Roland Garros: I risultati con il dettaglio del Day 5. Andrea Vavassori fermato dall’argentino Olivieri

Nonostante una performance combattiva, Andrea Vavassori è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros. L’italiano è stato sconfitto in quattro set dal tennista argentino Genaro Alberto Olivieri con il punteggio di 6-7(7) 6-3 4-6 6-7(3). Il continuo susseguirsi di partite ha provato Vavassori, che ha dovuto cedere il passo all’argentino a causa della sua condizione fisica.

Il match è iniziato con un’energica performance di Olivieri, che ha subito concretizzato la sua prima palla break. Nonostante questo, Vavassori non si è arreso, rispondendo con un contro-break a zero. Tuttavia, nel game successivo, il tennista italiano ha dovuto cedere nuovamente il servizio ed è andato sotto per 1 a 4 pesante. Nonostante le difficoltà, Vavassori è riuscito a riequilibrare la situazione e a portare il set al tie-break, dove però è stato superato da Olivieri per 7-6(7) dopo aver mancato anche una palla set.

Il secondo set ha visto una ripresa di Vavassori, che è riuscito a ottenere un break iniziale e a mantenere i propri turni di servizio. Olivieri ha cercato di tenere il passo, ma non è riuscito a mettere in difficoltà Vavassori, che ha concluso il set con il punteggio di 6-3 a suo favore, riportando l’equilibrio nel match.

Nel terzo set, il tennista piemontese, galvanizzato dalla vittoria del set precedente, è partito forte, mantenendo il servizio e portandosi sul 3 a 0. Olivieri, tuttavia, ha risposto con un contro-break e ha conquistato cinque giochi consecutivi, mettendo in difficoltà Vavassori. Nonostante un tentativo di recupero, l’argentino è riuscito a concretizzare chiudendo il set a suo favore con il punteggio di 6-4.

Il quarto set ha proseguito sullo stesso tono, con Vavassori in difficoltà a causa del suo stato fisico. Nonostante fosse costretto a difendere il turno di servizio, l’italiano ha annullato quattro palle break nel terzo gioco, ma Olivieri, in una condizione fisica migliore, ha continuato a mettere pressione. Il tennista italiano ha mostrato la sua grinta annullando altre tre palle break dell’argentino, conquistando il game più lungo del match. Nonostante il tentativo di reazione, il match è finito al tie-break, dove Olivieri ha prevalso, chiudendo il match con il punteggio di 7-6(3) e assicurandosi un posto per il terzo turno.

GS Roland Garros Genaro Alberto Olivieri Genaro Alberto Olivieri 7 3 6 7 Andrea Vavassori Andrea Vavassori 6 6 4 6 Vincitore: Genaro Alberto Olivieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 Genaro Alberto Olivieri 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Andrea Vavassori 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Genaro Alberto Olivieri 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Andrea Vavassori 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Genaro Alberto Olivieri 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Andrea Vavassori 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Genaro Alberto Olivieri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Andrea Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Genaro Alberto Olivieri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Andrea Vavassori 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Genaro Alberto Olivieri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Andrea Vavassori 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Genaro Alberto Olivieri 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Andrea Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Genaro Alberto Olivieri 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Andrea Vavassori 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Genaro Alberto Olivieri 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Andrea Vavassori 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Genaro Alberto Olivieri 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Andrea Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Genaro Alberto Olivieri 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Andrea Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Genaro Alberto Olivieri 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Andrea Vavassori 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Genaro Alberto Olivieri 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Andrea Vavassori 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Genaro Alberto Olivieri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Andrea Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Genaro Alberto Olivieri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Andrea Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Genaro Alberto Olivieri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 Genaro Alberto Olivieri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Andrea Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Genaro Alberto Olivieri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Andrea Vavassori 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Genaro Alberto Olivieri 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Andrea Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Genaro Alberto Olivieri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Andrea Vavassori 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Genaro Alberto Olivieri 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Andrea Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Genaro Alberto Olivieri 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Andrea Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Olivieri (q) Vavassori (q) Aces 5 8 Double faults 2 8 First serve 98/137 (72%) 88/140 (63%) Win on 1st serve 64/98 (65%) 61/88 (69%) Win on 2nd serve 22/39 (56%) 27/52 (52%) Max Speed 194 km/h (120 mph) 219 km/h (136 mph) 1st Serve Average Speed 162 km/h (100 mph) 192 km/h (119 mph) 2nd Serve Average Speed 142 km/h (88 mph) 149 km/h (92 mph) Break points won 5/13 (38%) 6/10 (60%) Receiving points won 52/140 (37%) 51/137 (37%) Winners 34 45 Unforced errors 31 54 Forced errors 63 50 Net points won 12/17 (71%) 29/42 (69%)

Giulio Zeppieri vs Casper Ruud



GS Roland Garros Giulio Zeppieri Giulio Zeppieri 3 2 6 5 Casper Ruud [4] Casper Ruud [4] 6 6 4 7 Vincitore: Casper Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 5-7 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Giulio Zeppieri 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 Casper Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Casper Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Giulio Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Casper Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Giulio Zeppieri 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Giulio Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Giulio Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Casper Ruud 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 Giulio Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Casper Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Giulio Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Casper Ruud 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Giulio Zeppieri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Giulio Zeppieri 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Casper Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Giulio Zeppieri 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 Casper Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Giulio Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Casper Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Casper Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Casper Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Casper Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Giulio Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Casper Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Giulio Zeppieri 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Casper Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Iga Swiatek vs Claire Liu



GS Roland Garros Iga Swiatek [1] Iga Swiatek [1] 6 6 Claire Liu Claire Liu 4 0 Vincitore: Iga Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-0 → 6-0 Claire Liu 0-15 0-30 15-30 15-40 4-0 → 5-0 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Claire Liu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Claire Liu 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Claire Liu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Claire Liu 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 Iga Swiatek 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 Claire Liu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 Claire Liu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Claire Liu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Oceane Dodin vs Ons Jabeur



GS Roland Garros Oceane Dodin Oceane Dodin 2 3 Ons Jabeur [7] Ons Jabeur [7] 6 6 Vincitore: Ons Jabeur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Oceane Dodin 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Ons Jabeur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Oceane Dodin 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Oceane Dodin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Ons Jabeur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Oceane Dodin 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Oceane Dodin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Ons Jabeur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Oceane Dodin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Ons Jabeur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 Oceane Dodin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Ons Jabeur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Oceane Dodin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Ons Jabeur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Alexander Zverev vs Alex Molcan (non prima 20:15)



GS Roland Garros Alexander Zverev [22] • Alexander Zverev [22] 40 6 2 Alex Molcan Alex Molcan 0 4 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 2-1 Alex Molcan 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Alexander Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Alex Molcan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Alexander Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Alex Molcan 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Alexander Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Alex Molcan 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Alex Molcan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Alexander Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Alex Molcan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Alex Molcan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Elena Rybakina vs Linda Noskova



GS Roland Garros Elena Rybakina [4] Elena Rybakina [4] 6 6 Linda Noskova Linda Noskova 3 3 Vincitore: Elena Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Linda Noskova 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Linda Noskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Linda Noskova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Linda Noskova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Linda Noskova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Linda Noskova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Jannik Sinner vs Daniel Altmaier



