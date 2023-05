Giulio Zeppieri supera le qualificazioni al Roland Garros

Giulio Zeppieri accede al tabellone principale del Roland Garros.

L’azzurro nell’ultimo turno di qualificazione ha sconfitto il portoghese Frederico Ferreira silva classe 1995 e n.225 ATP con il risultato di 64 61 in 1 ora e 23 minuti di partita.

Giulio dovrà attendere domani il nome del suo avversario dato che le qualificazioni termineranno nella giornata di domani.

Nel primo set Zeppieri ha dimostrato la sua determinazione riuscendo a piazzare un break importante nel quinto gioco. Questo break ha sicuramente destabilizzato Ferreira Silva, offrendo a Zeppieri un notevole vantaggio.

Sul punteggio di 3 a 2 per Zeppieri, Ferreira Silva ha tentato di riportare il set in equilibrio, mettendo sotto pressione l’italiano con una pericolosa palla break. Zeppieri, tuttavia, ha mostrato grande forza di carattere, annullando con successo la palla break.

Nonostante la pressione, Zeppieri è riuscito a mantenere la sua concentrazione e ha vinto il set per 6 a 4.

Nel secondo set Giulio dall’1 pari ha piazzato un micidiale parziale di cinque game consecutivi e tre break chiudendo la contesa in suo favore per 6 a 1 con il portoghese che commetteva sulla palla match l’ennessimo errore gratuito.