Challenger Vicenza: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 24 azzurri al via tra Md e Quali

Challenger Vicenza – Tabellone Principale – terra

(1) Passaro, Francesco vs Neuchrist, Maximilian

Ionel, Nicholas David vs Qualifier

Gigante, Matteo vs Rodriguez Taverna, Santiago

Donskoy, Evgeny vs (6) Bellucci, Mattia

(3) Kopriva, Vit vs Collarini, Andrea

(Alt) Pucinelli De Almeida, Matheus vs Maestrelli, Francesco

Sousa, Joao vs Qualifier

(Alt) Comesana, Francisco vs (7) Coppejans, Kimmer

(5) Agamenone, Franco vs Qualifier

Qualifier vs Navone, Mariano

(WC) Rottoli, Lorenzo vs Trungelliti, Marco

Qualifier vs (4) Bonadio, Riccardo

(8) Shimabukuro, Sho vs Llamas Ruiz, Pablo

Qualifier vs (WC) Piraino, Gabriele

Svrcina, Dalibor vs Noguchi, Rio

Darderi, Luciano vs (2/WC) Nardi, Luca

Challenger Vicenza – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Gaio, Federico vs (WC) Bosio, Gabriele

(Alt) Chazal, Maxime vs (11) Lopez San Martin, Alvaro

(2) Giustino, Lorenzo vs Dutra da Silva, Daniel

Artnak, Bor vs (8) Fatic, Nerman

(3) Burruchaga, Roman Andres vs Blanchet, Ugo

(Alt) Oradini, Giovanni vs (10/Alt) Lavagno, Edoardo

(4) Caruso, Salvatore vs Ribeiro, Eduardo

(WC) Cherie Ligniere, Edoardo vs (12) Serdarusic, Nino

(5) Moro Canas, Alejandro vs Forti, Francesco

(WC) Castagnola, Luca vs (7) Travaglia, Stefano

(6) Fonio, Giovanni vs Weis, Alexander

(WC) Arnaboldi, Andrea vs (9) Sachko, Vitaliy

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] Andrea Arnaboldi vs [9] Vitaliy Sachko

2. [Alt] Giovanni Oradini vs [10/Alt] Edoardo Lavagno

3. [4] Salvatore Caruso vs Eduardo Ribeiro

4. [WC] Edoardo Cherie Ligniere vs [12] Nino Serdarusic

Court 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [3] Roman Andres Burruchaga vs Ugo Blanchet

2. [5] Alejandro Moro Canas vs Francesco Forti

3. Bor Artnak vs [8] Nerman Fatic

4. [Alt] Maxime Chazal vs [11] Alvaro Lopez San Martin