GS Roland Garros Jannik Sinner [8] Jannik Sinner [8] 7 6 6 6 5 Daniel Altmaier Daniel Altmaier 6 7 1 7 7 Vincitore: Daniel Altmaier Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 5-7 Daniel Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Jannik Sinner 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 Daniel Altmaier 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Jannik Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Daniel Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Daniel Altmaier 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Jannik Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Daniel Altmaier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Daniel Altmaier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 Jannik Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Daniel Altmaier 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Jannik Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Daniel Altmaier 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Daniel Altmaier 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Daniel Altmaier 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Jannik Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Daniel Altmaier 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Jannik Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Daniel Altmaier 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 Daniel Altmaier 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Daniel Altmaier 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Jannik Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Daniel Altmaier 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Daniel Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Daniel Altmaier 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Daniel Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Daniel Altmaier 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Jannik Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Daniel Altmaier 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Daniel Altmaier 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 6-0* 6-6 → 7-6 Daniel Altmaier 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Daniel Altmaier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Daniel Altmaier 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Daniel Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Daniel Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Daniel Altmaier 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Jannik Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Julia Grabher vs Coco Gauff



GS Roland Garros Julia Grabher Julia Grabher 2 3 Coco Gauff [6] Coco Gauff [6] 6 6 Vincitore: Coco Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Julia Grabher 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Julia Grabher 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Julia Grabher 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Julia Grabher 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Julia Grabher 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 2-6 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-5 → 2-5 Julia Grabher 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Julia Grabher 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Julia Grabher 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Arthur Rinderknech vs Taylor Fritz



GS Roland Garros Arthur Rinderknech • Arthur Rinderknech 0 6 4 Taylor Fritz [9] Taylor Fritz [9] 0 2 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Arthur Rinderknech 4-5 Taylor Fritz 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Arthur Rinderknech 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Taylor Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Arthur Rinderknech 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Taylor Fritz 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Arthur Rinderknech 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Taylor Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Arthur Rinderknech 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Taylor Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Arthur Rinderknech 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Taylor Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 Arthur Rinderknech 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Taylor Fritz 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 Arthur Rinderknech 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Taylor Fritz 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Arthur Rinderknech 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Taylor Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Kayla Day vs Madison Keys



GS Roland Garros Kayla Day Kayla Day 6 4 6 Madison Keys [20] Madison Keys [20] 2 6 4 Vincitore: Kayla Day Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Kayla Day 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Madison Keys 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Kayla Day 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Kayla Day 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Kayla Day 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Kayla Day 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Madison Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Kayla Day 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Kayla Day 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Madison Keys 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 Kayla Day 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Kayla Day 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Madison Keys 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Kayla Day 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Madison Keys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Kayla Day 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Madison Keys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Kayla Day 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Madison Keys 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Kayla Day 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Madison Keys 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Kayla Day 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Diane Parry vs Mirra Andreeva



GS Roland Garros Diane Parry Diane Parry 1 2 Mirra Andreeva Mirra Andreeva 6 6 Vincitore: Mirra Andreeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Diane Parry 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Diane Parry 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Diane Parry 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Mirra Andreeva 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Diane Parry 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 Diane Parry 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Diane Parry 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Diane Parry 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Mirra Andreeva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Aslan Karatsev vs Frances Tiafoe



GS Roland Garros Aslan Karatsev Aslan Karatsev 6 3 5 2 Frances Tiafoe [12] Frances Tiafoe [12] 3 6 7 6 Vincitore: Frances Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 Frances Tiafoe 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Aslan Karatsev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Frances Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Aslan Karatsev 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Frances Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Aslan Karatsev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Frances Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Aslan Karatsev 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Frances Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Aslan Karatsev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Frances Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Aslan Karatsev 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Frances Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Aslan Karatsev 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Frances Tiafoe 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Aslan Karatsev 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Frances Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Aslan Karatsev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Frances Tiafoe 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Aslan Karatsev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Frances Tiafoe 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Aslan Karatsev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Frances Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Aslan Karatsev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Frances Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Aslan Karatsev 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Frances Tiafoe 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Aslan Karatsev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Frances Tiafoe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Aslan Karatsev 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Frances Tiafoe 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Aslan Karatsev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Frances Tiafoe 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Aslan Karatsev 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Frances Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Aslan Karatsev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Frances Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Aslan Karatsev 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Francisco Cerundolo vs Yannick Hanfmann



GS Roland Garros Francisco Cerundolo [23] Francisco Cerundolo [23] 6 6 6 Yannick Hanfmann Yannick Hanfmann 3 3 4 Vincitore: Francisco Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Francisco Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Yannick Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Francisco Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Yannick Hanfmann 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Francisco Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Yannick Hanfmann 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Francisco Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Yannick Hanfmann 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Francisco Cerundolo 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Yannick Hanfmann 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Francisco Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Yannick Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Francisco Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Yannick Hanfmann 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Francisco Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Yannick Hanfmann 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Francisco Cerundolo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Yannick Hanfmann 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Francisco Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Yannick Hanfmann 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Francisco Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Yannick Hanfmann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Francisco Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Yannick Hanfmann 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Francisco Cerundolo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Yannick Hanfmann 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Francisco Cerundolo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Yannick Hanfmann 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Tomas Martin Etcheverry Tomas Martin Etcheverry 6 7 6 Alex De minaur [18] Alex De minaur [18] 3 6 3 Vincitore: Tomas Martin Etcheverry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Tomas Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Alex De minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Tomas Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Alex De minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Tomas Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Alex De minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Tomas Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Alex De minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Tomas Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6-6 → 7-6 Tomas Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 6-6 Alex De minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Tomas Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Alex De minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Tomas Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Alex De minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Tomas Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Alex De minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Tomas Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Alex De minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Tomas Martin Etcheverry 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Alex De minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Tomas Martin Etcheverry 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Alex De minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Tomas Martin Etcheverry 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Alex De minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Tomas Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Alex De minaur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Tomas Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Alex De minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Tomas Martin Etcheverry 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Bernarda Pera vs Donna Vekic



GS Roland Garros Bernarda Pera Bernarda Pera 3 6 6 Donna Vekic [22] Donna Vekic [22] 6 4 3 Vincitore: Bernarda Pera Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Bernarda Pera 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 5-3 Donna Vekic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 Bernarda Pera 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Donna Vekic 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 Bernarda Pera 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 3-1 Donna Vekic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Bernarda Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Donna Vekic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Bernarda Pera 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Donna Vekic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Bernarda Pera 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Donna Vekic 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Bernarda Pera 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Donna Vekic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Bernarda Pera 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Bernarda Pera 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Donna Vekic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Bernarda Pera 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Donna Vekic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Bernarda Pera 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Bernarda Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Donna Vekic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Bernarda Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Donna Vekic 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Bernarda Pera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Tommy Paul vs Nicolas Jarry



GS Roland Garros Tommy Paul [16] Tommy Paul [16] 6 1 4 5 Nicolas Jarry Nicolas Jarry 3 6 6 7 Vincitore: Nicolas Jarry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 5-7 Nicolas Jarry 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 Tommy Paul 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Nicolas Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Tommy Paul 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Nicolas Jarry 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Tommy Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Nicolas Jarry 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Tommy Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Nicolas Jarry 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Tommy Paul 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Nicolas Jarry 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Tommy Paul 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Nicolas Jarry 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Tommy Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Nicolas Jarry 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Tommy Paul 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Nicolas Jarry 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Tommy Paul 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Nicolas Jarry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Tommy Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Nicolas Jarry 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Tommy Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Nicolas Jarry 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Tommy Paul 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Nicolas Jarry 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Tommy Paul 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Nicolas Jarry 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Tommy Paul 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Nicolas Jarry 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Tommy Paul 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Nicolas Jarry 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Tommy Paul 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Nicolas Jarry 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 Tommy Paul 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Nicolas Jarry 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Tommy Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Nicolas Jarry 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Tommy Paul 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Bianca Andreescu vs Emma Navarro



