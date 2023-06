Stefanos Tsitsipas offre una performance straordinaria a Roland Garros, realizzando uno dei punti migliori del 2023 (Video)

Stefanos Tsitsipas è stato protagonista questo venerdì della sua miglior performance a Roland Garros e, nel frattempo, ha offerto uno spettacolo. E di quelli buoni.

Infatti, il tennista greco, che ha eliminato Diego Schwartzman, ha realizzato quello che è già considerato uno dei punti candidati a essere il migliore del 2023.

Infatti Stefanos Tsitsipas, quinto classificato mondiale, ex finalista del torneo (2021) e uno dei favoriti per andare lontano in questa edizione di Roland Garros – nonostante un tabellone piuttosto impegnativo – si è assicurato questo venerdì il suo ritorno agli ottavi di finale del più grande torneo di terra rossa al mondo. Il 25enne greco ha di nuovo mostrato un’ottima performance, sconfiggendo facilmente l’argentino Diego Schwartzman, numero 95 del mondo con il punteggio di 6-2, 6-2 e 6-3. Si prepara per un incontro Domenica avrà un duello con il sorprendente austriaco Sebastian Ofner.