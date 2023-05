Marco Cecchinato esce al secondo turno del Torneo ATP 250 di Ginevra. L’azzurro sorpreso dal cinese Wu

Marco Cecchinato, è stato eliminato al secondo turno del torneo ATP 250 di Ginevra. Il 30enne palermitano, numero 73 del ranking mondiale, è stato sconfitto dal cinese Yibing Wu, numero 59 ATP.

Cecchinato, entrato in campo forte del suo successo all’esordio contro lo statunitense Shelton, numero 35 ATP e quinto favorito del seeding, non è riuscito a replicare la prestazione contro Wu, che non aveva mai affrontato prima in carriera. La partita si è conclusa con il punteggio di 7-6 (5), 6-3 in favore del cinese in 1 ora e 32 minuti di gioco.

La sconfitta è stata particolarmente amara per Cecchinato, che nel primo set ha combattuto duramente, riuscendo a recuperare uno svantaggio di 2-4 e pareggiando sul 4-4. Tuttavia, nonostante fosse avanti per 5 a 3 nel tie-break, il tennista siciliano ha ceduto la frazione al suo avversario per 7 punti a 5.

Nel secondo set, l’azzurro è partito forte, portandosi avanti per 2 a 0 e poi per 3 a 2 e servizio a disposizione. Ma è stato a quel punto che Wu, colpa anche del nervosismo dell’azzurro, ha messo a segno un parziale di 4 game consecutivi e chiudendo il set per 6 a 3, portando a casa la vittoria.

Ora, Wu si appresta a sfidare nei quarti di finale il tedesco Alexander Zverev, numero 27 del ranking ATP e terzo favorito del seeding.