GS Roland Garros Bianca Andreescu Bianca Andreescu 6 6 Emma Navarro Emma Navarro 1 4 Vincitore: Bianca Andreescu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Emma Navarro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Bianca Andreescu 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Emma Navarro 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Bianca Andreescu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Bianca Andreescu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Bianca Andreescu 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Bianca Andreescu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Bianca Andreescu 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 Bianca Andreescu 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Emma Navarro 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Bianca Andreescu 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Emma Navarro 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Diana Shnaider vs Beatriz Haddad maia



GS Roland Garros Diana Shnaider Diana Shnaider 2 7 4 Beatriz Haddad maia [14] Beatriz Haddad maia [14] 6 5 6 Vincitore: Beatriz Haddad maia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Beatriz Haddad maia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Diana Shnaider 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Beatriz Haddad maia 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Beatriz Haddad maia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Beatriz Haddad maia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Beatriz Haddad maia 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Beatriz Haddad maia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Beatriz Haddad maia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Beatriz Haddad maia 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Beatriz Haddad maia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Beatriz Haddad maia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Beatriz Haddad maia 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Beatriz Haddad maia 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Beatriz Haddad maia 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Diana Shnaider 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Beatriz Haddad maia 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Beatriz Haddad maia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Diana Shnaider 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Emil Ruusuvuori vs Grigor Dimitrov



GS Roland Garros Emil Ruusuvuori Emil Ruusuvuori 6 3 4 Grigor Dimitrov [28] Grigor Dimitrov [28] 7 6 6 Vincitore: Grigor Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Grigor Dimitrov 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Emil Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Grigor Dimitrov 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Emil Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Grigor Dimitrov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Emil Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Grigor Dimitrov 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Emil Ruusuvuori 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Grigor Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Emil Ruusuvuori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Grigor Dimitrov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Emil Ruusuvuori 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Grigor Dimitrov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Emil Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Grigor Dimitrov 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Emil Ruusuvuori 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Grigor Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Emil Ruusuvuori 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Grigor Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 Grigor Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Emil Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Grigor Dimitrov 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Emil Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Grigor Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Emil Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Grigor Dimitrov 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Emil Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Grigor Dimitrov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Emil Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Grigor Dimitrov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Emil Ruusuvuori 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Marcos Giron vs Jiri Lehecka



GS Roland Garros Marcos Giron Marcos Giron 6 6 6 Jiri Lehecka Jiri Lehecka 2 3 2 Vincitore: Marcos Giron Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Jiri Lehecka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Marcos Giron 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Jiri Lehecka 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Marcos Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Jiri Lehecka 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Marcos Giron 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Jiri Lehecka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Marcos Giron 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Jiri Lehecka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Marcos Giron 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Jiri Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Marcos Giron 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Jiri Lehecka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Marcos Giron 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Jiri Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Marcos Giron 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Jiri Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Marcos Giron 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Jiri Lehecka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Marcos Giron 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Jiri Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Marcos Giron 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Jiri Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Marcos Giron 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Jiri Lehecka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Lauren Davis vs Lesia Tsurenko



GS Roland Garros Lauren Davis Lauren Davis 0 3 0 Lesia Tsurenko • Lesia Tsurenko 0 6 1 Vincitore: Lesia Tsurenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Lesia Tsurenko 0-1 Lauren Davis 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Lesia Tsurenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Lauren Davis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Lesia Tsurenko 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Lauren Davis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Lesia Tsurenko 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Lauren Davis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Lesia Tsurenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Lauren Davis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Lesia Tsurenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Borna Coric vs Pedro Cachin



GS Roland Garros Borna Coric [15] Borna Coric [15] 6 4 4 6 6 Pedro Cachin Pedro Cachin 3 6 6 3 4 Vincitore: Borna Coric Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-4 Borna Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Pedro Cachin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Borna Coric 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Pedro Cachin 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Borna Coric 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Pedro Cachin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Borna Coric 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Pedro Cachin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Borna Coric 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Pedro Cachin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 Borna Coric 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Pedro Cachin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Borna Coric 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Pedro Cachin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Borna Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Pedro Cachin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Borna Coric 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Pedro Cachin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Borna Coric 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Pedro Cachin 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Borna Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Pedro Cachin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Borna Coric 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Pedro Cachin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 2-4 Borna Coric 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 Pedro Cachin 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Borna Coric 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Pedro Cachin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Borna Coric 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Pedro Cachin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Borna Coric 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Pedro Cachin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Borna Coric 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Pedro Cachin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Borna Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Pedro Cachin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Borna Coric 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Pedro Cachin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Borna Coric 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Pedro Cachin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Borna Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Pedro Cachin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Borna Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Pedro Cachin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Borna Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Pedro Cachin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Borna Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Pedro Cachin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Ekaterina Alexandrova vs Anna-Lena Friedsam



GS Roland Garros Ekaterina Alexandrova [23] Ekaterina Alexandrova [23] 6 6 Anna-Lena Friedsam Anna-Lena Friedsam 2 0 Vincitore: Ekaterina Alexandrova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-0 → 6-0 Anna-Lena Friedsam 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Anna-Lena Friedsam 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Anna-Lena Friedsam 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Anna-Lena Friedsam 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 Anna-Lena Friedsam 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Anna-Lena Friedsam 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Jasmine Paolini vs Olga Danilovic



GS Roland Garros Jasmine Paolini Jasmine Paolini 2 5 Olga Danilovic Olga Danilovic 6 7 Vincitore: Olga Danilovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Olga Danilovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Olga Danilovic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 5-3 Olga Danilovic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Olga Danilovic 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 3-1 Olga Danilovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Olga Danilovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Olga Danilovic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Olga Danilovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Olga Danilovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Olga Danilovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Peyton Stearns / Alycia Parks Peyton Stearns / Alycia Parks 6 6 Andrea Gamiz / Anastasia Detiuc Andrea Gamiz / Anastasia Detiuc 3 4 Vincitore: Peyton StearnsAlycia Parks Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Peyton Stearns / Alycia Parks 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Andrea Gamiz / Anastasia Detiuc 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Peyton Stearns / Alycia Parks 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Andrea Gamiz / Anastasia Detiuc 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Peyton Stearns / Alycia Parks 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Andrea Gamiz / Anastasia Detiuc 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Peyton Stearns / Alycia Parks 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Andrea Gamiz / Anastasia Detiuc 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Peyton Stearns / Alycia Parks 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Andrea Gamiz / Anastasia Detiuc 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Peyton Stearns / Alycia Parks 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Andrea Gamiz / Anastasia Detiuc 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Peyton Stearns / Alycia Parks 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Andrea Gamiz / Anastasia Detiuc 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Peyton Stearns / Alycia Parks 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Andrea Gamiz / Anastasia Detiuc 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Peyton Stearns / Alycia Parks 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Andrea Gamiz / Anastasia Detiuc 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Peyton Stearns / Alycia Parks 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Horacio Zeballos / Marcel Granollers vs Fabio Fognini / Simone Bolelli



GS Roland Garros Horacio Zeballos / Marcel Granollers [10] Horacio Zeballos / Marcel Granollers [10] 6 6 Fabio Fognini / Simone Bolelli Fabio Fognini / Simone Bolelli 0 3 Vincitore: Horacio ZeballosMarcel Granollers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Fabio Fognini / Simone Bolelli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Fabio Fognini / Simone Bolelli 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Fabio Fognini / Simone Bolelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Fabio Fognini / Simone Bolelli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Fabio Fognini / Simone Bolelli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-0 → 6-0 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Fabio Fognini / Simone Bolelli 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Fabio Fognini / Simone Bolelli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Zhaoxuan Yang / Yifan Xu vs Lin Zhu / Rebecca Marino



