Elisabetta Cocciaretto avanza al terzo turno del Roland Garros: Prima volta per l’azzurra in carriera

Per la prima volta nella sua carriera, Elisabetta Cocciaretto, è avanzata al terzo turno di una prova del Grand Slam. La giovane tennista ha superato al secondo turno del Roland Garros la qualificata svizzera Simona Waltert .

L’Italiana, dopo una partita intensa, si è imposta con il punteggio di 6-2, 6-3 dopo 1 ora e 29 minuti di gioco, dimostrando una chiara superiorità in campo. Nonostante un finale di partita leggermente tribolato, nel quale ha subito un break dopo non aver concretizzato tre palle match consecutive,

La partita, inizialmente equilibrata nei primi quattro games, ha visto il decisivo cambio di passo sul 2-2, quando Cocciaretto ha trovato il primo break del match. A seguire, l’azzurra ha costruito una striscia di game impressionante, conquistando sei giochi di fila, vincendo il primo set con 6-2 in soli trentanove minuti, e poi prendendo un vantaggio di 2-0 nel secondo set.

Nel secondo set Waltert ha tentato di rimanere al passo, vincendo il terzo game, ma ha perso nuovamente la battuta sul punteggio di 3-1, ritrovandosi a lottare contro un doppio break di svantaggio.

Nonostante tutto, Cocciaretto ha servito per il match sul punteggio di 6-2, 5-2 e sembrava sul punto di chiudere l’incontro con tre match point consecutivi. Inaspettatamente, Waltert ha risposto con una serie di cinque punti consecutivi, conquistando il game e riuscendo a rimanere nel match.

Nel gioco successivo, l’elvetica ha avuto l’opportunità di diminuire ulteriormente lo svantaggio e portarsi sul 4-5. Tuttavia, Cocciaretto non ha perso la concentrazione e, con una mini-serie di tre punti consecutivi, ha chiuso l’incontro con un netto 6-2, 6-3.

Ora, Elisabetta Cocciaretto si appresta a sfidare una tra Donna Vekic e Bernarda Pera nel prossimo turno. La sua avventura al Roland Garros continua, scrivendo una nuova, entusiasmante pagina della sua carriera.

