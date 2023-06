Jasmine Paolini manca sei match point e viene sconfitta in finale nel torneo WTA 125 di Makarska

Nel finale del torneo WTA 125, Makarska Open, Jasmine Paolini ha perso contro la sua avversaria egiziana, Mayar Sherif. La partita si è svolta sui campi di terra rossa della città croata di Makarska, sulla costa dalmata.

Paolini, 27 anni, proveniente da Castelnuovo di Garfagnana, occupa attualmente il 53° posto nel ranking WTA, mentre Sherif, anch’essa di 27 anni e proveniente dal Cairo, è classificata al 54° posto. Non c’erano precedenti incontri tra le due giocatrici prima di questa partita, che si è conclusa con il punteggio di 26 76(6) 75 a favore di Sherif.

La partita è stata una dura lotta dal primo all’ultimo punto. Paolini, dopo aver vinto il primo set per 6 a 2, era avanti per 5 a 2 nel secondo. Tuttavia, non è riuscita a concretizzare le cinque opportunità di palla match a sua disposizione, tra cui due consecutive nel tiebreak del secondo set sul 6 a 4.

Anche nel terzo set, Paolini sembrava avere il controllo, guidando per 5 a 3. Ma la fortuna ha sfavorevolmente girato le spalle all’italiana quando ha mancato la sua sesta palla match. Da quel momento in poi, Sherif ha effettuato una rimonta impressionante, realizzando un parziale di quattro game consecutivi, che l’ha portata a vincere il set per 7 a 5, e quindi la partita.