GS Roland Garros Zhaoxuan Yang / Yifan Xu [11] Zhaoxuan Yang / Yifan Xu [11] 7 7 Lin Zhu / Rebecca Marino Lin Zhu / Rebecca Marino 5 5 Vincitore: Zhaoxuan YangYifan Xu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Zhaoxuan Yang / Yifan Xu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Lin Zhu / Rebecca Marino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Zhaoxuan Yang / Yifan Xu 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Lin Zhu / Rebecca Marino 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Zhaoxuan Yang / Yifan Xu 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 Lin Zhu / Rebecca Marino 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Zhaoxuan Yang / Yifan Xu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Lin Zhu / Rebecca Marino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Zhaoxuan Yang / Yifan Xu 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Lin Zhu / Rebecca Marino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Zhaoxuan Yang / Yifan Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Lin Zhu / Rebecca Marino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Zhaoxuan Yang / Yifan Xu 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Lin Zhu / Rebecca Marino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Zhaoxuan Yang / Yifan Xu 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Lin Zhu / Rebecca Marino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Zhaoxuan Yang / Yifan Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Lin Zhu / Rebecca Marino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Zhaoxuan Yang / Yifan Xu 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Lin Zhu / Rebecca Marino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Zhaoxuan Yang / Yifan Xu 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Lin Zhu / Rebecca Marino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Zhaoxuan Yang / Yifan Xu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Lin Zhu / Rebecca Marino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Ena Shibahara / Shuko Aoyama vs Anastasia Potapova / Ekaterina Alexandrova



GS Roland Garros Ena Shibahara / Shuko Aoyama [7] Ena Shibahara / Shuko Aoyama [7] 7 6 Anastasia Potapova / Ekaterina Alexandrova Anastasia Potapova / Ekaterina Alexandrova 5 4 Vincitore: Ena ShibaharaShuko Aoyama Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Ena Shibahara / Shuko Aoyama 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Anastasia Potapova / Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 Ena Shibahara / Shuko Aoyama 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Anastasia Potapova / Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Ena Shibahara / Shuko Aoyama 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Anastasia Potapova / Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Ena Shibahara / Shuko Aoyama 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Anastasia Potapova / Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Ena Shibahara / Shuko Aoyama 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Anastasia Potapova / Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Ena Shibahara / Shuko Aoyama 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Anastasia Potapova / Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Ena Shibahara / Shuko Aoyama 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Anastasia Potapova / Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 Ena Shibahara / Shuko Aoyama 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Anastasia Potapova / Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Ena Shibahara / Shuko Aoyama 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Anastasia Potapova / Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-4 → 1-4 Ena Shibahara / Shuko Aoyama 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Anastasia Potapova / Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Ena Shibahara / Shuko Aoyama 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Anastasia Potapova / Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Greet Minnen / Anna Bondar Greet Minnen / Anna Bondar 7 5 6 Tamara Zidansek / Mayar Sherif Tamara Zidansek / Mayar Sherif 5 7 4 Vincitore: Greet MinnenAnna Bondar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Tamara Zidansek / Mayar Sherif 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Greet Minnen / Anna Bondar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Tamara Zidansek / Mayar Sherif 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Greet Minnen / Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Tamara Zidansek / Mayar Sherif 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Greet Minnen / Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Tamara Zidansek / Mayar Sherif 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Greet Minnen / Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Tamara Zidansek / Mayar Sherif 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Greet Minnen / Anna Bondar 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Tamara Zidansek / Mayar Sherif 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Greet Minnen / Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Tamara Zidansek / Mayar Sherif 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Greet Minnen / Anna Bondar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Tamara Zidansek / Mayar Sherif 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Greet Minnen / Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Tamara Zidansek / Mayar Sherif 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Greet Minnen / Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Tamara Zidansek / Mayar Sherif 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Greet Minnen / Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Tamara Zidansek / Mayar Sherif 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Greet Minnen / Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Tamara Zidansek / Mayar Sherif 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Greet Minnen / Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Tamara Zidansek / Mayar Sherif 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Greet Minnen / Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Tamara Zidansek / Mayar Sherif 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Greet Minnen / Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Tamara Zidansek / Mayar Sherif 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Greet Minnen / Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Tamara Zidansek / Mayar Sherif 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Greet Minnen / Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Tamara Zidansek / Mayar Sherif 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Greet Minnen / Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Jule Niemeier / Caroline Dolehide vs Aldila Sutjiadi / Miyu Kato



GS Roland Garros Jule Niemeier / Caroline Dolehide Jule Niemeier / Caroline Dolehide 2 0 Aldila Sutjiadi / Miyu Kato [16] Aldila Sutjiadi / Miyu Kato [16] 6 6 Vincitore: Aldila SutjiadiMiyu Kato Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Aldila Sutjiadi / Miyu Kato 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-5 → 0-6 Jule Niemeier / Caroline Dolehide 0-15 0-30 0-40 0-4 → 0-5 Aldila Sutjiadi / Miyu Kato 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Jule Niemeier / Caroline Dolehide 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Aldila Sutjiadi / Miyu Kato 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Jule Niemeier / Caroline Dolehide 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Aldila Sutjiadi / Miyu Kato 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Jule Niemeier / Caroline Dolehide 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 Aldila Sutjiadi / Miyu Kato 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Jule Niemeier / Caroline Dolehide 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Aldila Sutjiadi / Miyu Kato 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Jule Niemeier / Caroline Dolehide 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Aldila Sutjiadi / Miyu Kato 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Jule Niemeier / Caroline Dolehide 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Marton Fucsovics / Alexander Bublik vs Andreas Mies / Matwe Middelkoop



GS Roland Garros Marton Fucsovics / Alexander Bublik Marton Fucsovics / Alexander Bublik 3 1 Andreas Mies / Matwe Middelkoop [12] Andreas Mies / Matwe Middelkoop [12] 6 6 Vincitore: Andreas MiesMatwe Middelkoop Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Andreas Mies / Matwe Middelkoop 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Marton Fucsovics / Alexander Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Andreas Mies / Matwe Middelkoop 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Marton Fucsovics / Alexander Bublik 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Andreas Mies / Matwe Middelkoop 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Marton Fucsovics / Alexander Bublik 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Andreas Mies / Matwe Middelkoop 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Marton Fucsovics / Alexander Bublik 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Andreas Mies / Matwe Middelkoop 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Marton Fucsovics / Alexander Bublik 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Andreas Mies / Matwe Middelkoop 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Marton Fucsovics / Alexander Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Andreas Mies / Matwe Middelkoop 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Marton Fucsovics / Alexander Bublik 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Andreas Mies / Matwe Middelkoop 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Marton Fucsovics / Alexander Bublik 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Hugo Gaston / Clara Burel vs Tim Puetz / Miyu Kato



GS Roland Garros Hugo Gaston / Clara Burel Hugo Gaston / Clara Burel 3 2 Tim Puetz / Miyu Kato Tim Puetz / Miyu Kato 6 6 Vincitore: Tim PuetzMiyu Kato Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Tim Puetz / Miyu Kato 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Hugo Gaston / Clara Burel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-4 → 2-5 Tim Puetz / Miyu Kato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Hugo Gaston / Clara Burel 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Tim Puetz / Miyu Kato 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Hugo Gaston / Clara Burel 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Tim Puetz / Miyu Kato 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Hugo Gaston / Clara Burel 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Tim Puetz / Miyu Kato 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Hugo Gaston / Clara Burel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-5 → 3-5 Tim Puetz / Miyu Kato 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-4 → 2-5 Hugo Gaston / Clara Burel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Tim Puetz / Miyu Kato 0-15 0-30 15-30 15-40 0-4 → 1-4 Hugo Gaston / Clara Burel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Tim Puetz / Miyu Kato 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Hugo Gaston / Clara Burel 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Tim Puetz / Miyu Kato 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Raven Klaasen / Lloyd Harris vs Jaume Munar / Roberto Carballes baena



