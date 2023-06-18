WTA 500 Berlino Copertina, WTA

WTA 500 Berlino: Il Main Draw. Nessuna italiana presente

18/06/2023 19:55 25 commenti
Aryna Sabalenka nella foto
Aryna Sabalenka nella foto

GER WTA 500 Berlino – Tabellone Principale – erba
(1) Aryna Sabalenka BLR vs (Q) Vera Zvonareva RUS
(WC) Veronika Kudermetova RUS vs Qinwen Zheng CHN
Ekaterina Alexandrova RUS vs Liudmila Samsonova RUS
Katerina Siniakova CZE vs (5) Coco Gauff USA

(3) Caroline Garcia FRA vs (WC) Sabine Lisicki GER
(Q) Jaimee Fourlis AUS vs (Q) Xinyu Wang CHN
Nadia Podoroska ARG vs Rebeka Masarova ESP
Karolina Pliskova CZE vs (7) Petra Kvitova CZE

(6) Maria Sakkari GRE vs Alizé Cornet FRA
Victoria Azarenka BLR vs Aliaksandra Sasnovich BLR
Bianca Andreescu CAN vs (WC) Marketa Vondrousova CZE
(Q) Jule Niemeier GER vs (4) Ons Jabeur TUN

(8) Daria Kasatkina RUS vs Petra Martic CRO
(Q) Laura Siegemund GER vs Anna Blinkova RUS
Donna Vekic CRO vs Varvara Gracheva RUS
(Q) Polina Kudermetova RUS vs (2) Elena Rybakina KAZ

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Woz_ 18-06-2023 22:55

RYBAKINA

SABALENKA

KVITOVA
JABEUR

ALEXANDROVA
GARCIA
CORNET
MARTIC

 25
Replica | Quota | 0
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luckyLu 18-06-2023 22:23

Rybakina

Sabalenka

Garcia
Jabeur

Alexandrova
Kvitova
Sakkari
Martic

 24
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nicolapre 18-06-2023 22:22

RYBAKINA

Sabalenka

Kvitova
Jabeur

Alexandrova
Wang
Azarenka
Martic

 23
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Emanuele 18-06-2023 22:11

Sabalenka

Rybakina

Kvitova
Jabeur

Alexandrova
Lisicki
Sasnovich
Blinkova

 22
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MATTEO 18-06-2023 21:55

Kvitova

Jabeur

Sabalenka
Kasatkina

Gauff
Wang
Cornet
Vekic

 21
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atomo 18-06-2023 21:42

SABALENKA

JABEUR

KVITOVA
RYBAKINA

GAUFF
GARCIA
SAKKARI
KASATKINA

 20
Replica | Quota | 0
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romanu79 18-06-2023 21:32

RYBAKINA

SABALENKA

KVITOVA
JABEUR

SAMSONOVA
GARCIA
AZARENKA
KASATKINA

 19
Replica | Quota | 0
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Lollo99 18-06-2023 21:31

Rybakina

Kvitova

Sabalenka
Jabeur

Samsonova
Lisicki
Azarenka
Martic

 18
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Lilly 18-06-2023 21:24

Sabalenka

Rybakina

Kvitova
Jabeur

Samsonova
Garcia
Azarenka
Kasatkina

 17
Replica | Quota | 0
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mmarco82 18-06-2023 21:19

Rybakina

Sabalenka

Kvitova
Azarenka

Gauff
Garcia
Jabeur
Siegemund

 16
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akgul num.1 18-06-2023 21:18

SABALENKA

JABEUR

PLISKOVA
RYBAKINA

GAUFF
GARCIA
SAKKARI
KASATKINA

 15
Replica | Quota | 0
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nastase (Guest) 18-06-2023 21:05

Tabellone sbilanciato, sei delle migliori sono nel quarto in alto, ma io punto comunque RYbakina

 14
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miky85 18-06-2023 20:45

Sabalenka

Jabeur

Kvitova
Vekic

Alexandrova
Fourlis
Sasnovich
Martic

 13
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Markus1892 18-06-2023 20:37

SABALENKA

JABEUR

KVITOVA
RYBAKINA

SAMSONOVA
LISICKI
AZARENKA
SIEGEMUND

 12
Replica | Quota | 0
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Giovaneale (Guest) 18-06-2023 20:24

Trevisan

Trevisan

Trevisan
Trevisan

Trevisan
Trevisan
Trevisan
Trevisan

 11
Replica | Quota | 0
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vanangel 18-06-2023 20:22

Rybakina

Pliskova

Alexandrova
Jabeur

Kudermetova
Garcia
Sasnovich
Martic

 10
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Makiri 18-06-2023 20:21

rybakina

sabalenka

kvitova
jabeur

gauff
garcia
cornet
kasatkina

 9
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patrick 18-06-2023 20:18

SABALENKA

RYBAKINA

KVITOVA
AZARENKA

SAMSONOVA
GARCIA
JABEUR
KASATKINA

 8
Replica | Quota | 0
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brunodalla 18-06-2023 20:15

JABEUR

SABALENKA

GARCIA
RYBAKINA

GAUFF
KVITOVA
SASNOVICH
KASATKINA

 7
Replica | Quota | 0
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stefano2 18-06-2023 20:12

RYBAKINA

SABALENKA

KVITOVA
JABEUR

SAMSONOVA
GARCIA
SAKKARI
SIEGEMUND

 6
Replica | Quota | 0
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Maury 18-06-2023 20:11

RYBAKINA

SABALENKA

KVITOVA
JAUBER

GAUFF
GARCIA
SAKKARI
KASAKTINA

 5
Replica | Quota | 0
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SoFarAway 18-06-2023 20:09

SABALENKA

JABEUR

KVITOVA
RYBAKINA

SAMSONOVA
GARCIA
AZARENKA
KASATKINA

 4
Replica | Quota | 0
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michele82 18-06-2023 20:09

SABALENKA

RYBAKINA

GARCIA
AZARENKA

GAUFF
KVITOVA
JABEUR
MARTIC

 3
Replica | Quota | 0
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IOeCO 18-06-2023 20:08

Rybakina

Sabalenka

Kvitova
Jabeur

Samsonova
Garcia
Azarenka
Martic

 2
Replica | Quota | 0
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brizz 18-06-2023 20:00

rybakina

sabalenka

kvitova
jabeur

samsonova
garcia
sasnovich
martic

 1
Replica | Quota | 0
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