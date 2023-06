Dal torneo di Frascati: Il resoconto di giornata (07 Giugno 2023)

Il torneo ITF futures Città di Frascati (15.000 $ – terra) ha oggi regalato diverse emozioni e non sono mancate le sorprese. La più bella è arrivata per merito di un giocatore che in questo circolo è nato e cresciuto, Alessandro Bellifemine. Il 21enne frascatano ha travolto Luca Potenza n°5 del torneo che era reduce dalla finale del PL Open al Forum . Una grande soddisfazione per questo ragazzo arrivata con il sostegno dei tanti appassionati del suo circolo e dei suoi maestri , Marcello Molinari , Marco Marte e Matteo Giudizi. Ora il ragazzo si allena al Colle degli Dei di Velletri ma il suo affetto per il NCC resta immutato. Un altro risultato contro pronostico è stato il successo di Enrico Dalla Valle sul francese Arthur Weber n°4 del torneo. Il giocatore ravennate indietro di un set è riuscito a ribaltare la situazione e nel terzo set non ha lasciato scampo al suo avversario. Bene anche gli altri italiani . Federico Iannaccone è partito 0 a 3 con il turco Alkaya poi ha vinto bene , il n°1 Francesco Forti ha vinto un match abbastanza duro contro Daniele Minighini mentre si è ben difeso il romano Niccolo Catini contro il russo Chepelev. Esce di scena anche il napoletano Tammaro per mano dello spagnolo Martinez Martinez e facile successo dell’aquilano Picchione sul bolognese Marchetti. In chiusura di giornata il n°2 del torneo Stefano Napolitano ha superato il livornese Davide Galoppini con molta difficoltà. Galoppini si è trovato avanti per 3 a 1 sia nel primo che nel secondo set ma non è riuscito a capitalizzare il vantaggio.

Risultati

1°turno Singolare : Martinez Martinez (Esp) b Tammaro (Ita) 76 (3) 63; Picchione (Ita) b Marchetti (Ita) 61 60;Bellifemine (Ita) b Potenza (Ita) 62 61;Chepelev (noflag) b Catini (Ita) 46 61 64;Iannaccone (Ita) b Alkaya (Tur) 75 63; Dalla Valle (Ita) b Weber (Fra) 46 64 60;Forti (Ita) b Minighini (Ita) 63 75;Napolitano (Ita) b Galoppini (Ita) 64 75;Di Nicola (Ita) b Cortegiani (Ita) 63 63.

Quarti di finale Doppio : Picchione-Ricca (Ita) b Gandolfi-Tammaro (Ita) 60 63;Bellifemine-Kohsla (Ita-Ind) b Castagnola-D’Agostino (Ita) 75 63.