GS Roland Garros Raven Klaasen / Lloyd Harris Raven Klaasen / Lloyd Harris 5 2 Jaume Munar / Roberto Carballes baena Jaume Munar / Roberto Carballes baena 7 6 Vincitore: Jaume MunarRoberto Carballes baena Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Jaume Munar / Roberto Carballes baena 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Raven Klaasen / Lloyd Harris 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Jaume Munar / Roberto Carballes baena 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Raven Klaasen / Lloyd Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Jaume Munar / Roberto Carballes baena 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Raven Klaasen / Lloyd Harris 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Jaume Munar / Roberto Carballes baena 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Raven Klaasen / Lloyd Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Jaume Munar / Roberto Carballes baena 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 Raven Klaasen / Lloyd Harris 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Jaume Munar / Roberto Carballes baena 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Raven Klaasen / Lloyd Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Jaume Munar / Roberto Carballes baena 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Raven Klaasen / Lloyd Harris 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Jaume Munar / Roberto Carballes baena 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Raven Klaasen / Lloyd Harris 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Jaume Munar / Roberto Carballes baena 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Raven Klaasen / Lloyd Harris 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Jaume Munar / Roberto Carballes baena 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Raven Klaasen / Lloyd Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk vs Varvara Gracheva / Anna Blinkova



GS Roland Garros Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk [13] Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk [13] 6 3 6 Varvara Gracheva / Anna Blinkova Varvara Gracheva / Anna Blinkova 3 6 2 Vincitore: Elena-Gabriela RuseMarta Kostyuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Varvara Gracheva / Anna Blinkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Varvara Gracheva / Anna Blinkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Varvara Gracheva / Anna Blinkova 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Varvara Gracheva / Anna Blinkova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Varvara Gracheva / Anna Blinkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Varvara Gracheva / Anna Blinkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Varvara Gracheva / Anna Blinkova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Varvara Gracheva / Anna Blinkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Varvara Gracheva / Anna Blinkova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Varvara Gracheva / Anna Blinkova 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Varvara Gracheva / Anna Blinkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Varvara Gracheva / Anna Blinkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Varvara Gracheva / Anna Blinkova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Bethanie Mattek-sands / Sara Errani vs Taylor Townsend / Leylah Fernandez



GS Roland Garros Bethanie Mattek-sands / Sara Errani Bethanie Mattek-sands / Sara Errani 5 6 Taylor Townsend / Leylah Fernandez [10] Taylor Townsend / Leylah Fernandez [10] 7 7 Vincitore: Taylor TownsendLeylah Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 Taylor Townsend / Leylah Fernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Bethanie Mattek-sands / Sara Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Taylor Townsend / Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Bethanie Mattek-sands / Sara Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Taylor Townsend / Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Bethanie Mattek-sands / Sara Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Taylor Townsend / Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Bethanie Mattek-sands / Sara Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Taylor Townsend / Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Bethanie Mattek-sands / Sara Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Taylor Townsend / Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Bethanie Mattek-sands / Sara Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Taylor Townsend / Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Bethanie Mattek-sands / Sara Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Taylor Townsend / Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Bethanie Mattek-sands / Sara Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Taylor Townsend / Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Bethanie Mattek-sands / Sara Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Taylor Townsend / Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Bethanie Mattek-sands / Sara Errani 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Taylor Townsend / Leylah Fernandez 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Bethanie Mattek-sands / Sara Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Taylor Townsend / Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Bethanie Mattek-sands / Sara Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Emil Ruusuvuori / Patrik Niklas-salminen vs Juan Pablo Varillas / Thiago Monteiro



Rebeka Masarova / Lidziya Marozava vs Liudmila Samsonova / Veronika Kudermetova



GS Roland Garros Rebeka Masarova / Lidziya Marozava Rebeka Masarova / Lidziya Marozava 7 6 2 Liudmila Samsonova / Veronika Kudermetova [15] Liudmila Samsonova / Veronika Kudermetova [15] 5 7 6 Vincitore: Liudmila SamsonovaVeronika Kudermetova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Rebeka Masarova / Lidziya Marozava 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 2-6 Liudmila Samsonova / Veronika Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Rebeka Masarova / Lidziya Marozava 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Liudmila Samsonova / Veronika Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Rebeka Masarova / Lidziya Marozava 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Liudmila Samsonova / Veronika Kudermetova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Rebeka Masarova / Lidziya Marozava 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Liudmila Samsonova / Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 Liudmila Samsonova / Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Rebeka Masarova / Lidziya Marozava 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Liudmila Samsonova / Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Rebeka Masarova / Lidziya Marozava 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Liudmila Samsonova / Veronika Kudermetova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Rebeka Masarova / Lidziya Marozava 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Liudmila Samsonova / Veronika Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Rebeka Masarova / Lidziya Marozava 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Liudmila Samsonova / Veronika Kudermetova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Rebeka Masarova / Lidziya Marozava 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Liudmila Samsonova / Veronika Kudermetova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Rebeka Masarova / Lidziya Marozava 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Liudmila Samsonova / Veronika Kudermetova 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 Rebeka Masarova / Lidziya Marozava 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Liudmila Samsonova / Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Rebeka Masarova / Lidziya Marozava 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Liudmila Samsonova / Veronika Kudermetova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Rebeka Masarova / Lidziya Marozava 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Liudmila Samsonova / Veronika Kudermetova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Rebeka Masarova / Lidziya Marozava 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Liudmila Samsonova / Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Rebeka Masarova / Lidziya Marozava 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Liudmila Samsonova / Veronika Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Rebeka Masarova / Lidziya Marozava 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Harri Heliovaara / Lloyd Glasspool vs Alexei Popyrin / Ilya Ivashka



GS Roland Garros Harri Heliovaara / Lloyd Glasspool [5] Harri Heliovaara / Lloyd Glasspool [5] 7 7 Alexei Popyrin / Ilya Ivashka Alexei Popyrin / Ilya Ivashka 6 5 Vincitore: Harri HeliovaaraLloyd Glasspool Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Alexei Popyrin / Ilya Ivashka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Harri Heliovaara / Lloyd Glasspool 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Alexei Popyrin / Ilya Ivashka 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Harri Heliovaara / Lloyd Glasspool 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Alexei Popyrin / Ilya Ivashka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Harri Heliovaara / Lloyd Glasspool 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Alexei Popyrin / Ilya Ivashka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Harri Heliovaara / Lloyd Glasspool 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Alexei Popyrin / Ilya Ivashka 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Harri Heliovaara / Lloyd Glasspool 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Alexei Popyrin / Ilya Ivashka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Harri Heliovaara / Lloyd Glasspool 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 Harri Heliovaara / Lloyd Glasspool 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 6-5 → 6-6 Alexei Popyrin / Ilya Ivashka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Harri Heliovaara / Lloyd Glasspool 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Alexei Popyrin / Ilya Ivashka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Harri Heliovaara / Lloyd Glasspool 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Alexei Popyrin / Ilya Ivashka 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Harri Heliovaara / Lloyd Glasspool 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Alexei Popyrin / Ilya Ivashka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Harri Heliovaara / Lloyd Glasspool 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Alexei Popyrin / Ilya Ivashka 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Harri Heliovaara / Lloyd Glasspool 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Alexei Popyrin / Ilya Ivashka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Lucas Pouille / Richard Gasquet vs Jan Zielinski / Hugo Nys



