Grande sorpresa a Roland Garros: il brasiliano Seyboth Wild sconfigge Medvedev in 5 set

Una giornata “epica”, di prime volte, a Roland Garros. Il tennis azzurro festeggia a Parigi, grazie ai successi in cinque set di Vavassori e Zeppieri, primo loro vittoria in un main draw Slam, ma non è l’unica. Anche un altro match passerà alla storia del torneo e non solo. Il qualificato brasiliano Thiago Seyboth Wild ha ottenuto la più grande vittoria della sua carriera, e anche per lui primo successo in uno Slam, sorprendendo il numero 2 del mondo Daniil Medvedev in un match terminato al fotofinish del quinto set dopo quattro ore e 15 minuti. La seconda testa di serie del torneo, fresco vincitore a Roma, è stato sconfitto dal giovane brasiliano per 7-6 (5) 6-7 (6) 2-6 6-3 6-4.

Il numero 172 del mondo ha disputato una partita coraggiosa, spingendo come un forsennato e prendendosi grandi rischi. Avanti di un set, era avanti anche 6-4 nel tiebreak del secondo parziale, sprecando uno dei set point in modo clamoroso e subendo la rimonta del moscovita. Avanti 2 set e 1, nessuno poteva pronosticare la rimonta di Thiago, che invece ha continuato a martellare finendo così per vincere la partita più importante della sua carriera. Seyboth Wild ha terminato con ben 69 vincenti, ma ha soprattutto impressionato per come sia riuscito ad alzare il suo livello nelle ultime fasi dello scontro, meritandosi così il successo e l’ovazione del pubblico.

Twists and turns 🎢 Qualifier Thiago Seyboth Wild makes an emphatic entrance to his first #RolandGarros main draw appearance, knocking out No.2 seed Medvedev 7-6(5), 6-7(6), 2-6, 6-3, 6-4. pic.twitter.com/awnQzXHbFs — Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2023

Seyboth Wild quest’anno ha vinto due titoli ATP Challenger Tour, e Parigi era sceso in campo in quella che era la sua prima partita in stagione sul tour maggiore. Affronterà il vincente della partita tra il francese Quentin Halys e Guido Pella.

“Ho visto Daniil giocare per tutta la mia carriera da junior, fino ad oggi. Giocare su questo campo contro questo tipo di giocatore e batterlo è un sogno che si avvera”, ha detto Seyboth Wild a caldo. “In campo volevo solo andare a rete il più possibile e usare il mio diritto contro il suo e ha funzionato piuttosto bene. È stata piuttosto dura. Ho iniziato ad avere i crampi nel secondo set. Ho fatto del mio meglio e ho provato a giocare il mio miglior tennis e ha funzionato. Sono davvero contento di come ho giocato” conclude Thiago.

Il brasiliano è stato focalizzato per tutta la partita, fin dei primi colpi, nessun timore reverenziale, mettendo in difficoltà Medvedev con la sua potenza da fondo campo. Il 23enne ha vinto il 69% (38/55) dei punti a rete e ha tenuto i nervi saldi in un set decisivo davvero intenso, chiudendo la vittoria al servizio con un diritto terrificante. Una grande vittoria per un giovane di talento (campione a US Open 2018 junior) che dopo essere arrivato ad un passo dall’ingresso nella top 100 (best al n,.106 il 14 settembre 2020) si era perso per strada tra problemi fisici e personali. La fidanzata l’aveva accusato di violenze, un caso di cui in Brasile si è parlato moltissimo.