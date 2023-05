WImbledon F: Entry list Md. Sei azzurre al via. Stefanini fuori di 4 posti dal Md

WImbledon – Entry list Femminile

1 SWIATEK, Iga (POL) 1

2 SABALENKA, Aryna 2

3 PEGULA, Jessica (USA) 3

4 RYBAKINA, Elena (KAZ) 4

5 GARCIA, Caroline (FRA) 5

6 GAUFF, Coco (USA) 6

7 JABEUR, Ons (TUN) 7

8 SAKKARI, Maria (GRE) 8

9 KASATKINA, Daria 9

10 KVITOVA, Petra (CZE) 10

11 KUDERMETOVA, Veronika 11

12 BENCIC, Belinda (SUI) 12

13 KREJCIKOVA, Barbora (CZE) 13

14 HADDAD MAIA, Beatriz (BRA) 14

15 SAMSONOVA, Liudmila 15

16 PLISKOVA, Karolina (CZE) 16

17 OSTAPENKO, Jelena (LAT) 17

18 AZARENKA, Victoria 18

19 ZHENG, Qinwen (CHN) 19

20 KEYS, Madison (USA) 20

21 LINETTE, Magda (POL) 21

22 VEKIC, Donna (CRO) 22

23 ALEXANDROVA, Ekaterina 23

24 POTAPOVA, Anastasia 24

25 KALININA, Anhelina (UKR) 25

26 TREVISAN, Martina 26

27 BEGU, Irina-Camelia (ROU) 27

28 MERTENS, Elise (BEL) 28

29 BADOSA, Paula (ESP) 29

30 ZHANG, Shuai (CHN) 30

31 CIRSTEA, Sorana (ROU) 31

32 BOUZKOVA, Marie (CZE) 32

33 ROGERS, Shelby (USA) 33

34 STEPHENS, Sloane (USA) 35

35 GIORGI, Camila 36

36 MARTIC, Petra (CRO) 37

37 PERA, Bernarda (USA) 38

38 KOSTYUK, Marta (UKR) 39

39 STRYCOVA, Barbora (CZE) SR 39

40 ZHU, Lin (CHN) 40

41 ANDREESCU, Bianca (CAN) 41

42 MUCHOVA, Karolina (CZE) 42

43 COCCIARETTO, Elisabetta 43

44 GRACHEVA, Varvara 44

45 COLLINS, Danielle (USA) 45

46 TOMLJANOVIC, Ajla (AUS) 46

47 SINIAKOVA, Katerina (CZE) 47

48 NOSKOVA, Linda (CZE) 48

49 PARKS, Alycia (USA) 49

50 SASNOVICH, Aliaksandra 50

51 FERNANDEZ, Leylah (CAN) 51

52 PAOLINI, Jasmine 52

53 KALINSKAYA, Anna 53

54 MCNALLY, Caty (USA) 54

55 SAVILLE, Daria (AUS) SR 54

56 SHERIF, Mayar (EGY) 55

57 FRUHVIRTOVA, Linda (CZE) 56

58 VONDROUSOVA, Marketa (CZE) 57

59 DAVIS, Lauren (USA) 58

60 CORNET, Alize (FRA) 59

61 BOGDAN, Ana (ROU) 60

62 PUTINTSEVA, Yulia (KAZ) 61

63 WANG, Xiyu (CHN) 62

64 TSURENKO, Lesia (UKR) 63

65 MARIA, Tatjana (GER) 64

66 KOVINIC, Danka (MNE) 65

67 CRISTIAN, Jaqueline (ROU) SR 65

68 BLINKOVA, Anna 66

69 BUCSA, Cristina (ESP) 67

70 MASAROVA, Rebeka (ESP) 68

71 SORRIBES TORMO, Sara (ESP) SR 68

72 STEARNS, Peyton (USA) 69

73 ERRANI, Sara 70

74 TOMOVA, Viktoriya (BUL) 71

75 NIEMEIER, Jule (GER) 72

