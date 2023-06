Alcaraz: “Djokovic sarà il favorito in ogni torneo che giocherà”. Però le statistiche di Carlos…

Carlos Alcaraz è approdato in semifinale a Roland Garros forte di un’altra prestazione fenomenale. Se contro Musetti negli ottavi il giovane n.1 ATP aveva brillato, soverchiando l’azzurro con una quantità e continuità di gioco eccellenti, ieri sera sul Chatrier la forza messa in campo da Carlos è stata a tratti brutale. Tsitsipas, n.5 al mondo, nei primi due set è stato annichilito, a tratti “scherzato” dall’agonismo e intensità di Alcaraz, che venerdì (probabilmente di sera) in semifinale affronterà Novak Djokovic. Una sfida attesissima, nella quale si confrontano il più forte dell’epoca moderna contro quello che la maggior parte degli analisi considera il futuro dominatore della disciplina.

Nella press conference post partita, Alcaraz si è detto felicissimo di giocare così bene, di esser in grande fiducia e pronto alla sfida contro Novak. “Giocherei anche domattina se fosse possibile”, afferma il murciano, mettendo tuttavia le mani avanti. Considera il serbo l’uomo da battere e favorito in ogni torneo nel quale prende parte, forte della sua classe e grande esperienza, soprattutto negli Slam. Tuttavia una statistica di Carlos è piuttosto impressionante: ha vinto 7 degli ultimi 8 match disputati contro un top5. L’ultima sconfitta? Lo scorso anno, nei quarti di Parigi, contro Zverev. Quindi negli ultimi 12 mesi, solo vittorie contro i migliori del mondo… il tutto tra i suoi 19 e 20 anni.

DID YOU KNOW❓ 🇪🇸 @carlosalcaraz has now won 7 of his last 8 matches against Top 5 players, after his straight-set win over #5-ranked Tsitsipas at Roland Garros tonight. 🔥 His only loss to a Top 5 player since last March came to a #3-ranked Zverev at Roland Garros last year: — TENNIS (@Tennis) June 6, 2023

Nonostante questo, Alcaraz resta fiducioso, ma cauto. “Oggi tutto quello che facevo in campo sembrava semplice, mi sentivo sempre a mio agio e sentivo che ogni colpo che facevo andava proprio dove volevo“. afferma lo spagnolo alla stampa dopo la vittoria di ieri sera. “La considero una delle partite più belle di tutta la mia vita e l’unica cosa a cui ho pensato è stata rimanere concentrato per evitare errori. Contro giocatori così perdere la concentrazione per qualche minuto ti porta a soffrire ed è quello che è successo nel finale della partita. Stavo per perdere il terzo set e penso che questo possa aiutarmi in semifinale. Mi è piaciuto molto giocare oggi e mi piace vedere come tutti vogliono vedere le mie partite. Vorrei continuare a ispirare molte persone ad appassionarsi a questo sport”.

La forza di Carlos ieri sera è stata totale, ma la chiave tattica che gli permesso di distruggere Tsitsipas è stata la risposta: potente, precisa, continua. I dati di fine partita hanno segnalato che solo il 16% delle risposte dello spagnolo sono andate verso il diritto del greco, la metà totalmente sul rovescio e le altre sul centro-sinistra. Stefanos in pratica non è mai riuscito a tirare un diritto aggressivo dopo la battuta e ha ricavato pochissimi punti diretti col servizio. È stato subito messo in difesa, costretto a lavorare lo scambio, a rincorrere le accelerazioni angolate e violente del rivale. È stato, di fatto, disarmato.

Sicuro dei propri mezzi, perché ha grande fiducia in se stesso, questo crede che sia il suo segreto: “In questo momento mi sento uno dei migliori al mondo e penso di dimostrarlo con il mio livello. Ho un’enorme fiducia in tutti gli aspetti del gioco e mi sento benissimo sia fisicamente che mentalmente. Per me è fantastico essere in una semifinale del Grande Slam contro Novak. Ricordo di aver visto tutti i suoi duelli contro Rafa qui a Parigi e quando li ho visti in televisione mi sono detto che un giorno sarei stato io lì a dare battaglia. Fortunatamente, quel giorno è arrivato, quindi questo è un sogno che si avvera. Cercherò di imporre il mio stile di gioco e fare una grande partita”.

Fiducioso sì, ma favorito no: “Novak è uno dei migliori della storia e non penso se sarà lui a tenere il mio passo di gara, ma piuttosto il contrario, se io sarò in grado di sopportare il livello che lui porterà in campo. Quello che mi stupisce di più di Novak è come colpisce la palla con tutti i suoi colpi, non ti fa vedere difetti nel suo tennis e il suo livello medio è molto alto, ti costringe a mantenere il tuo miglior tennis per molto tempo. Penso che il fatto che abbia 45 semifinali del Grande Slam sia la conferma della sua forza ed esperienza. È il favorito. Ovunque gareggia è il favorito, in qualsiasi torneo, perché è una vera leggenda. Non lo dico per mettere le mani avanti, lo penso davvero. Qui ha vinto due volte e sarebbero state molte di più se su questa superficie non si fosse imbattuto nei migliore della storia” conclude Alcaraz.

In questi due giorni di attesa ci sarà modo di analizzare la sfida tra Carlos e Novak. Una cosa è certa: questa partita ci darà molte risposte sul presente e futuro del tennis di vertice.

