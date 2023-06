Roland Garros: Che rimonta per Lorenzo Sonego! L’azzurro sotto di due set rimonta Rublev e si regala gli ottavi di finale

Impresa di Lorenzo Sonego nel terzo turno del Roland Garros.

Il tennista italiano ha eliminato la testa di serie n.7 il russo Andrey Rublev con il risultato di 5-7 0-6 6-3 7-6(5) 6-3 dopo 3 ore e 42 minuti di partita e approdando in questo modo agli ottavi di finale del torneo parigino per la seconda volta in carriera dopo che approdò agli ottavi anche al Roland Garros settembrino del 2020.

Un match incredibile, sembrava perso sul 2 set a 0, soprattutto dopo che l’azzurro aveva concesso 3 volte il servizio nel secondo parziale. L’assurdo cuore del torinese però ha avuto ancora una volta la meglio e Lorenzo è riuscito a regalarsi probabilmente la vittoria più bella della carriera, soprattutto per come è arrivata.

Sonego al quarto turno attende Karen Khachanov, che ha battuto dopo 4 set di battaglia Thanasi Kokkinakis. Nella giornata di domenica dunque Sonego si giocherà alla pari un posto nei quarti di finale dello slam parigino per la prima volta.

Nel primo set Sonego cedeva il turno di servizio in avvio commettendo un doppio fallo sulla palla break.

Lorenzo sotto per 3 a 5 nel decimo game piazzava il controbreak a 15 con il russo che commetteva tre errori gratuiti nel game.

Sul 5 pari però l’azzurro perdeva ancora una volta la battuta, con Rublev che giocava molto bene chiudendo con un diritto vincente sulla palla break e poi nel gioco successivo teneva a 15 il servizio conquistando la frazione per 7 a 5, piazzando un servizio vincente sulla palla set.

Il secondo set tra Lorenzo Sonego e Andrey Rublev ha visto una supremazia indiscussa del giocatore russo, chiudendo senza problemi con un perentorio 6-0. La mancanza di competizione in questo set è stata principalmente dovuta agli errori di Sonego, che sembrava avere perso la bussola. L’italiano non sembrava avere un piano di gioco chiaro, si limitava ad eseguire colpi, ma senza una logica o una strategia definita. L’elemento emotivo della partita sembrava aver preso il sopravvento su Sonego, che è apparso in balia delle circostanze.

Il colpo chiave di questo set è stata senza dubbio la risposta di Rublev. Il russo ha dimostrato una maestria indiscutibile, prendendo subito il controllo del campo e iniziando a martellare con il suo potente dritto. Questa arma si è rivelata devastante per Sonego, che ha faticato a trovare una risposta adeguata.

Nel terzo set si cambia musica. Sonego piazza il break nel quarto gioco (a 30) con Lorenzo che sul break point si difendeva portando all’errore di diritto del russo che poi lanciava la racchetta a terra era break per l’azzurro che si portava poi sul 4 a 1.

Sul 5 a 3 Sonego, dallo 0-30, conquistava 4 punti consecutivi e portava a casa il parziale per 6 a 3 piazzando un bellissimo diritto vincente in uscita dal servizio sulla palla set.

Nel quarto set Lorenzo avanti per 3 a 1 subiva il controbreak nel sesto gioco con il russo che impattava sul 3 pari. Sul 5 pari Rublev annullava una pericolosa palla break con la complicità di Sonego che metteva fuori una risposta di rovescio su una seconda debole di Rublev.

Si andava al tiebreak e qui il minibreak arrivava sul 6 a 5 in favore dell’azzurro quando Andrey decideva di fare serve e volley. Era un errore fatale perchè con una palla morbida, Sonego gli fa giocare una demi-volèe molto difficile e passava di rovescio conquistando la frazione per 7 a 5.

Nel quinto e decisivo set Rublev annullava due palle break nel quarto gioco e poi nel game successivo era bravo Lorenzo ad annullare due palle break.

Sul 4 a 3 in favore dell’azzurro la svolta dell’incontro. Sonego strappava a 30 (dal 30-15) il servizio al tennista russo che sulla palla break commetteva un banale errore di rovescio dopo dei bei recuperi del torinese.

Nel gioco successivo Lorenzo, dal 15-30, conquistava tre punti consecutivi e chiudeva la partita alla prima palla match a disposizione per 6 a 3 con Rublev che sulla palla match commetteva l’ennesimo errore questa volta a rete.

GS Roland Garros Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 5 0 6 7 6 Andrey Rublev [7] Andrey Rublev [7] 7 6 3 6 3 Vincitore: Lorenzo Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-3 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Andrey Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Andrey Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Andrey Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Andrey Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Andrey Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Andrey Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Andrey Rublev 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Lorenzo Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Andrey Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Andrey Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Andrey Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Andrey Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-5 → 0-6 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-4 → 0-5 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Andrey Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Andrey Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Andrey Rublev 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Andrey Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Andrey Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Andrey Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1