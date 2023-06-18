WTA 500 Berlino: Il Main Draw. Nessuna italiana presente
WTA 500 Berlino – Tabellone Principale – erba
(1) Aryna Sabalenka vs (Q) Vera Zvonareva
(WC) Veronika Kudermetova vs Qinwen Zheng
Ekaterina Alexandrova vs Liudmila Samsonova
Katerina Siniakova vs (5) Coco Gauff
(3) Caroline Garcia vs (WC) Sabine Lisicki
(Q) Jaimee Fourlis vs (Q) Xinyu Wang
Nadia Podoroska vs Rebeka Masarova
Karolina Pliskova vs (7) Petra Kvitova
(6) Maria Sakkari vs Alizé Cornet
Victoria Azarenka vs Aliaksandra Sasnovich
Bianca Andreescu vs (WC) Marketa Vondrousova
(Q) Jule Niemeier vs (4) Ons Jabeur
(8) Daria Kasatkina vs Petra Martic
(Q) Laura Siegemund vs Anna Blinkova
Donna Vekic vs Varvara Gracheva
(Q) Polina Kudermetova vs (2) Elena Rybakina
TAG: WTA 500 Berlino, WTA 500 Berlino 2023
RYBAKINA
SABALENKA
KVITOVA
JABEUR
ALEXANDROVA
GARCIA
CORNET
MARTIC
Rybakina
Sabalenka
Garcia
Jabeur
Alexandrova
Kvitova
Sakkari
Martic
RYBAKINA
Sabalenka
Kvitova
Jabeur
Alexandrova
Wang
Azarenka
Martic
Sabalenka
Rybakina
Kvitova
Jabeur
Alexandrova
Lisicki
Sasnovich
Blinkova
Kvitova
Jabeur
Sabalenka
Kasatkina
Gauff
Wang
Cornet
Vekic
SABALENKA
JABEUR
KVITOVA
RYBAKINA
GAUFF
GARCIA
SAKKARI
KASATKINA
RYBAKINA
SABALENKA
KVITOVA
JABEUR
SAMSONOVA
GARCIA
AZARENKA
KASATKINA
Rybakina
Kvitova
Sabalenka
Jabeur
Samsonova
Lisicki
Azarenka
Martic
Sabalenka
Rybakina
Kvitova
Jabeur
Samsonova
Garcia
Azarenka
Kasatkina
Rybakina
Sabalenka
Kvitova
Azarenka
Gauff
Garcia
Jabeur
Siegemund
SABALENKA
JABEUR
PLISKOVA
RYBAKINA
GAUFF
GARCIA
SAKKARI
KASATKINA
Tabellone sbilanciato, sei delle migliori sono nel quarto in alto, ma io punto comunque RYbakina
Sabalenka
Jabeur
Kvitova
Vekic
Alexandrova
Fourlis
Sasnovich
Martic
SABALENKA
JABEUR
KVITOVA
RYBAKINA
SAMSONOVA
LISICKI
AZARENKA
SIEGEMUND
Trevisan
Trevisan
Trevisan
Trevisan
Trevisan
Trevisan
Trevisan
Trevisan
Rybakina
Pliskova
Alexandrova
Jabeur
Kudermetova
Garcia
Sasnovich
Martic
rybakina
sabalenka
kvitova
jabeur
gauff
garcia
cornet
kasatkina
SABALENKA
RYBAKINA
KVITOVA
AZARENKA
SAMSONOVA
GARCIA
JABEUR
KASATKINA
JABEUR
SABALENKA
GARCIA
RYBAKINA
GAUFF
KVITOVA
SASNOVICH
KASATKINA
RYBAKINA
SABALENKA
KVITOVA
JABEUR
SAMSONOVA
GARCIA
SAKKARI
SIEGEMUND
RYBAKINA
SABALENKA
KVITOVA
JAUBER
GAUFF
GARCIA
SAKKARI
KASAKTINA
SABALENKA
JABEUR
KVITOVA
RYBAKINA
SAMSONOVA
GARCIA
AZARENKA
KASATKINA
SABALENKA
RYBAKINA
GARCIA
AZARENKA
GAUFF
KVITOVA
JABEUR
MARTIC
Rybakina
Sabalenka
Kvitova
Jabeur
Samsonova
Garcia
Azarenka
Martic
rybakina
sabalenka
kvitova
jabeur
samsonova
garcia
sasnovich
martic