GS Roland Garros Lucas Pouille / Richard Gasquet Lucas Pouille / Richard Gasquet 4 2 Jan Zielinski / Hugo Nys [7] Jan Zielinski / Hugo Nys [7] 6 6 Vincitore: Jan ZielinskiHugo Nys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Jan Zielinski / Hugo Nys 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Lucas Pouille / Richard Gasquet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Jan Zielinski / Hugo Nys 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Lucas Pouille / Richard Gasquet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Jan Zielinski / Hugo Nys 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Lucas Pouille / Richard Gasquet 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Jan Zielinski / Hugo Nys 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Lucas Pouille / Richard Gasquet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Jan Zielinski / Hugo Nys 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Lucas Pouille / Richard Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Jan Zielinski / Hugo Nys 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Lucas Pouille / Richard Gasquet 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Jan Zielinski / Hugo Nys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Lucas Pouille / Richard Gasquet 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Jan Zielinski / Hugo Nys 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Lucas Pouille / Richard Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Jan Zielinski / Hugo Nys 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Lucas Pouille / Richard Gasquet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Makoto Ninomiya / Monica Niculescu vs Anna Danilina / Timea Babos



GS Roland Garros Makoto Ninomiya / Monica Niculescu Makoto Ninomiya / Monica Niculescu 1 1 Anna Danilina / Timea Babos Anna Danilina / Timea Babos 6 6 Vincitore: Anna DanilinaTimea Babos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Anna Danilina / Timea Babos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Makoto Ninomiya / Monica Niculescu 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Anna Danilina / Timea Babos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Makoto Ninomiya / Monica Niculescu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Anna Danilina / Timea Babos 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 1-2 Makoto Ninomiya / Monica Niculescu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Anna Danilina / Timea Babos 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Makoto Ninomiya / Monica Niculescu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Anna Danilina / Timea Babos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Makoto Ninomiya / Monica Niculescu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 Anna Danilina / Timea Babos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 Makoto Ninomiya / Monica Niculescu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Anna Danilina / Timea Babos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Makoto Ninomiya / Monica Niculescu 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Marketa Vondrousova / Miriam Kolodziejova Marketa Vondrousova / Miriam Kolodziejova 2 6 6 Carole Monnet / Estelle Cascino Carole Monnet / Estelle Cascino 6 1 1 Vincitore: Marketa VondrousovaMiriam Kolodziejova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Marketa Vondrousova / Miriam Kolodziejova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Carole Monnet / Estelle Cascino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-0 → 5-1 Marketa Vondrousova / Miriam Kolodziejova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Carole Monnet / Estelle Cascino 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Marketa Vondrousova / Miriam Kolodziejova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Carole Monnet / Estelle Cascino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Marketa Vondrousova / Miriam Kolodziejova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Carole Monnet / Estelle Cascino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Marketa Vondrousova / Miriam Kolodziejova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Carole Monnet / Estelle Cascino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Marketa Vondrousova / Miriam Kolodziejova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Carole Monnet / Estelle Cascino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Marketa Vondrousova / Miriam Kolodziejova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Carole Monnet / Estelle Cascino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Marketa Vondrousova / Miriam Kolodziejova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Carole Monnet / Estelle Cascino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 Marketa Vondrousova / Miriam Kolodziejova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Carole Monnet / Estelle Cascino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Marketa Vondrousova / Miriam Kolodziejova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Carole Monnet / Estelle Cascino 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Marketa Vondrousova / Miriam Kolodziejova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Carole Monnet / Estelle Cascino 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Elisabetta Cocciaretto vs Simona Waltert



GS Roland Garros Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 6 6 Simona Waltert Simona Waltert 2 3 Vincitore: Elisabetta Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Simona Waltert 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Simona Waltert 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 Simona Waltert 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Simona Waltert 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Simona Waltert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Simona Waltert 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Simona Waltert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Simona Waltert 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Simona Waltert 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Guido Pella vs Thiago Seyboth wild



GS Roland Garros Guido Pella Guido Pella 3 6 4 3 Thiago Seyboth wild Thiago Seyboth wild 6 3 6 6 Vincitore: Thiago Seyboth wild Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 Thiago Seyboth wild 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Guido Pella 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Thiago Seyboth wild 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Guido Pella 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Thiago Seyboth wild 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Guido Pella 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Thiago Seyboth wild 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Guido Pella 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Thiago Seyboth wild 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Guido Pella 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Thiago Seyboth wild 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Guido Pella 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Thiago Seyboth wild 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Guido Pella 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Thiago Seyboth wild 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Guido Pella 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Thiago Seyboth wild 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Guido Pella 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Thiago Seyboth wild 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Guido Pella 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Thiago Seyboth wild 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Guido Pella 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Thiago Seyboth wild 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 Guido Pella 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Thiago Seyboth wild 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Guido Pella 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Thiago Seyboth wild 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Guido Pella 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Thiago Seyboth wild 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Guido Pella 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Thiago Seyboth wild 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Guido Pella 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Thiago Seyboth wild 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Guido Pella 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Thiago Seyboth wild 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Guido Pella 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Thiago Seyboth wild 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Adam Pavlasek / Ariel Behar vs Miguel Angel Reyes-varela / Aleksandr Nedovyesov



GS Roland Garros Adam Pavlasek / Ariel Behar Adam Pavlasek / Ariel Behar 4 6 1 Miguel Angel Reyes-varela / Aleksandr Nedovyesov Miguel Angel Reyes-varela / Aleksandr Nedovyesov 6 1 6 Vincitore: Miguel Angel Reyes-varelaAleksandr Nedovyesov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Miguel Angel Reyes-varela / Aleksandr Nedovyesov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Adam Pavlasek / Ariel Behar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Miguel Angel Reyes-varela / Aleksandr Nedovyesov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Adam Pavlasek / Ariel Behar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Miguel Angel Reyes-varela / Aleksandr Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Adam Pavlasek / Ariel Behar 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Miguel Angel Reyes-varela / Aleksandr Nedovyesov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Adam Pavlasek / Ariel Behar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Miguel Angel Reyes-varela / Aleksandr Nedovyesov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Adam Pavlasek / Ariel Behar 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Miguel Angel Reyes-varela / Aleksandr Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Adam Pavlasek / Ariel Behar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Miguel Angel Reyes-varela / Aleksandr Nedovyesov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Adam Pavlasek / Ariel Behar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Miguel Angel Reyes-varela / Aleksandr Nedovyesov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Adam Pavlasek / Ariel Behar 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Miguel Angel Reyes-varela / Aleksandr Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Adam Pavlasek / Ariel Behar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Miguel Angel Reyes-varela / Aleksandr Nedovyesov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Adam Pavlasek / Ariel Behar 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Miguel Angel Reyes-varela / Aleksandr Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Adam Pavlasek / Ariel Behar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Miguel Angel Reyes-varela / Aleksandr Nedovyesov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Adam Pavlasek / Ariel Behar 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Anhelina Kalinina / Irina-Camelia Begu vs Iryna Shymanovich / Ingrid Martins



GS Roland Garros Anhelina Kalinina / Irina-Camelia Begu Anhelina Kalinina / Irina-Camelia Begu 2 4 Iryna Shymanovich / Ingrid Martins Iryna Shymanovich / Ingrid Martins 6 6 Vincitore: Iryna ShymanovichIngrid Martins Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Iryna Shymanovich / Ingrid Martins 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Anhelina Kalinina / Irina-Camelia Begu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Iryna Shymanovich / Ingrid Martins 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Anhelina Kalinina / Irina-Camelia Begu 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Iryna Shymanovich / Ingrid Martins 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Anhelina Kalinina / Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Iryna Shymanovich / Ingrid Martins 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Anhelina Kalinina / Irina-Camelia Begu 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Iryna Shymanovich / Ingrid Martins 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Anhelina Kalinina / Irina-Camelia Begu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Iryna Shymanovich / Ingrid Martins 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Anhelina Kalinina / Irina-Camelia Begu 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 Iryna Shymanovich / Ingrid Martins 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Anhelina Kalinina / Irina-Camelia Begu 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Iryna Shymanovich / Ingrid Martins 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Anhelina Kalinina / Irina-Camelia Begu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Iryna Shymanovich / Ingrid Martins 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Anhelina Kalinina / Irina-Camelia Begu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Austin Krajicek / Jessica Pegula vs Albano Olivetti / Elixane Lechemia



