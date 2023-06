Roland Garros: Domani la finale tra Novak Djokovic e Casper Ruud. Alcune considerazioni sulla partita (sondaggio Live Tennis)

La finale del Roland Garros rappresenta un evento imperdibile per gli appassionati di tennis, dove si sfideranno: Novak Djokovic, probabilmente l’indiscusso numero uno mondiale in pectore, e Casper Ruud, la grande stella della Norvegia. Questo emozionante scontro si svolgerà domani sulla terra rossa del Roland Garros a partire dalle ore 15 e sarà un duello che esalterà le abilità, la determinazione e la strategia di entrambi i tennisti.

Djokovic porta con sé una notevole esperienza e una straordinaria forza mentale. Le sue eccezionali abilità difensive e la versatilità del suo gioco lo rendono un avversario arduo da affrontare. Tuttavia, non è immune a cali di concentrazione, soprattutto nelle ultime settimane, e la sua incostanza potrebbe offrire opportunità al suo avversario​.

Dall’altro lato della rete, Ruud è un esperto dei campi in terra battuta, dove ha dimostrato di saper esprimere al meglio le sue qualità. Il suo potente dritto e la capacità di realizzare punti vincenti con quel colpo possono mettere sotto pressione Djokovic. La sua giovane età e il suo atteggiamento audace possono costituire un’arma potente contro avversari più esperti. Tuttavia, la sua mancanza di esperienza in finali di Grand Slam, rispetto al suo avversario, e la sua vulnerabilità contro giocatori difensivi potrebbero rappresentare delle sfide significative per lui.

Battere il serbo in una finale del Grand Slam richiede la massima perfezione del suo avversario e qualche formula tattica che oscuri le infinite virtù del balcanico. Molti si chiederanno cosa può fare il norvegese, oltre a giocare ad un livello altissimo, e i precedenti e la conoscenza del gioco di entrambi danno le risposte. Ruud è in grado di travolgere giocatori di minor calibro con un tennis solido, mantenendo un grande equilibrio tra aggressività e consistenza e maturando i punti fino a trovare colpi destabilizzanti. Deve uscire un po’ dalla sua zona di comfort contro Novak. Ha bisogno di essere più aggressivo del solito con il suo diritto, basarsi su una percentuale molto alta di prime di servizio e utilizzare la famosa tattica maestra del servizio+dritto.

È nell’interesse del norvegese abbreviare i punti, consapevole che il suo rovescio è un punto debole quando si confronta con un giocatore come Novak, e che solo invertendosi e lanciando un colpo destabilizzante potrà prendere l’iniziativa. In un duello di rovesci, ha tutte le probabilità di perdere, e se lascia trascurata quella zona del campo per spostarsi con il diritto potrebbe lasciare troppo spazio al campione serbo. Il serbo è consapevole che deve serrare i denti per frenare l’impeto iniziale di Casper, e che se riuscirà a neutralizzare i colpi di inizio gioco, potrà ribaltare la situazione e essere lui a dettare il ritmo del match fin dal principio.

Fisicamente, il norvegese sembra più in forma, ma il fattore dell’esperienza e della gestione dello sforzo è qualcosa da considerare molto attentamente. Djokovic sa che ha quel punto in più di spinta e incisività nei suoi colpi rispetto a Ruud, a giudicare da quanto successo nei loro precedenti incontri. Infatti, nei quattro match in cui si sono affrontati, il serbo non ha perso nemmeno un set. Due di questi incontri sono stati su terra battuta (Roma 2020 e Roma 2022), ma non si sono mai affrontati in un Grand Slam, quindi ci sono incognite da risolvere. Novak Djokovic e Casper Ruud, solo uno di loro potrà conquistare il titolo di Roland Garros 2023.

Quote e scontri diretti della Finale – Quote Medie

Djokovic (3) – Ruud (4) (4-0) 1.21 4.62

LE MIGLIORI QUOTE

OVER 37,5 game – 1,86 su Betroom

OVER 19,5 game Djokovic – 1,72 su Wincasino

OVER 15,5 game Ruud – 1,75 su Starcasino

LINEE BASSE OVER (ideali per multiple)

Over 18,5 game Djokovic – 1,29 su Starcasino

Over 30,5 game – 1,30 su Leovegas

LINEE ALTE OVER (ideali per singole)

Over 38,5 game – 1,97 su Betroom e Wincasino

Over 39,5 game – 2,11 su Betroom e Wincasino

Over 40,5 game – 2,43 su Leovegas