Lorenzo Sonego dice addio al torneo di Stoccarda: l’australiano O’Connell vince in due set

È arrivato l’addio di Lorenzo Sonego al torneo Atp 250 di Stoccarda 2023, il primo appuntamento della stagione erbivora. Il tennista piemontese si è arreso al secondo turno contro l’australiano Christopher O’Connell con il punteggio finale di 7-6(5) 6-3. La partita, durata un’ora e cinquantatré minuti, è stata caratterizzata da un equilibrio costante con Sonego che ha perso delle importanti opportunità, soprattutto nel primo set, e poi ha ceduto all’aumentare del rendimento dell’avversario.

Il primo set è partito con Sonego molto più solido al servizio, concedendo pochissimo a O’Connell. L’australiano, tuttavia, ha risposto con coraggio nei momenti di difficoltà: nel secondo gioco ha rimontato da 15-30, nel quarto ha saputo resistere a due palle break, una delle quali Sonego ha incredibilmente mandato fuori con una volée a campo aperto. Sul 3-2 per l’italiano, O’Connell ha annullato altre tre palle break e pareggiato il punteggio. Sonego ha avuto un momento di difficoltà sul 4-4, ma è riuscito a recuperare grazie anche all’aiuto del suo servizio.

Il primo set si è deciso al tie-break. L’equilibrio è rimasto anche in questa fase, con Sonego che ha guadagnato un minibreak di vantaggio per due volte, ma non è riuscito a mantenere il controllo. Un errore sul 5-5 ha segnato un momento decisivo: O’Connell ne ha approfittato, chiudendo il set 7-5.

Nel secondo set, Lorenzo ha continuato a lottare, nonostante la solidità al servizio di O’Connell, che non ha concesso nulla al tennista piemontese. Il set hon ha avuto scossoni fino all’ottavo gioco, quando Sonego, sul 4-3 per l’australiano, ha concesso le prime palle break. Nonostante un ottimo servizio che gli ha permesso di salvarne una, Sonego si è arreso al passante di diritto di O’Connell. Con questa mossa, l’australiano ha preso il controllo definitivo della partita.

Nonostante un 15-30, Sonego non è riuscito a ribaltare la situazione. O’Connell è rimasto solido, ha chiuso la partita in due set e Lorenzo ha detto addio al torneo di Stoccarda.

