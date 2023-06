Da Roma: Il resoconto dei Quarti di Finale. Remy Bertolo ritrova il sorriso dopo l’infortunio. Potenza in semifinale

Il PL Open International ha i suoi quattro semifinalisti. Il torneo ITF da $25.000 che si sta disputando sui campi in terra rossa del Forum Sport Center ha visto tante battaglie anche nella giornata di quarti di finale. L’ultimo singolare di giornata si è concluso con la sconfitta di Stefano Napolitano, superato dal portoghese Goncalo Oliveira, testa di serie numero due, per 7-6(5) 6-3. Nella prima parte di giornata sono spiccate le prestazioni di Remy Bertola e Alex Barrena. L’elvetico, testa di serie numero sei, è uscito indenne da un’altra battaglia, quella contro il russo Andrey Chepelev. L’argentino Barrena ha invece rimontato un set di svantaggio contro il numero uno del seed Oliver Crawford. Prosegue anche il cammino di Luca Potenza; il ventiduenne licatese ha ribaltato il derby contro un ottimo Federico Iannaccone e guadagnato il pass verso le semifinali della rassegna che vedrà la sua conclusione sabato 3 giugno.

Bertola segue l’esempio di Bellucci – Con cinque tie-break vinti su cinque disputati ed una condizione fisica invidiabile, Remy Bertola si è rivelato uno dei giocatori più incisivi del PL Open. Nella giornata di giovedì la qualificazione in semifinale è arrivata dopo la vittoria contro Andrey Chepelev per 7-6(6) 1-6 6-3: “Ho affrontato tante partite difficili per arrivare fin qui – ha commentato il numero 386 ATP –. Non penso di potermi lamentare delle mie prestazioni, anche se non credo di aver vinto tutti questi tie-break consecutivamente per qualche ragione particolare, sta semplicemente capitando e sono contento”. Il tennista dell’MXP Tennis Academy, centro di allenamento che, tra gli altri, segue i percorsi di Mattia Bellucci, Federico Iannaccone e Federico Arnaboldi, sta rientrando da un complicato infortunio che lo ha costretto a tanto lavoro di rinforzo muscolare e qualche torneo di rodaggio: “Prima passavo più tempo in campo con Fabio Chiappini, che giustamente adesso segue con più costanza Bellucci visto il grande exploit che ha avuto. Io viaggio spesso con Marco Brigo, persona con la quale mi trovo molto bene; in generale all’accademia abbiamo tutti un ottimo rapporto, c’è sempre un bel clima e tutti ci interessiamo dei risultati degli altri”. Impegnato tra le rassegne ITF e le qualificazioni dei tornei Challenger, il ventiquattrenne svizzero ha già individuato una delle chiavi necessarie per abituarsi allo step successivo: “In questo sport, soprattutto per arrivare a giocare i tornei Challenger, è necessario avere tanta costanza. Il livello si è alzato anche negli ITF ed il PL Open non ha fatto eccezione perché tanti di questi giocatori hanno le qualità per giocare al gradino superiore”. Nel confronto che vale un posto in finale, il tennista di Lugano se la vedrà contro l’argentino Alex Barrena. Il giovane sudamericano ha estromesso la prima testa di serie Oliver Crawford con il punteggio atipico di 0-6 6-2 6-1.

Napolitano si arrende ad Oliveira – A Stefano Napolitano non è bastata una buona prestazione per far breccia nel muro difensivo di Goncalo Oliveira. La testa di serie numero due del tabellone principale si è dimostrata ancora una volta concreta quando la situazione di punteggio lo richiedeva e ha piegato in due parziali, 7-6(5) 6-3, il ventottenne biellese, reduce dalla qualificazione al tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia ottenuta poche settimane fa. Il ventottenne portoghese affronterà in semifinale Luca Potenza, autore di una rimonta contro Federico Iannaccone. Dopo una prima parte di 2023 in chiaroscuro il siciliano si è ritrovato nella capitale, dove si allena ormai da diverse stagioni. Alla stretta di mano lo score finale ha recitato il 3-6 6-4 6-3 in suo favore.

I risultati di giovedì 1° giugno

Quarti di finale

Alex Barrena b. Oliver Crawford (1) 0-6 6-2 6-1

Luca Potenza b. Federico Iannaccone 3-6 6-4 6-3

Remy Bertola (6) b. Andrey Chepelev 7-6(6) 1-6 6-3

Goncalo Oliveira (2) b. Stefano Napolitano 7-6(5) 6-3