerazioni che hanno messo in crisi più volte la difesa della marchigiana. Proprio Ilary Pistola è stata la prima a prendere un break di vantaggio sia nel primo set, sia nel secondo, per poi subire la rimonta della tedesca, capace di prendere l’iniziativa senza farsi condizionare da alcuni errori. “Sono molto felice di aver conquistato questo torneo – ha spiegato la vincitrice – perché so qual è la sua storia, sono consapevole delle campionesse che sono passate da qui. Sono riuscita a fare il mio tennis e a mettere a segno tanti colpi vincenti”. Per la 14enne azzurra resta comunque una settimana da ricordare, pur senza la ciliegina sulla torta del trofeo.

RISULTATI DI GIORNATA DEL 56° TORNEO AVVENIRE

Tabellone singolare maschile Under 16, finale

M. Mecarelli (Ita) b. K. Kincses (Hun) 4-6 7-5 6-1

Tabellone singolare femminile Under 16, finale

M. Thamm (Ger) b. I. Pistola (Ita) 6-4 6-3