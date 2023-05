Challenger Skopje: I risultati con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

CHALLENGER Skopje (Macedonia del Nord) – 2° Turno – Quarti di Finale, terra battuta

ATP Skopje Aziz Dougaz [1] Aziz Dougaz [1] 40 6 2 Filip Cristian Jianu • Filip Cristian Jianu A 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Cristian Jianu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 A. Dougaz 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 F. Cristian Jianu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Dougaz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 F. Cristian Jianu 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 A. Dougaz 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-2 → 5-2 F. Cristian Jianu 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 A. Dougaz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 F. Cristian Jianu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-0 → 3-1 A. Dougaz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 F. Cristian Jianu 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Dougaz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

1. [1] Aziz Dougazvs [Alt] Filip Cristian Jianu

2. Gerard Campana Lee vs [2] Evgeny Donskoy (non prima ore: 11:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Purav Raja / Divij Sharan vs [WC] Berk Bugarikj / Kalin Ivanovski



Il match deve ancora iniziare

4. [1] N.Sriram Balaji / Jeevan Nedunchezhiyan OR Alex Lawson / Michail Pervolarakis vs Luca Margaroli / Ramkumar Ramanathan OR Karol Drzewiecki / Kacper Zuk



Il match deve ancora iniziare

5. Purav Raja / Divij Sharan OR [WC] Berk Bugarikj / Kalin Ivanovski vs Petr Nouza / Andrew Paulson OR [2] Victor Vlad Cornea / Luis David Martinez



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Mate Valkusz vs [Q] Sumit Nagal



ATP Skopje Mate Valkusz Mate Valkusz 0 7 0 Sumit Nagal • Sumit Nagal 0 5 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Nagal 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Valkusz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 S. Nagal 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 M. Valkusz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Valkusz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 S. Nagal 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Valkusz 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Nagal 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 M. Valkusz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-3 → 1-3 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 M. Valkusz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [5] Francisco Comesana vs Oliver Crawford (non prima ore: 11:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Petr Nouza / Andrew Paulson vs [2] Victor Vlad Cornea / Luis David Martinez



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Ivan Liutarevich / Vladyslav Manafov vs Filip Bergevi / Jason Taylor



Il match deve ancora iniziare

5. Orlando Luz / Fernando Romboli OR Anirudh Chandrasekar / Vijay Sundar Prashanth vs Roman Andres Burruchaga / Francisco Comesana OR [3] Sander Arends / Szymon Walkow



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] N.Sriram Balaji / Jeevan Nedunchezhiyan vs Alex Lawson / Michail Pervolarakis



Il match deve ancora iniziare

2. [4] Dragos Nicolae Madaras vs [Q] Alexander Weis (non prima ore: 11:30)



Il match deve ancora iniziare

3. Orlando Luz / Fernando Romboli vs Anirudh Chandrasekar / Vijay Sundar Prashanth



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Luca Margaroli / Ramkumar Ramanathan vs Karol Drzewiecki / Kacper Zuk



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Aziz Dougaz OR [Alt] Filip Cristian Jianu vs [Q] Mate Valkusz OR [Q] Sumit Nagal (non prima ore: 23:30)



Il match deve ancora iniziare

3. Roman Andres Burruchaga / Francisco Comesana vs [3] Sander Arends / Szymon Walkow



Il match deve ancora iniziare