GS Roland Garros Austin Krajicek / Jessica Pegula [1] • Austin Krajicek / Jessica Pegula [1] 0 7 3 0 Albano Olivetti / Elixane Lechemia Albano Olivetti / Elixane Lechemia 0 5 6 1 Vincitore: Albano OlivettiElixane Lechemia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Austin Krajicek / Jessica Pegula 0-1 Austin Krajicek / Jessica Pegula 0-1 0-2 1-2 2-2 2-3 3-3 4-3 4-4 4-5 5-5 5-6 6-6 6-7 6-8 6-9 7-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Albano Olivetti / Elixane Lechemia 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Austin Krajicek / Jessica Pegula 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Albano Olivetti / Elixane Lechemia 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Austin Krajicek / Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 2-4 Albano Olivetti / Elixane Lechemia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 Austin Krajicek / Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Albano Olivetti / Elixane Lechemia 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Austin Krajicek / Jessica Pegula 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Albano Olivetti / Elixane Lechemia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Austin Krajicek / Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 6-5 → 7-5 Albano Olivetti / Elixane Lechemia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-5 → 6-5 Austin Krajicek / Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Albano Olivetti / Elixane Lechemia 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Austin Krajicek / Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Albano Olivetti / Elixane Lechemia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 Austin Krajicek / Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Albano Olivetti / Elixane Lechemia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Austin Krajicek / Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Albano Olivetti / Elixane Lechemia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Austin Krajicek / Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Albano Olivetti / Elixane Lechemia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Leolia Jeanjean / Elsa Jacquemot vs Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok



GS Roland Garros Leolia Jeanjean / Elsa Jacquemot Leolia Jeanjean / Elsa Jacquemot 3 1 Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok [4] Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok [4] 6 6 Vincitore: Jelena OstapenkoLyudmyla Kichenok Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Leolia Jeanjean / Elsa Jacquemot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Leolia Jeanjean / Elsa Jacquemot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 Leolia Jeanjean / Elsa Jacquemot 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Leolia Jeanjean / Elsa Jacquemot 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Leolia Jeanjean / Elsa Jacquemot 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Leolia Jeanjean / Elsa Jacquemot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Leolia Jeanjean / Elsa Jacquemot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Leolia Jeanjean / Elsa Jacquemot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Rafael Matos / Luisa Stefani vs Harold Mayot / Diane Parry



GS Roland Garros Rafael Matos / Luisa Stefani • Rafael Matos / Luisa Stefani 0 6 6 1 Harold Mayot / Diane Parry Harold Mayot / Diane Parry 0 3 7 0 Vincitore: Rafael MatosLuisa Stefani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Rafael Matos / Luisa Stefani 1-0 Harold Mayot / Diane Parry 1-0 1-1 2-1 3-1 4-1 4-2 5-2 5-3 5-4 6-4 6-5 7-5 7-6 7-7 8-7 9-7 9-8 9-9 9-10 10-10 10-11 11-11 12-11 12-12 13-12 13-13 13-14 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 Harold Mayot / Diane Parry 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 6-5 → 6-6 Rafael Matos / Luisa Stefani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Harold Mayot / Diane Parry 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Rafael Matos / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Harold Mayot / Diane Parry 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Rafael Matos / Luisa Stefani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Harold Mayot / Diane Parry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Rafael Matos / Luisa Stefani 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Harold Mayot / Diane Parry 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 Rafael Matos / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Harold Mayot / Diane Parry 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Rafael Matos / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Harold Mayot / Diane Parry 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Rafael Matos / Luisa Stefani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 5-3 Harold Mayot / Diane Parry 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Rafael Matos / Luisa Stefani 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Harold Mayot / Diane Parry 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Rafael Matos / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Harold Mayot / Diane Parry 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Rafael Matos / Luisa Stefani 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Harold Mayot / Diane Parry 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Michael Venus / Jamie Murray [13] Michael Venus / Jamie Murray [13] 6 7 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 1 5 Vincitore: Michael VenusJamie Murray Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 Michael Venus / Jamie Murray 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Michael Venus / Jamie Murray 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 Michael Venus / Jamie Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Michael Venus / Jamie Murray 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Michael Venus / Jamie Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Michael Venus / Jamie Murray 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 Michael Venus / Jamie Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Michael Venus / Jamie Murray 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Michael Venus / Jamie Murray 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Robert Galloway / Nicolas Barrientos vs Jean-julien Rojer / Marcelo Arevalo



GS Roland Garros Robert Galloway / Nicolas Barrientos Robert Galloway / Nicolas Barrientos 2 2 Jean-julien Rojer / Marcelo Arevalo [3] Jean-julien Rojer / Marcelo Arevalo [3] 6 6 Vincitore: Jean-julien RojerMarcelo Arevalo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Jean-julien Rojer / Marcelo Arevalo 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Robert Galloway / Nicolas Barrientos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Jean-julien Rojer / Marcelo Arevalo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Robert Galloway / Nicolas Barrientos 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Jean-julien Rojer / Marcelo Arevalo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Robert Galloway / Nicolas Barrientos 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Jean-julien Rojer / Marcelo Arevalo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Robert Galloway / Nicolas Barrientos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Jean-julien Rojer / Marcelo Arevalo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Robert Galloway / Nicolas Barrientos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Jean-julien Rojer / Marcelo Arevalo 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Robert Galloway / Nicolas Barrientos 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Jean-julien Rojer / Marcelo Arevalo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Robert Galloway / Nicolas Barrientos 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Jean-julien Rojer / Marcelo Arevalo 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Robert Galloway / Nicolas Barrientos 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Shuai Zhang / Kristina Mladenovic vs Viktoriya Tomova / Natela Dzalamidze



GS Roland Garros Shuai Zhang / Kristina Mladenovic [9] Shuai Zhang / Kristina Mladenovic [9] 6 6 Viktoriya Tomova / Natela Dzalamidze Viktoriya Tomova / Natela Dzalamidze 2 1 Vincitore: Shuai ZhangKristina Mladenovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Viktoriya Tomova / Natela Dzalamidze 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 Shuai Zhang / Kristina Mladenovic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Viktoriya Tomova / Natela Dzalamidze 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Shuai Zhang / Kristina Mladenovic 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Viktoriya Tomova / Natela Dzalamidze 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Shuai Zhang / Kristina Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Viktoriya Tomova / Natela Dzalamidze 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Shuai Zhang / Kristina Mladenovic 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Viktoriya Tomova / Natela Dzalamidze 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 Shuai Zhang / Kristina Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Viktoriya Tomova / Natela Dzalamidze 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Shuai Zhang / Kristina Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Viktoriya Tomova / Natela Dzalamidze 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Shuai Zhang / Kristina Mladenovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Viktoriya Tomova / Natela Dzalamidze 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Marcelo Arevalo / Marta Kostyuk vs Andres Molteni / Vera Zvonareva