76 KONTAVEIT, Anett (EST) 73

77 GRABHER, Julia (AUT) 74

78 TEICHMANN, Jil (SUI) 75

79 KANEPI, Kaia (EST) 76

80 PARRY, Diane (FRA) 77

81 WANG, Xinyu (CHN) 78

82 MARINO, Rebecca (CAN) 79

83 BAINDL, Kateryna (UKR) 80

84 BONAVENTURE, Ysaline (BEL) 81

85 NAVARRO, Emma (USA) 82

86 RISKE-AMRITRAJ, Alison (USA) 83

87 OSORIO, Camila (COL) 84

88 RAKHIMOVA, Kamilla 85

89 PETERSON, Rebecca (SWE) 86

90 FRECH, Magdalena (POL) 87

91 ZANEVSKA, Maryna (BEL) 88

92 VOLYNETS, Katie (USA) 90

93 MARTINCOVA, Tereza (CZE) 91

94 FRIEDSAM, Anna-Lena (GER) 92

95 PARRIZAS DIAZ, Nuria (ESP) 93

96 BRENGLE, Madison (USA) 94

97 UDVARDY, Panna (HUN) 95

98 GALFI, Dalma (HUN) 96

99 SCHMIEDLOVA, Anna Karolina (SVK) 98

100 DOLEHIDE, Caroline (USA) 99

101 LIU, Claire (USA) 100

102 BETOVA, Margarita SR 100

103 PODOROSKA, Nadia (ARG) 101

104 BRONZETTI, Lucia 102

Alternates

1 BONDAR, Anna (HUN) 103

2 ZVONAREVA, Vera SR 103

3 DANILOVIC, Olga (SRB) 104

4 STEFANINI, Lucrezia 105

5 RADUCANU, Emma (GBR) 106

6 HSIEH, Su-Wei (TPE) SR 106

7 SHNAIDER, Diana 107

8 TOWNSEND, Taylor (USA) 108

9 BURRAGE, Jodie (GBR) 109

10 ZIDANSEK, Tamara (SLO) 110

11 BIRRELL, Kimberly (AUS) 111

12 HIBINO, Nao (JPN) 112

13 RUS, Arantxa (NED) 113

14 SIEGEMUND, Laura (GER) 114

15 YUAN, Yue (CHN) 115

16 JANG, Su Jeong (KOR) 116

17 KORPATSCH, Tamara (GER) 117

18 MANDLIK, Elizabeth (USA) 118

19 MINNEN, Greet (BEL) 119

20 KENIN, Sofia (USA) 120

21 DODIN, Oceane (FRA) 121

22 BUREL, Clara (FRA) 122

23 PONCHET, Jessika (FRA) 123

24 BOULTER, Katie (GBR) 124

25 GOLUBIC, Viktorija (SUI) 125

26 TAUSON, Clara (DEN) 126

27 WALTERT, Simona (SUI) 127

28 JEANJEAN, Leolia (FRA) 129

29 BASSOLS RIBERA, Marina (ESP) 130

30 BOLSOVA, Aliona (ESP) 131

31 KRUNIC, Aleksandra (SRB) 133

32 AVANESYAN, Elina 134

33 DART, Harriet (GBR) 135

34 HRUNCAKOVA, Viktoria (SVK) 136

35 DAY, Kayla (USA) 138

36 PIGOSSI, Laura (BRA) 139

37 WICKMAYER, Yanina (BEL) 140

38 SEBOV, Katherine (CAN) 141

39 KUDERMETOVA, Polina 142

40 ANDREEVA, Mirra 143

41 YASTREMSKA, Dayana (UKR) 144

42 UCHIJIMA, Moyuka (JPN) 145

43 FRUHVIRTOVA, Brenda (CZE) 146

44 ANDREEVA, Erika 147

45 IN-ALBON, Ylena (SUI) 148

46 CARLE, Maria (ARG) 149

47 FOURLIS, Jaimee (AUS) 150

48 KRAUS, Sinja (AUT) 151

49 HON, Priscilla (AUS) 152

50 GADECKI, Olivia (AUS) 153