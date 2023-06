Roland Garros: Giulio Zeppieri gioca un buon match ma non basta per battere Casper Ruud

Giulio Zeppieri, proveniente dalle qualificazioni, esce di scena al secondo turno del Roland Garros.

L’azzurro si è arreso a Casper Ruud testa di serie n.4 con il risultato di 63 62 46 75 dopo 3 ore e 3 minuti di partita.

Davvero bravo Giulio a crederci nel terzo set e a regalarsi un altro set sul campo più importante del Roland Garros. Prestazione da mettere in saccoccia come esperienza e pensare alle cose positive di questa partita che sono tante.

Il primo set della partita Casper Ruud e Giulio Zeppieri si è concluso con una dimostrazione di potenza e precisione da parte del giocatore norvegese. Utilizzando un efficace schema di servizio e dritto, Ruud è riuscito a chiudere il primo set, dimostrando una maturità tattica nel corso del parziale durato 45 minuti.

Nonostante la pressione, Zeppieri ha mostrato però una resistenza notevole, avendo avuto l’opportunità di break nel primo e nel terzo gioco. Tuttavia, un break decisivo subito nel secondo game ha finito per precludergli la vittoria del primo parziale.

Nel secondo set, la mente non può che andare alle numerose occasioni che l’azzurro non è riuscito a sfruttare, forse a causa della mancanza di esperienza o della solidità di Ruud. Nonostante ciò, Giulio è stato in grado di tenere il ritmo di Ruud il che fa ben sperare per il futuro.

L’azzurro ha dimostrato di avere delle soluzioni molto interessanti nel gioco, tuttavia ha pagato il prezzo della mancanza di concretezza nelle opportunità avute sul servizio di Ruud. Giulio ha mancato due palle break nel secondo e nel quarto gioco, e ha perso invece la battuta nel terzo e nel settimo game, consentendo a Casper di portarsi a casa il set con un punteggio di 6-2.

Nel terzo set finalmente si è sfatato il tabù delle palle break. Dopo che il norvegese ha annullato ben 6 occasioni di break per l’azzurro, finalmente Giulio riesce a ottenere il primo break della partita e conquista il terzo parziale, dando prova di voler lottare per avere una possibilità di vittoria.

In questo set, Zeppieri ha mostrato un ottimo tennis, sfoderando addirittura 16 vincenti contro i 6 del suo avversario norvegese. Dopo aver salvato quattro palle break nel primo game, Giulio è riuscito a piazzare il break decisivo quando il punteggio era 5-4 a suo favore. In quel momento, ha tolto la battuta a Ruud che ha commesso un errore gratuito sulla palla set, permettendo così a Zeppieri di conquistare la frazione con un punteggio di 6-4.

Nel quarto set Ruud avanti per 5 a 3 cedeva il turno di battuta nel decimo gioco con Zeppieri che metteva a segno il break a 30 piazzando un bellissimo diritto vincente sulla palla break.

Nel gioco successivo però Giulio perdeva ancora una volta il servizio (a 15) e colpito anche dai crampi nel finale di partita commetteva un errore di diritto prima di perdere l’incontro qualche minuto dopo per 7 a 5.