Roland Garros 2023: Il possibile percorso dei top ten fino alla finale. Per Sinner possibile sfidare Dimitrov e Zverev fino ai quarti di finale

Sono stati resi noti ieri i tabelloni principali del Roland Garros 2023. E’ il momento, quindi, di dare un’occhiata ai potenziali percorsi che i giocatori classificati nella top 10 potrebbero dover affrontare per raggiungere il titolo a Parigi. Ma chi, tra questi atleti, si trova di fronte al cammino più difficile in teoria?

Per iniziare, è importante capire che ogni torneo del Grande Slam, come Roland Garros, presenta dei percorsi unici e imprevedibili. Questi dipendono non solo dal sorteggio del tabellone, ma anche dal livello di forma fisica e mentale di ogni singolo giocatore al momento del torneo.

Riguardando il tabellone, si notano subito alcune potenziali sfide interessanti. Alcuni giocatori top 10 potrebbero dover affrontare ostacoli significativi già nei primi turni, mentre altri sembrano avere un cammino più agevole verso i quarti di finale.

Il primo aspetto da considerare è la superficie su cui si gioca a Roland Garros: la terra rossa. Questa superficie tende a favorire i giocatori con uno stile di gioco più difensivo e con una grande resistenza fisica, poiché gli scambi tendono ad essere più lunghi rispetto alle altre superfici.

Inoltre, la presenza di eventuali “teste di serie” pericolose nella stessa metà del tabellone di un giocatore può rendere il suo percorso verso la finale molto più complicato. Queste potrebbero includere giocatori non inclusi nella top 10, ma con un forte record a Roland Garros o sulla terra rossa in generale.

Questo il possibile percorso dei top 10 fino alla finale.

Percorso di Alcaraz

1.ª – Qualifier/Lucky loser

2.ª – Christopher O’Connell/Taro Daniel

3.ª – Denis Shapovalov

4.ª – Cameron Norrie/Lorenzo Musetti

QF – Stefanos Tsitsipas/Felix Auger-Aliassime

SF – Novak Djokovic/Andrey Rublev

Final – Daniil Medvedev/Casper Ruud/Holger Rune

Percorso di Medvedev

1.ª – Qualifier/Lucky loser

2.ª – Guido Pella/Quentin Halys

3.ª – Yoshihito Nishioka

4.ª – Borna Coric/Alex de Minaur

QFl – Jannik Sinner

SF – Casper Ruud/Holger Rune

Final – Carlos Alcaraz/Novak Djokovic/Stefanos Tsitsipas

Percorso di Djokovic

1.ª – Aleksandar Kovacevic

2.ª – Marton Fucsovics

3.ª – Alejandro Davidovich Fokina

4.ª – Hubert Hurkacz

QF – Andrey Rublev

SF – Carlos Alcaraz/Stefanos Tsitsipas

Final – Daniil Medvedev/Casper Ruud/Holger Rune

Percorso di Ruud

1.ª – Qualifier/Lucky loser

2.ª – Alexander Bublik

3.ª – Botic van de Zandschulp

4.ª – Tommy Paul

QF – Holger Rune/Taylor Fritz

SF – Daniil Medvedev/Jannik Sinner

Final – Carlos Alcaraz/Novak Djokovic/Stefanos Tsitsipas

Percorso di Tsitsipas

1.ª – Jiri Vesely

2.ª – Roberto Carballes Baena

3.ª – Bernabé Zapata Miralles

4.ª – Felix Auger-Aliassime

QF – Carlos Alcaraz

SF – Novak Djokovic/Andrey Rublev

Final – Daniil Medvedev/Casper Ruud/Holger Rune

Percorso di Rune

1.ª – Christopher Eubanks

2.ª – Gael Monfils/Sebastian Baez

3.ª – Miomir Kecmanovic

4.ª – Taylor Fritz

QF – Casper Ruud

SF – Daniil Medvedev/Jannik Sinner

Final – Carlos Alcaraz/Novak Djokovic/Stefanos Tsitsipas

Percorso di Rublev

1.ª – Laslo Djere

2.ª – Corentin Moutet

3.ª – Ben Shelton

4.ª – Karen Khachanov

QF – Novak Djokovic

SF – Carlos Alcaraz/Stefanos Tsitsipas

Final – Daniil Medvedev/Casper Ruud/Holger Rune

Percorso di Sinner

1.ª – Alexandre Muller

2.ª – Daniel Altmaier/Marc-Andrea Huesler

3.ª – Grigor Dimitrov

4.ª – Frances Tiafoe/Alexander Zverev

QF – Daniil Medvedev

SF – Casper Ruud/Holger Rune

Final – Carlos Alcaraz/Novak Djokovic/Stefanos Tsitsipas

Percorso di Fritz

1. – Michael Mmoh

2. – Richard Gasquet

3. – Francisco Cerundolo

4. – Holger Rune

QF – Casper Ruud

SF – Daniil Medvedev/Jannik Sinner

Final – Carlos Alcaraz/Novak Djokovic/Stefanos Tsitsipas

Percorso di Auger Aliassime

1.ª – Fabio Fognini

2.ª – Jason Kubler

3.ª – Sebastian Korda

4.ª – Stefanos Tsitsipas

QF – Carlos Alcaraz

SF – Novak Djokovic/Andrey Rublev

Final – Daniil Medvedev/Casper Ruud/Holger Rune