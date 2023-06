Video del Giorno: Strano episodio tra Gustavo Heide e Bernard Tomic cattura l’attenzione

Gustavo Heide (423º nel ranking ATP) e Bernard Tomic (378º) stavano dando vita ad un incontro estremamente combattuto questo venerdì (16) nei quarti di finale a Porto Rico. In una partita che si protraeva da oltre due ore, i due atleti stavano lottando punto su punto.

Oltre alla tensione del match tra i due tennisti, un evento particolare ha catturato l’attenzione durante il set point di Gustavo. Il brasiliano ha risposto fuori ad un servizio di Tomic, tuttavia l’australiano, in un momento di confusione, ha pensato di aver mandato il servizio direttamente fuori e ha interagito con la palla in modo bizzarro alla risposta di Heide, perdendo così il punto e anche il set.

Dopo quell’errore Tomic ha perso malamente il terzo set e la partita per 6 a 1.

