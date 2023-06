Vavassori Batte Albot e “Sogna” il Main Draw nel Torneo ATP 500 di Halle

Andrea Vavassori, ripescato come alternate, ha mostrato il suo valore nel primo turno delle qualificazioni del prestigioso torneo ATP 500 di Halle. Il torinese, attualmente numero 129 nel ranking ATP, ha avuto una performance convincente battendo per 6-4, 6-4 il moldavo Radu Albot, che lo aveva sconfitto al Challenger di Forlì-2 nel 2021.

Per guadagnarsi un posto tra i big nel main draw, Vavassori dovrà ora superare un’altra sfida, quella contro Marcos Giron, il numero 57 del ranking ATP. Fra i due giocatori non ci sono precedenti.

Nel match contro Albot, Vavassori ha dimostrato grande tenacia e precisione. Il primo set ha visto l’italiano piazzare il break decisivo nel terzo gioco, dopo aver annullato due palle break nel game precedente. Con grande autorità, Vavassori ha mantenuto il suo servizio per il resto del set, non concedendo ulteriori palle break e conquistando il set con un solido 6 a 4.

Nel secondo set, la svolta dell’incontro è arrivata sul punteggio di 4 pari. Albot, avanti per 40-15, ha perso il suo servizio, consentendo a Vavassori di piazzare il break. Pochi minuti dopo, l’italiano ha chiuso la partita con un altro 6 a 4, confermando la sua superiorità.

La vittoria su Albot rappresenta un importante passo avanti per Vavassori, che ora è ad un passo dal main draw del torneo di Halle.

ATP Halle Radu Albot Radu Albot 4 4 Andrea Vavassori Andrea Vavassori 6 6 Vincitore: Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 4-5 → 4-6 R. Albot 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-3 → 4-4 R. Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 R. Albot 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-1 → 2-2 R. Albot 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 R. Albot 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 R. Albot 15-0 40-0 ace 40-15 3-5 → 4-5 A. Vavassori 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 R. Albot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. Vavassori 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 R. Albot 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Vavassori 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 ace 1-2 → 1-3 R. Albot 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 A. Vavassori 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 30-40 40-40 ace 1-0 → 1-1 R. Albot 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0