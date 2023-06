Da Roma: Luca Potenza conquista la finale “In caso ho ritrovato tennis e fiducia”

Luca Potenza e Goncalo Oliveira sono i finalisti della prima edizione del PL Open International. Sceso in campo come unico italiano ancora in lizza per il titolo, il tennista siciliano ha ritrovato il suo miglior tennis sui campi in terra rossa del Forum Sport Center. Autore di una grande prova contro l’ostico Alex Barrena, Potenza si è aggiudicato la propria semifinale per 7-6(4) 6-4. Nella finale di sabato 3 giugno – per l’azzurro la prima a livello ITF $25.000 – sarà sfida contro la seconda testa di serie Goncalo Oliveira, che ha avuto il merito di mettere fine alla corsa dell’elvetico Remy Bertola con il punteggio di 6-3 6-4.

Potenza cambia marcia – Dopo un anno iniziato in chiaroscuro, Luca Potenza ha ritrovato il suo tennis nella capitale. L’atleta in forza al Tennis Team Vianello è ormai di casa a Roma, città dove si allena da diversi anni. Impegnato sul doppio fronte tra singolo e doppio, Potenza nella semifinale di singolare ha scardinato il solido Alex Barrena per 7-6(4) 6-4: “Era una partita difficile e nel primo set mi sono trovato sotto 3-5. Ero teso perché sapevo di avere la chance di giocare la prima finale in un torneo ITF da $25.000. Lui inoltre è un avversario che si muove molto bene lateralmente, quindi trovare il tennis per batterlo non era facile”. Questa settimana numero 492 del mondo, da professionista Potenza vanta due titoli ITF $15.000, entrambi vinti a Monastir (Tunisia). Alla terza semifinale nella categoria superiore, il siciliano è riuscito finalmente ad agguantare la possibilità di giocare per il titolo. In tribuna fondamentale l’apporto del team e della compagna Angelica Raggi (n.742 WTA): “Il mio coach è tornato da Budapest, era andato via per seguire la Roma nella finale di Europa League. Giocare davanti a gente che conosco è sempre bello e questa settimana ho ritrovato il mio tennis e tanta fiducia”. In doppio, dove ha partecipato con Marcello Serafini, è stata fatale la semifinale persa 7-5 1-6 10/4 contro August Holmgren e David Pichler

Oliveira vince e sogna New York – Con un best ranking di numero 194 ATP toccato nel 2017, Goncalo Oliveira sogna di poter tornare a respirare l’aria dei Challenger. Reduce da un infortunio, il portoghese in stagione ha già vinto 3 titoli ITF da $25.000 e sogna di poter fare poker nella capitale. Il 6-3 6-4 inflitto alla sesta testa di serie Remy Bertola è perentorio e arriva al termine di un match che lo ha visto in controllo dal primo quindici: “Ho giocato contro un buon avversario che soprattutto di rovescio trova ottimi angoli. In campo io faccio il mio lavoro a prescindere dallo stato di forma e contro Potenza mi aspetto una partita tosta”. Al primo scontro diretto in singolare, Potenza e Oliveira si sono già incrociati in doppio questa settimana. La sfida è andata al duo Potenza/Serafini, capace di prevalere su Oliveira e Lomakin per 6-3 7-6(3). La testa di Oliveira è però al singolare, con un obiettivo ben chiaro per la stagione: “Con la vittoria su Bertola sono già certo di tornare in top 300. Il traguardo che voglio raggiungere nel 2023? Il ritorno in top 200 e le qualificazioni degli US Open”.

I risultati di venerdì 2 giugno

Semifinali

Luca Potenza b. Alex Barrena 7-6(4) 6-4

Gonçalo Oliveira (2) b. Remy Bertola (6) 6-3 6-4