GS Roland Garros Marcelo Arevalo / Marta Kostyuk [7] Marcelo Arevalo / Marta Kostyuk [7] 6 6 Andres Molteni / Vera Zvonareva Andres Molteni / Vera Zvonareva 2 4 Vincitore: Marcelo ArevaloMarta Kostyuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Marcelo Arevalo / Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Andres Molteni / Vera Zvonareva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-4 → 5-4 Marcelo Arevalo / Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Andres Molteni / Vera Zvonareva 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Marcelo Arevalo / Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 Andres Molteni / Vera Zvonareva 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Marcelo Arevalo / Marta Kostyuk 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 Andres Molteni / Vera Zvonareva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Marcelo Arevalo / Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Andres Molteni / Vera Zvonareva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Marcelo Arevalo / Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Andres Molteni / Vera Zvonareva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Marcelo Arevalo / Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Andres Molteni / Vera Zvonareva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Marcelo Arevalo / Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Andres Molteni / Vera Zvonareva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Marcelo Arevalo / Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Andres Molteni / Vera Zvonareva 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Edouard Roger-vasselin / Alizé Cornet vs Ivan Dodig / Shuai Zhang



GS Roland Garros Edouard Roger-vasselin / Alizé Cornet • Edouard Roger-vasselin / Alizé Cornet 0 5 6 0 Ivan Dodig / Shuai Zhang [8] Ivan Dodig / Shuai Zhang [8] 0 7 3 1 Vincitore: Ivan DodigShuai Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Edouard Roger-vasselin / Alizé Cornet 0-1 Ivan Dodig / Shuai Zhang 0-1 1-1 1-2 1-3 2-3 2-4 3-4 4-4 4-5 5-5 6-5 7-5 8-5 9-5 9-6 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Edouard Roger-vasselin / Alizé Cornet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Ivan Dodig / Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Edouard Roger-vasselin / Alizé Cornet 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Ivan Dodig / Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Edouard Roger-vasselin / Alizé Cornet 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Ivan Dodig / Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-0 → 3-1 Edouard Roger-vasselin / Alizé Cornet 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Ivan Dodig / Shuai Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Edouard Roger-vasselin / Alizé Cornet 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Ivan Dodig / Shuai Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 Edouard Roger-vasselin / Alizé Cornet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Ivan Dodig / Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Edouard Roger-vasselin / Alizé Cornet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Ivan Dodig / Shuai Zhang 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 Edouard Roger-vasselin / Alizé Cornet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-4 → 3-4 Ivan Dodig / Shuai Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Edouard Roger-vasselin / Alizé Cornet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Ivan Dodig / Shuai Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 Edouard Roger-vasselin / Alizé Cornet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Ivan Dodig / Shuai Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Edouard Roger-vasselin / Alizé Cornet 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Sara Sorribes tormo Sara Sorribes tormo 6 6 Petra Martic Petra Martic 4 1 Vincitore: Sara Sorribes tormo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Petra Martic 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 Sara Sorribes tormo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Petra Martic 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Sara Sorribes tormo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 3-1 Petra Martic 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Sara Sorribes tormo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Petra Martic 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Sara Sorribes tormo 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Petra Martic 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Sara Sorribes tormo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Petra Martic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Sara Sorribes tormo 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Petra Martic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Sara Sorribes tormo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Petra Martic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Sara Sorribes tormo 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Petra Martic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Rebecca Peterson vs Xinyu Wang



GS Roland Garros Rebecca Peterson Rebecca Peterson 6 2 Xinyu Wang Xinyu Wang 7 6 Vincitore: Xinyu Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Xinyu Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Rebecca Peterson 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Xinyu Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Rebecca Peterson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Xinyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Rebecca Peterson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Xinyu Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Rebecca Peterson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 2*-3 2*-4 2-5* 3-5* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Rebecca Peterson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 6-6 Xinyu Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Rebecca Peterson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Xinyu Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Rebecca Peterson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Xinyu Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Rebecca Peterson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Xinyu Wang 0-15 0-30 15-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Rebecca Peterson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Xinyu Wang 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Rebecca Peterson 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Xinyu Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

Thiago Agustin Tirante vs Zhizhen Zhang



GS Roland Garros Thiago Agustin Tirante Thiago Agustin Tirante 6 3 4 Zhizhen Zhang Zhizhen Zhang 7 6 6 Vincitore: Zhizhen Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Zhizhen Zhang 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Thiago Agustin Tirante 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Zhizhen Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Thiago Agustin Tirante 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Zhizhen Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Thiago Agustin Tirante 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Zhizhen Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Thiago Agustin Tirante 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Zhizhen Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Thiago Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Zhizhen Zhang 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Thiago Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Zhizhen Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Thiago Agustin Tirante 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Zhizhen Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Thiago Agustin Tirante 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Zhizhen Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Thiago Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Zhizhen Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 Zhizhen Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Thiago Agustin Tirante 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Zhizhen Zhang 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 Thiago Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Zhizhen Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Thiago Agustin Tirante 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Zhizhen Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Thiago Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Zhizhen Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Thiago Agustin Tirante 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Zhizhen Zhang 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Thiago Agustin Tirante 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Kamilla Rakhimova / Yulia Putintseva vs Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh



GS Roland Garros Kamilla Rakhimova / Yulia Putintseva Kamilla Rakhimova / Yulia Putintseva 0 3 Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh 6 6 Vincitore: Xinyu WangSu-Wei Hsieh Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Kamilla Rakhimova / Yulia Putintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Kamilla Rakhimova / Yulia Putintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Kamilla Rakhimova / Yulia Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 Kamilla Rakhimova / Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Kamilla Rakhimova / Yulia Putintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 0-5 → 0-6 Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Kamilla Rakhimova / Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Kamilla Rakhimova / Yulia Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Anna Karolina Schmiedlova vs Aliona Bolsova



GS Roland Garros Anna Karolina Schmiedlova Anna Karolina Schmiedlova 6 6 Aliona Bolsova Aliona Bolsova 3 4 Vincitore: Anna Karolina Schmiedlova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Anna Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Aliona Bolsova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Anna Karolina Schmiedlova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Aliona Bolsova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Anna Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Aliona Bolsova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Anna Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Aliona Bolsova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Anna Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Aliona Bolsova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Anna Karolina Schmiedlova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Aliona Bolsova 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Anna Karolina Schmiedlova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Aliona Bolsova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Anna Karolina Schmiedlova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-0 → 4-1 Aliona Bolsova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Anna Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Aliona Bolsova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Anna Karolina Schmiedlova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Yoshihito Nishioka vs Max Purcell



GS Roland Garros Yoshihito Nishioka [27] Yoshihito Nishioka [27] 4 6 7 6 Max Purcell Max Purcell 6 2 5 4 Vincitore: Yoshihito Nishioka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 Yoshihito Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Max Purcell 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Yoshihito Nishioka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Max Purcell 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Yoshihito Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Max Purcell 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Yoshihito Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 Max Purcell 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Yoshihito Nishioka 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Max Purcell 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Yoshihito Nishioka 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Max Purcell 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Yoshihito Nishioka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Max Purcell 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Yoshihito Nishioka 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Max Purcell 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Yoshihito Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Max Purcell 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Yoshihito Nishioka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Max Purcell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Yoshihito Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Max Purcell 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Yoshihito Nishioka 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Max Purcell 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Yoshihito Nishioka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Max Purcell 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Yoshihito Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Max Purcell 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Yoshihito Nishioka 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Max Purcell 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Yoshihito Nishioka 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Max Purcell 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Yoshihito Nishioka 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Max Purcell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Yoshihito Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Max Purcell 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Yoshihito Nishioka 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Max Purcell 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Yoshihito Nishioka 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Max Purcell 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Luca Sanchez / Theo Arribage vs Fabien Reboul / Sadio Doumbia