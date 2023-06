Sinner: “Non ho trovato il modo migliore per vincere i punti e non ho sfruttato le occasioni. Forse metto troppe aspettative su me stesso” (Sintesi partita)

Jannik Sinner nella conferenza stampa post partita ha analizzato la bruciante sconfitta patita da Altmaier in cinque set nel secondo turno a Parigi, con due match point non sfruttati nel quarto set. Jannik si è detto in buona forma e ben preparato per questo torneo, mentre invece non è affatto contento del suo gioco prodotto in campo e forse di essersi messo troppa pressione che, evidentemente, non ha saputo gestire. Parole dalle quali traspare tutta la delusione per una partita persa male, e che termina un torneo sul quale aveva ben altre aspettative.

“Cosa è successo, questa è una buona domanda. Ho avuto le mie opportunità. Non riuscivo a trovare un modo giusto per vincere i punti. Sono stato un po’ sfortunato in alcuni punti. Anche il match point, lui ha colpito il nastro. Questo è lo sport. Di sicuro tornerò più forte. Sapevo che erano stati duri gli ultimi due tornei, no? Mi metto forse un po’ troppe aspettative o pressioni, fa parte del gioco. Sento che la stagione sta andando bene. Ho giocato molte partite. Ma di sicuro gli ultimi due tornei non sono stati quello che mi aspettavo. È difficile da digerire, ma continuerò ad andare avanti”.

Sul fatto di aver perso ancora non sfruttando un match point: “Ho vinto anche partite difficili, no? Ho perso partite difficili, come tutti. Come ho detto, in questo sport devi cogliere le opportunità. Ho avuto un sacco di opportunità oggi. Non sono riuscito a sfruttarle. Anche l’ultima partita ho giocato, un paio di decisioni sbagliate, colpi. Questo succede. Sicuramente anche il mio atteggiamento oggi in campo non è stato come il mio solito. Doveva essere po’ diverso, ma questi sono giorni in cui devi provare ad adattarti. Hai un po’ di pressione e succede. Poi vediamo nel prossimo Grand Slam a Wimbledon come va. Mi sentivo molto preparato per qui. Mentalmente mi sentivo bene. Fisicamente stavamo lavorando sodo. Lunghe, lunghe sessioni di allenamento.È difficile quando lavori così duramente e non ottieni quanto sperato. Ma, sai, questo non è uno sprint. Questo sport è una maratona, quindi continuerò con il duro lavoro e riceverò anche le mie ricompense. Questa di oggi è stata dura, sì, ma non finisce qui”.

Sul rapporto tra miglioramenti, risultati ottenuti e obiettivi: “Sicuramente quest’anno ci siamo posti l’obiettivo di tornare a Torino per le Finals. Sento anche di avere molte cose in cui posso ancora migliorare, nonostante i risultati. Forse in questi due tornei cercavo buoni risultati, e questo è il risultato che è venuto fuori. Quindi forse non sono il tipo che deve mirare o avere aspettative molto, molto alte, o questo è quello che penso. Ho provato anche questo. Non ha funzionato almeno per queste due settimane, poi si vedrà in futuro”.

Una domanda su Altmaier: “Penso che abbia servito bene. È un buon combattente e il suo atteggiamento oggi è stato migliore del mio. Questa è l’unica cosa che posso dire. Queste partite puoi vincerle o puoi perderle. A volte sei un po’ fortunato. A volte no. Ma ha giocato bene, sai, quindi sono molto felice per lui. E tornerò qua e ci riproverò in futuro”.

GLI HL DI ALTMAIER-SINNER



INTERVISTA EUROSPORT A JANNIK SINNER