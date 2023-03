WTA 1000 Indian Wells: eliminata anche Elisabetta Cocciaretto

Out la Cocciaretto

Nella notte italiana si è conclusa l’avventura di Elisabetta Cocciaretto al torneo WTA 1000 di Indian Wells.

La n. 50 del ranking mondiale è stata sorteggiata al primo turno contro la spagnola Parrizas Diaz, n.88 del ranking, ed è stata sconfitta per 63 75. Cocciaretto, l’aveva battuta all’esordio sulla terra di Parma lo scorso anno, non è riuscita a superare il primo turno in questa occasione.

La sconfitta è stata particolarmente amara per la tennista italiana, che nel secondo set ha sprecato un vantaggio di 4 a 1. Nonostante ciò, ha perso il set e il match per 7 a 5, subendo il break decisivo nell’undicesimo game. Una delusione per Cocciaretto, che aveva partecipato al torneo californiano con la voglia di fare bene .

Adesso Parrizas Diaz dovrà vedersela con la spagnola Paula Badosa, n.22 del ranking e 21 del seeding, campionessa dell’edizione del 2021.