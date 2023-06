Dal Roland Garros: Parlano Elisabetta Cocciaretto e Giulio Zeppieri (Video)

Elisabetta Cocciaretto : “Oggi è stata una partita molto difficile dal punto di vista mentale, non mi ero mai sentita così tesa e così rigida… non so neanche dove mi trovo adesso! Conoscevo la mia avversaria, ha un bel tennis e poi veniva dalle qualificazioni… ho cercato di mantenere la calma, pensare al mio gioco e a lottare punto su punto. Ero molto tesa, non dico assente ma sicuramente questa partita l’ho sentita. Però sono riuscita a gestirla, ho provato a metterla in difficoltà in tutti i modi anche se non stavo giocando un gran tennis. E’ una bella soddisfazione, del tutto inaspettata”.

Avevo un po’ di fastidio al ginocchio, ma se mettevo il tape ci pensavo troppo, mentalmente era come se mi facesse più male. Dopo averci litigato un po’ l’ho tolto e via!”.

Potrei essere numero 1 d’Italia a fine torneo? Non so, non ci ho mai pensato , sarebbe un bel prestigio ovviamente. Una classifica importante aiuterebbe in termini di programmazione, quando sali nel ranking poi puoi programmare la stagione molto meglio”.

INTERVISTA A ELISABETTA COCCIARETTO



Giulio Zeppieri : “E’ stata un’ottima partita, ho provato a fare tanti vincenti ed è stato bello essere supportato. Abbiamo giocato in una bella atmosfera e davanti a tanto pubblico, fa piacere che il mio stile di gioco sia stato apprezzato.

Sono contento di come sono riuscito a rimanergli attaccato nei primi due set , ho avuto molte occasioni e sono quasi riuscito a portarlo al quinto. Fin dai primi game ho avuto delle occasioni per brekkarlo, non mi sentivo teso ma forse sono andato un po’ di fretta in alcune occasioni e ho commesso qualche errore di troppo con il dritto.

Esco bene dal torneo, sono molto soddisfatto, ma adesso ci alleneremo e penseremo al prossimo torneo. Una partita non dimostra veramente chi sei, è facile giocare bene in certi contesti. Stiamo lavorando proprio con l’obiettivo di giocare più partite possibili a questo livello. Più ne faccio e meglio è. Spero di poter diventare io un giorno quello da battere. Con Max stiamo curando principalmente la parte atletica, per provare ad essere più forte e stabile quando colpisco la palla, e poi stiamo lavorando molto sul rovescio.

Mi piace l’erba, mi sarebbe piaciuto giocare di più ma voglio provare a far punti e a salire in classifica per questo giocherò i challenger di Perugia e Parma e poi le quali a WImbledon . Giocherò i 250 a luglio e poi se riesco mi piacerebbe giocare le qualificazioni nei due 1000 che precedono gli Us Open”.

HIGHLIGHTS DI RUUD-ZEPPIERI